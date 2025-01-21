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IEEE Access



21.01.2025 Новый алгоритм классификации повысит качество зашифрованного трафика 1
22.03.2024 Smart Engines отчитался о научной деятельности за 2023 год в области ИИ 1
20.02.2024 Ученые с помощью ИИ определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году 1
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ 1
10.01.2024 Российские ученые поставили под сомнение вывод исследователей из Китая о возможности взлома квантовых алгоритмов 1
07.12.2023 Ученые НИУ ВШЭ «персонализировали» подбор нейросети для распознавания лиц 1
10.10.2023 Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее 1
19.05.2022 Нейросеть поможет экологам, лесникам и операторам ЛЭП померить таежные деревья со спутника 1
20.01.2022 Математики МГУ предложили нейросеть для эффективного мониторинга качества дорожного покрытия 1
21.10.2021 Искусственный интеллект нашел аномалии на медицинских снимках 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

IEEE Access и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 2
Philips 2053 1
VerifyMyAge 6 1
iDenfy 5 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Digitax - САВ - Системы автоматического возмещения - Диджит Трейдинг 1 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
NICE Systems 64 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Tessi 9 1
TWINO 4 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
NNTC 3 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 4 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2986 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 3
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 188 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10966 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5309 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 2
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 6 1
Кибербезопасность - Digital Forensic Analys - Computational Document Forensics - Расследование киберинцидентов - Компьютерная (цифровая) криминалистика (форензика) 27 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 25 1
U-net - архитектура 6 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 1
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Европа 21770 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Кибернетика - Cybernetics 243 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Philips Research 19 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 926 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
Goethe-Universität Frankfurt - Goethe University Frankfurt - Франкфуртский университет имени Гёте 4 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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