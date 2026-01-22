Разделы

Романов Пётр Алексеевич Пётр I


СОБЫТИЯ


22.01.2026 «МегаФон» усилил связь в Подпорожье 1
08.10.2025 «МегаФон» разогнал интернет в загородной резиденции русских царей 1
26.09.2025 BelkaCar и Gruppa создали коллекционный сувенирный сет по Золотому кольцу 1
10.07.2025 Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации 1
04.06.2025 К 12 июня Caviar выпустил коллекцию iPhone «Великие люди России» 1
22.01.2025 «МегаФон» расширил сеть 4G на родине Чехова 1
27.11.2024 GigaChat будет обучен удмуртскому языку 1
25.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет для туристов в Переславле – Залесском 1
23.09.2024 В «МегаФоне» назвали топ-5 популярных туристических локаций Таганрога 1
29.08.2024 GigaChat возрождает второй том «Мертвых душ» 1
27.08.2024 На земле маркизов в Татарстане ускорили интернет 1
09.07.2024 В «Яндекс Картах» появились 3D-модели достопримечательностей Золотого кольца 1
14.03.2024 МТС ускорила LTE на трассе М4 по дороге к «морскому» селу Липецкой области 1
06.03.2024 Ученые СПбГУ создали методику для автоматического определения иронии в речи 1
04.03.2024 МТС Travel совместно с лидерами мнений создал «Календарь путешествий» по России 1
22.01.2024 Жителям Острогожска открыли доступ к высокоскоростному интернету в любой точке города 1
15.01.2024 Анастасия Кудрявцева, создатель AI-платформы для сценаристов: Будущее медиа за теми, кто не боится технологий 1
27.12.2023 Наталья Сергунина: Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках 1
29.11.2023 Ученые СПбГУ создали полимерный слой для защиты литий-ионных батарей от взрывов и возгораний 1
18.09.2023 В СПбГУ разработали комплексную учебную программу в области машинного обучения и искусственного интеллекта 1
21.06.2023 Математики СПбГУ нашли формулу для оптимальной работы диапазона частот в радиосвязи и телекоммуникациях 1
22.05.2023 МТС подготовила сеть в Петергофе к приезду многочисленных туристов 1
07.06.2022 МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности 1
02.06.2022 Импортозамещать нельзя отложить 1
10.11.2021 «Сбер» представил сайт «Digital Петр» по распознаванию рукописей Петра I 2
05.12.2016 «Почта России» купила самолеты, чтобы возить товары из китайских интернет-магазинов 1
22.09.2016 «Мегафон» улучшил 4G-интернет в крупных городах Дагестана 1
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов» 1
15.08.2016 Игровое приложение «Узнай Москву Фото» с технологией дополненной реальности стало доступно для пользователей 1
25.07.2016 Москва запускает собственных патриотичных «покемонов» 1
22.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 4G на махачкалинских пляжах 1
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1
03.12.2014 В день выхода серии почтовых марок «Выдающиеся юристы России» состоялась церемония памятного гашения 1
10.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная генерал-фельдмаршалу Г.А. Потемкину 1
04.09.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет г. Сестрорецку» 1
01.09.2014 В почтовое обращение выходят четыре марки «История российского мундира. Форменное обмундирование сотрудников отрасли связи» 1
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 1
18.08.2014 В почтовое обращение выходит конверт с оригинальной маркой «300 лет Кунсткамере» 1
14.08.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой «300 лет Библиотеке Академии наук» 1

