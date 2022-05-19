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Нейросеть поможет экологам, лесникам и операторам ЛЭП померить таежные деревья со спутника

Ученые из «Сколтеха» обучили нейросеть определять высоту деревьев на спутниковых снимках. Решение будет полезно для мониторинга окружающей среды, запасов древесины и инфраструктурных объектов, в первую очередь высоковольтных линий. Представленная в журнале IEEE Access модель отличается от ранее существовавших тем, что не требует малодоступных данных — съемок с дронов или с использованием нескольких инфракрасных камер. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Оценки высоты лесного покрова нужны экологам, работникам лесного хозяйства и операторам инфраструктурных объектов. Зная высоту деревьев, можно лучше оценить состояние экосистемы, потенциал лесного массива с точки зрения фиксации атмосферного углекислого газа, количество доступной для заготовки древесины и риски повреждения линий электропередачи.

Задействовать в сборе этой информации лесников и дроны крайне дорого, особенно если требуется охватить обширный и/или труднодоступный участок леса. Можно использовать так называемые мультиспектральные спутниковые данные — съемку с орбиты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне. Проблема в том, что такие данные дороги, а для многих территорий и вовсе отсутствуют, в то время как обычная оптическая съемка со спутника широко доступна, но надежно предсказать по ней высоту деревьев до сих пор не представлялось возможным.

Исследователи из «Сколтеха» и их коллега из «Сбера» решили эту проблему: они представили нейросеть, которая эффективно предсказывает высоту лесного покрова на основе оптических данных со спутника.

«Если выделить один ключевой фактор успеха нашей нейросети, то, пожалуй, дело в ее способности анализировать пространственные данные и текстурные характеристики. Существует связь между формой и размером кроны дерева и его высотой, и наша нейросеть эту связь учитывает», — прокомментировала результаты исследования его первый автор, аспирантка «Сколтеха» Светлана Илларионова.

«Мы привлекаем вспомогательные данные, — добавила ученая. — Помимо оптической съемки, в качестве признаков на вход нейронной сети подается ArcticDEM — свободно доступная цифровая модель таежного рельефа без учета растительности с разрешением два метра».

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Коллектив обучил нейросеть на данных по Архангельской области. Оценку качества предсказаний проводили путем их сопоставления с проведенными в том же регионе лидарными наблюдениями с беспилотника. Тем не менее, по словам ученых, решение будет работать и в других районах с сопоставимой растительностью.

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«Сколтех» — негосударственный международный университет. Создан в 2011 г. в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом (MIT). «Сколтех» развивает шесть приоритетов: искусственный интеллект и коммуникации, науки о жизни и здоровье, прорывная инженерия и передовые материалы, энергоэффективность и ESG, фотоника, перспективные исследования.

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