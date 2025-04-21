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SR Space СР Спейс Success Rockets SR Rockets, СР Рокетс SR Satellites, Ср Сателлит SR Data, СР Дата SR Oko, СР Око SR Sar, СР Инвест СР Нет SR CMS, СР КМС Успешные ракеты
SR Space ― частная российская космическая компания, производитель суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлёгкого и лёгкого классов (SR Rockets), малых космических аппаратов и спутниковых группировок (SR Satellites). Ещё одно направление работы компании (SR Data) — хранение, обработка и анализ снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью искусственного интеллекта с космических аппаратов трёх типов: оптико-электронного, инфракрасного и радиолокационного зондирования Земли.
Предыдущую ракету SR Space (ранее – Success Rockets) запустили в декабре 2021 года с полигона “Капустин Яр”, став первой в России частной космической компанией, которая сумела осуществить более одного пуска за год.
АО «СР Спейс» на 75% владеет следующими компаниями: ООО «СР Дрон» (SR Drones), ООО «Ср Сателлит» (SR Sattelites), ООО «СР Око» (SR Oko), ООО «СР Инвест» (SR Sar), ООО «СР Рокетс» (SR Rockets), ООО «СР Нет»), ООО «СР КМС» (SR CMS) и ООО «СР Дата» (SR Data).
SR Space и организации, системы, технологии, персоны:
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
|Мансуров Олег 5 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 3
|Безбогов Сергей 51 2
|Патракова Анжела 7 2
|Меньшов Кирилл 122 1
|Черкашин Павел 38 1
|Егоров Виталий 1 1
|Лесоводский Данил 1 1
|Рень Виктор 1 1
|Брегман Георгий 1 1
|Путин Владимир 3228 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Мишустин Михаил 691 1
|Холкин Сергей 9 1
|Новиков Павел 99 1
|Паршин Константин 63 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Шагалиев Руслан 2 1
|Оселедец Иван 27 1
|Князев Алексей 10 1
|Голицын Сергей 31 1
|Зеленков Юрий 39 1
|Наумов Алексей 7 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Фураев Денис 2 1
|Осеевский Михаил 322 1
|Кулик Вадим 188 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Ляпунов Игорь 124 1
|Крайнов Александр 16 1
|Баранов Денис 18 1
|Никитченко Анна 7 1
|Шойтов Александр 78 1
|Колесников Максим 25 1
|Шлык Сергей 1 1
|Тренин Сергей 2 1
|Несмелова Анна 1 1
|Потапова Светлана 13 1
|Ерманченков Владимир 1 1
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