Публикаций - 59, упоминаний - 66

Романов Пётр Алексеевич и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10017 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 5
Microsoft Corporation 25296 2
Philips 2076 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
ЛАН Крипто 9 1
Samsung Electronics 10676 1
Yandex - Яндекс 8550 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1593 1
Т-Платформы - T-Platforms 400 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 1
Telegram Group 2612 1
БАРС Груп 561 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 397 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 491 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1043 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 217 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 379 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 110 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 85 1
Финансист 68 1
TaskData - ТаскДата 9 1
МПЗ - Махачкалинский приборостроительный завод 1 1
Ninsar - Нинсар 2 1
КЗТМ - Каспийский завод точной механики 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 3
Почта России ПАО 2258 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 2
Музей-усадьба Архангельское 34 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 2
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 2
Microsoft Press Knowledge Center 9 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 69 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 64 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 72 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
Dyson 133 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Braun GmbH 77 1
Скандинавия - Загородный Клуб - отель-санаторий 1 1
Дагестан Санаторий 1 1
Сестрорецкий курорт - санаторий 1 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
ПКиО Измайлово - Измайловский парк культуры и отдыха 17 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 18 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
МГУ - Биологический факультет - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 6 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 5
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 3
РНФ - Российский научный фонд 149 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 3
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2191 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 419 2
Куликово поле - Музей-заповедник 13 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 2
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 2
Минобороны РФ - СВ РФ - Сухопутные войска Российской Федерации 13 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2013 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1866 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 740 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 44 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Музеон - парк искусств 19 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 10
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9407 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 8
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 5
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1551 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13376 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 252 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3314 3
Сварка - Welding 44 2
Механический редуктор - Mechanical gearbox 39 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13025 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8932 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 959 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2043 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8776 2
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 3
Apple - App Store 3016 3
Pokemon Go 80 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 429 2
Роснефть - РН-Сахалинморнефтегаз - Сахалин-1 11 1
Apple iPhone 17 95 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Космодром Байконур 1071 1
Stafory - робот Вера 355 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 613 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 92 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 1
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 53 1
Samsung Motion Sync - Samsung SC - серия пылесосов 14 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 16 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 15 1
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 205 1
Apple iPhone 16 178 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Путин Владимир 3376 3
Кузнецов Николай 27 3
Пушкин Александр 35 3
Ломоносов Михаил 12 3
Чайковский Пётр 14 3
Цой Виктор 6 3
Ведяхин Александр 168 2
Осипов Александр 92 2
Донской Дмитрий 39 2
Гагарин Юрий 94 2
Осипов Юрий 62 2
Павлов Иван 90 2
Гинзбург Виталий 16 2
Абрикосов Алексей 14 2
Асваров Олег 5 2
Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 2
Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 2
Шамиль Имам 5 2
Виноградов Борис 2 2
Потемкин Григорий 2 2
Ахматова Анна 3 2
Филин Артем 31 1
Мнишек Мария 1 1
Кожухов Михаил 1 1
Емяшев Евгений 1 1
Ситников Евгений 2 1
Крамский Иван 1 1
Мазепа Иван 1 1
Фетисова Злата 1 1
Chua Leon - Чуа Леон 6 1
Радищев Александр 3 1
Хлебников Велимир 1 1
Сунцова Дарья 2 1
Темнов Василий 6 1
Штиглиц Александр 1 1
Белоковыльская Мария 1 1
Лобачев Михаил 2 1
Аникеева Дарья 1 1
Сергунина Наталья 372 1
Никифоров Николай 1137 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 12
Германия - Федеративная Республика 12950 12
Европа 24659 9
Земля - планета Солнечной системы 10683 7
Швеция - Королевство 3718 6
Финляндия - Финляндская Республика 3659 6
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 5
Япония 13560 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 4
Россия - ЮФО - Севастополь 583 4
Россия - ДФО - Амурская область 858 4
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 4
Атлантический океан - Балтийское море - Ботнический залив 3 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 3
Италия - Итальянская Республика 4432 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2692 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3404 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 3
Нидерланды 3639 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 694 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1443 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 586 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 256 3
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 3
Финляндия - Аландские острова 8 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Буйнакск 19 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 35 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Каспийск 36 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 2
Южная Корея - Республика 6871 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1016 2
Африка - Африканский регион 3575 2
Франция - Французская Республика 7987 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 11
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 616 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 6
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 4
Английский язык 6881 4
Зоология - наука о животных 2792 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 356 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 3
Металлы - Золото - Gold 1203 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 524 3
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 603 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 657 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 98 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1151 1
Ведомости 1273 1
Фонтанка 35 1
ACS Applied Materials & Interfaces 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
РАН - Российская академия наук 2022 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1652 4
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 3
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 43 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 168 2
РАХ - Российская академия художеств 11 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
Государственный Русский музей 51 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 6 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
ДГИ - Дагестанский гуманитарный институт 1 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

