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Лобачев Михаил


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации 1
08.07.2025 Математики СПбГУ помогли упростить синхронизацию сигналов в системах навигации и связи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лобачев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

РНФ - Российский научный фонд 120 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12710 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25122 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14142 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 138 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1568 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 411 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21410 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 569 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3164 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24974 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2825 1
Кузнецов Николай 26 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 56 1
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Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 2
Энергетика - Energy - Energetically 5342 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1183 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 967 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 1
IEEE Access 17 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 577 2
РАН - Российская академия наук 1957 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 375 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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