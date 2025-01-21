IEEE Access
IEEE Access и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 227 2
|Савченко Андрей 6 2
|Дылов Дмитрий 3 1
|Половников Владимир 1 1
|Илларионова Светлана 2 1
|Федулова Ирина 3 1
|Макаров Илья 6 1
|Панков Александр 78 1
|Федоров Алексей 116 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Ковалев Алексей 16 1
|Староверов Алексей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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