SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты

SR Space ― частная российская космическая компания, производитель суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлёгкого и лёгкого классов (SR Rockets), малых космических аппаратов и спутниковых группировок (SR Satellites). Ещё одно направление работы компании (SR Data) — хранение, обработка и анализ снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью искусственного интеллекта с космических аппаратов трёх типов: оптико-электронного, инфракрасного и радиолокационного зондирования Земли.

Предыдущую ракету SR Space (ранее – Success Rockets) запустили в декабре 2021 года с полигона “Капустин Яр”, став первой в России частной космической компанией, которая сумела осуществить более одного пуска за год.

АО «СР Спейс» на 75% владеет следующими компаниями: ООО «СР Дрон» (SR Drones), ООО «Ср Сателлит» (SR Sattelites), ООО «СР Око» (SR Oko), ООО «СР Инвест» (SR Sar), ООО «СР Рокетс» (SR Rockets), ООО «СР Нет»), ООО «СР КМС» (SR CMS) и ООО «СР Дата» (SR Data).