МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности

МТС и Ботанический сад Московского государственного университета «Аптекарский огород» запустили бесплатный аудиогид с элементами дополненной реальности (AR) в приложении «МТС Live». Аудиогид познакомит с многовековой историей сада и его обитателями, а AR-сцены позволят «оживить» рассказ иллюстрациями знаковых событий и виртуальными экспонатами.

Аудиогид расскажет посетителям о прошлом и настоящем ботанического сада, его флоре, местных жителях и историко-культурных достопримечательностях. Экскурсия насчитывает 15 тематических объектов, каждый из которых проиллюстрирован AR-сценой. Для каждого пункта маршрута разработаны цифровые экспонаты, которые воссоздают исторические события и сопровождают анимацией интересные факты о создании ландшафтной архитектуры. Во время прогулки гости увидят вековые пальмы, отель для насекомых, 200-летний Дуб Гофмана, и многое другое.

В качестве экскурсовода выступил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, его голосом озвучен маршрут прогулки. Музыкальное сопровождение к аудиогиду написано популярным инди-музыкантом и перформером Евгением Горбуновым.

AR-экскурсия «Место силы. Аптекарский огород» бесплатна для клиентов всех мобильных операторов в мобильном приложении «МТС Live».

«Наша масштабная программа по созданию бесплатных цифровых аудиогидов действует уже несколько лет. За это время мы запустили больше пятидесяти бесплатных аудиоэкскурсий по мегаполисам и небольшим городам России, национальным паркам и популярным у туристов и местных жителей достопримечательностям. AR-гид по «Аптекарскому огороду» в Москве открывает новую главу в истории наших мобильных экскурсий. Возможности приложения «МТС Live» и технология дополненной реальности позволят продемонстрировать посетителям знаковые события в истории легендарного сада и в формате интерактива поближе узнать его обитателей. Уверена, анимация станет изюминкой гида не только для юных посетителей, но и для взрослых. Например, в изучении целебных свойств трав гостям сада поможет знаменитый Цветочный кот, оживленный цифровыми технологиями», – отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

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«Продвижение территорий с помощью цифровых сервисов становится ведущим трендом во всем мире и «Аптекарский огород» идет в ногу со временем. Мы благодарны МТС за то, что компания помогает открывать посетителям новые современные способы знакомства с ботаническим садом. Полтора года назад мы вместе запустили классическую аудиоэкскурсию по главным достопримечательностям сада, а теперь усовершенствовали ее. Дополненная реальность позволяет не только рассказать гостям, как растения и ландшафтные композиции появились в коллекции, но и смоделировать эти ситуации, а заодно дополнить эти истории виртуальными обитателями разных климатических зон. Так, слушая главу о любимых растениях Петра I, пользователи увидят, как анимированный император сажает сибирскую лиственницу, а среди растений средней полосы гостям встретится виртуальный лось», – сказал директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», председатель Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России, почетный член Российской академии художеств Алексей Ретеюм.

Концепцию анимированных сцен для гида разработал стартап Ninsar – резидент центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.