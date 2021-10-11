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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сколтех
Сколковский институт науки и технологий
Skoltech
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 141, упоминаний - 291
Сколтех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулешов Александр 15 8
|Лаконцев Дмитрий 8 7
|Дворкович Аркадий 169 7
|Широких Алексей 70 6
|Вексельберг Виктор 97 5
|Четвернин Алексей 651 5
|Хохлов Игорь 21 5
|Урьяс Вадим 76 5
|Уткин Никита 24 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Дроздов Игорь 19 3
|Путин Владимир 1824 3
|Аршавский Анджей 27 3
|Белоусов Максим 59 3
|Строкович Антон 45 3
|Юнусов Руслан 16 2
|Галицкий Александр 82 2
|Молодых Владимир 26 2
|Наквасин Сергей 13 2
|Федоров Максим 2 2
|Каем Кирилл 16 2
|Паршин Константин 44 2
|Глазков Борис 40 2
|Хрупова Елена 4 2
|Шалаев Антон 14 2
|Акимов Максим 167 2
|Лемпицкий Виктор 3 2
|Коротеев Дмитрий 2 2
|Безуглова Марина 2 2
|Ведяхин Александр 43 2
|Юмашев Дмитрий 4 2
|Повалко Александр 36 2
|Шуваев Ярослав 9 2
|Сизов Алексей 13 2
|Белов Виктор 26 2
|Пивоваров Игорь 4 2
|Кантор Виктор 4 2
|Седелев Олег 3 2
|Корня Алексей 73 2
|Бурнаев Евгений 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759759, в очереди разбора - 663449.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759759, в очереди разбора - 663449.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru