Получите все материалы CNews по ключевому слову
Романов Пётр Алексеевич Пётр I
СОБЫТИЯ
Романов Пётр Алексеевич и организации, системы, технологии, персоны:
|КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
|Путин Владимир 3376 3
|Кузнецов Николай 27 3
|Пушкин Александр 35 3
|Ломоносов Михаил 12 3
|Чайковский Пётр 14 3
|Цой Виктор 6 3
|Ведяхин Александр 168 2
|Осипов Александр 92 2
|Донской Дмитрий 39 2
|Гагарин Юрий 94 2
|Осипов Юрий 62 2
|Павлов Иван 90 2
|Гинзбург Виталий 16 2
|Абрикосов Алексей 14 2
|Асваров Олег 5 2
|Chávez Frías Hugo Rafael - Чавес Фриас Уго Рафаэль 9 2
|Caldera Rafael Antonio - Кальдера Рафаэль 4 2
|Шамиль Имам 5 2
|Виноградов Борис 2 2
|Потемкин Григорий 2 2
|Ахматова Анна 3 2
|Филин Артем 31 1
|Мнишек Мария 1 1
|Кожухов Михаил 1 1
|Емяшев Евгений 1 1
|Ситников Евгений 2 1
|Крамский Иван 1 1
|Мазепа Иван 1 1
|Фетисова Злата 1 1
|Chua Leon - Чуа Леон 6 1
|Радищев Александр 3 1
|Хлебников Велимир 1 1
|Сунцова Дарья 2 1
|Темнов Василий 6 1
|Штиглиц Александр 1 1
|Белоковыльская Мария 1 1
|Лобачев Михаил 2 1
|Аникеева Дарья 1 1
|Сергунина Наталья 372 1
|Никифоров Николай 1137 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 249 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.