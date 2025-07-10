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Лобачев Михаил
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации 1
|08.07.2025
|Математики СПбГУ помогли упростить синхронизацию сигналов в системах навигации и связи 1
Лобачев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2825 1
|IEEE Access 17 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 577 2
|РАН - Российская академия наук 1957 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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