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SR Space СР Спейс Success Rockets SR Rockets, СР Рокетс SR Satellites, Ср Сателлит SR Data, СР Дата SR Oko, СР Око SR Sar, СР Инвест СР Нет SR CMS, СР КМС Успешные ракеты

SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты

SR Space ― частная российская космическая компания, производитель суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлёгкого и лёгкого классов (SR Rockets), малых космических аппаратов и спутниковых группировок (SR Satellites). Ещё одно направление работы компании (SR Data) — хранение, обработка и анализ снимков дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью искусственного интеллекта с космических аппаратов трёх типов: оптико-электронного, инфракрасного и радиолокационного зондирования Земли.

Предыдущую ракету SR Space (ранее – Success Rockets) запустили в декабре 2021 года с полигона “Капустин Яр”, став первой в России частной космической компанией, которая сумела осуществить более одного пуска за год.

АО «СР Спейс» на 75% владеет следующими компаниями: ООО «СР Дрон» (SR Drones), ООО «Ср Сателлит» (SR Sattelites), ООО «СР Око» (SR Oko), ООО «СР Инвест» (SR Sar), ООО «СР Рокетс» (SR Rockets), ООО «СР Нет»), ООО «СР КМС» (SR CMS) и ООО «СР Дата» (SR Data). 

 

 


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Публикаций - 12, упоминаний - 17

SR Space и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 4
Yandex - Яндекс 7615 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1327 3
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 44 3
Ростелеком 9866 2
Nvidia Corp 3542 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 390 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 223 2
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 27 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 81 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 271 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 2
КСОР 7 2
ИКС 327 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 128 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 292 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Intel Corporation 12273 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Apple Inc 12229 1
Huawei 3995 1
Samsung Electronics 10344 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1260 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 1
Google DeepMind 50 1
X Corp - Twitter 2876 1
Цифра ГК 2457 1
Крок - Croc 1782 1
МегаФон 9160 1
Amazon Inc - Amazon.com 3035 1
8396 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 2
Tesla Motors 401 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 2
Газпром нефть 633 2
Газпром ПАО 1359 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
Mindrock Capital 3 1
Почта России ПАО 2146 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Альфа-Банк 1790 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 121 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 23 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 67 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 14 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 16 1
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
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АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 69 1
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Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 1
Композит 95 1
КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 4 1
Kama Flow - КФ Венчурс 18 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3098 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
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Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 813 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11290 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 997 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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