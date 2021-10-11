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Сколтех
Сколковский институт науки и технологий
Skoltech


11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
05.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: 6 исследовательских центров по ИИ получат федеральные гранты до 1 млрд рублей 1
07.09.2021 «Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G 4
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 1
15.07.2021 В Сколтехе разработан новый метод обучения алгоритмов компьютерного зрения на ограниченных наборах данных 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 2
08.07.2021 Россияне хитростью подключили iPhone к 5G вопреки воле Apple 8
30.06.2021 Lenovo предоставила серверы для суперкомпьютерного центра Сколковского института науки и технологий 1
29.06.2021 «Бэкап» человека может появиться через пять лет 1
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 3
21.06.2021 Цифровой двойник с AR-сопровождением выводит производство труб на новый уровень 2
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
31.05.2021 Суперкомпьютер «Жорес» помог ученым «Сколтеха» смоделировать новый метод генерации гамма-гребенок 2
25.05.2021 Ученые «Сколтеха» предложили перспективный органический материал для аккумуляторов 3
27.04.2021 Максим Решетников: институты развития должны помогать выводить научные прототипы на рынок 5
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
09.04.2021 «Магнит» начал тестировать робота-дезинфектора 2
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
29.12.2020 Россияне научили аккумуляторы заряжаться за секунды 1
29.12.2020 Российские химики разработали полимерные катоды для аккумуляторов 2
28.12.2020 «Сбер» и «Сколтех» создают экосистему искусственного интеллекта для нужд медицины 4
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 2
30.11.2020 МТС, АНО ТТ, «Криптонит» и «Сколтех» учредили ассоциацию «Открытые сетевые технологии» 4
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 1
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 2
03.11.2020 Искусственный интеллект научился определять вязкость нефти 1
20.10.2020 В «Сколково» запущена пилотная зона 5G для тестирования перспективных разработок в сфере ИКТ 5
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
02.07.2020 Фонд «Сколково» расширил полномочия консультативного научного совета 4
09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1
04.06.2020 Медведев избран главой попечительского совета фонда «Сколково». Выручка за год превысила 100 миллиардов 3
20.05.2020 Mail.ru Group будет бесплатно готовить специалистов по анализу данных и машинному обучению 1
10.03.2020 Ученые из Сколтеха нашли ограничения в квантовом алгоритме Google 2
04.03.2020 В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников 1
02.03.2020 МТС и Сколтех открыли лабораторию искусственного интеллекта 4
04.02.2020 Softline и Сколтех открывают совместную лабораторию по искусственному интеллекту, машинному обучению и интернету вещей 10
31.01.2020 Как Россия потратит 15 млрд на создание квантового компьютера 2

Публикаций - 141, упоминаний - 291

Сколтех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 10
IBM 3537 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 9
Philips 702 8
Huawei 2730 8
Google LLC 7144 7
Yandex - Яндекс 4101 6
Инфосистемы Джет 675 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Ланит ГК 1155 4
Intel Corporation 4169 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 4
Cisco Systems 2038 4
NetApp 485 4
АйТи 751 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Samsung Electronics 5651 3
Dbrain 10 3
Accenture - Аксенчер 531 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Bosch - БСХ бытовые приборы 220 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Lenovo Group 1636 2
Элемент ГК - Elementec 49 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Рексофт - Reksoft 201 2
Datana - Датана 6 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Abbyy 793 2
WayRay 7 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Alibaba Group 298 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 17
РВК - Российская венчурная компания 476 6
Газпром нефть 382 6
АльфаСтрахование СГ 207 6
Открытие ФК 538 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 4
Утконос 99 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
Airbus Group 71 3
Ак Барс Банк 173 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
X5 Group 599 3
Уралсиб Банк 389 3
ВТБ Банк Москвы 371 2
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Альфа-Банк 1123 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
BMW 249 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Илим Палп - Ilim Group 9 1
Соллерс - Sollers 17 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Starta Accelerator 9 1
Valeo 7 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Ренова Лаб 3 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Президент Российской Федерации 1439 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
РНФ - Российский научный фонд 11 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Администрация Курской области 13 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство Москвы 653 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 44 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
Руссофт - Russoft 250 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
Открытые Сетевые Технологии - ассоциация 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
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Big Data - Большие данные 1136 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
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Google Gmail 603 2
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Stafory - робот Вера 24 2
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 2
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Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Nvidia DriveNet 2 2
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Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Аскон Компас-3D 63 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 3 1
Викиум 3 1
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Аскон Лоцман:PLM 36 1
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Европа Западная 612 1
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ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Кибернетика 6 1
Адиабатическая теорема 1 1
Horizon 2020 - Горизонт 2020 - Научно-исследовательская программа Европейского союза 4 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
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ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
POI - points of interest 60 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Спам - Spam 101 1
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ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
Forbes - Форбс 441 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
Bloomberg 785 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Nature 35 1
Science Advances 4 1
Юность - радиостанция 14 1
Physical Review Letters 6 1
CNews Analytics 1988 3
Samsung Research 10 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
Microsoft Research 93 1
Frost & Sullivan 101 1
Tractica 7 1
Philips Research 4 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 9
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 7
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 6
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 2
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 2
МПГУ - Московский педагогический университет 12 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 2
РАН - Российская академия наук 316 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
Université Paris-Saclay - Университет Париж-Сакле - Ecole Polytechnique - ParisTech - Политехническая школа 2 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 1 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 1
University of Oxford - Оксфордский университет 26 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 4 1
Сколтех ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 1 1
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 17 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 5
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
Up Great - серия технологических конкурсов 8 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
Skolkovo Robotics Forum 7 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Scopus Award 1 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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