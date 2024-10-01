МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub

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Корпоративный венчурный фонд МТС создан в 2019 году на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Фонд инвестирует в стартапы стадий round A+/B, имеющие стратегическую ценность для МТС. Сумма инвестиций составляет до $5 млн. За время существования фонд инвестировал в 8 технологических компаний. Портфельные компании получают экспертную поддержку, доступ к API, облакам и каналам продаж, а также возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС Маркетолог на льготных условиях.
- МТС Инвестиции − сервис, позволяющий инвестировать в инструменты фондового рынка, паевые инвестиционные фонды и открывать стратегии доверительного управления
- АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд
|01.10.2024
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Сервис «МТС Инвестиции» запустил для широкого круга розничных инвесторов инструмент обратного РЕПО
МТС объявила о реализации нового функционала сервиса «МТС Инвестиции» на основе обратного РЕПО для широкого круга розничных инвесторов, который поз
|21.05.2024
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Пользователям приложения «МТС Инвестиции» стали доступны инструменты срочного рынка
«МТС», цифровая экосистема, объявляет о реализации нового функционала приложения «МТС Инвестиции». Теперь пользователи приложения смогут участвовать в торговле расчетными фьючерсами на срочном рынке Московской Бирже (ФОРТС). Сейчас эта возможность есть у владельцев смартфоно
|05.04.2024
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МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий
уется на базе программного обеспечения, разработанного резидентом инкубационной программы 5G Lab от MTS StartUp Hub, стартапом Varwin. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках работы
|21.03.2024
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МТС интегрировала данные сервиса прогнозов СПбМТСБ в приложение «МТС Инвестиции»
рогнозов Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по акциям в приложение «МТС Инвестиции». Теперь пользователям приложения станет доступна часть данных сервиса прогноз
|11.04.2022
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Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello
птимальным каналом коммуникации с гостями, позволяющим донести месседж и максимально оперативно получить обратную связь, что является решением крайне актуальным в текущих условиях». *** Корпоративный венчурный фонд МТС имеет инвестиционный фокус на FinTech, Entertainment, MarTech, Media, SmartHome, Wellness & Lifestyle. Фонд инвестирует в стартапы стадий roundA/A+/B, имеющие стратегическую
|05.03.2022
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В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выбрала девятнадцать проектов для их проработки в преакселерационной программе MTS Startup Garage. Участие в программе позволит студентам создавать, пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС при поддержке экспертов компании. Об этом CNews сообщили предст
|28.10.2021
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MTS StartUp Hub и Astana Hub откроют 5G-центр в Казахстане
никационных сервисов, объявляет о подписании соглашения о партнерстве Центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub и Astana Hub — технопарка IT-стартапов в Казахстане. Соглашение подписано на
|23.09.2021
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MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о партнерстве центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub и Cаbra VC — венчурного фонда с фокусом на инвестициях в зарубежные компании. Сотрудничество будет направлено на поиск SaaS, Cloud и FinTech решений под задачи МТС и партнеров ц
|12.08.2021
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МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде
МТС объявляет об открытии в Нижнем Новгороде представительства MTS StartUp Hub – центра по инновациям и инвестициям. Центр будет осуществлять отбор, тестирование решений и акселерацию технологических компаний и стартапов Приволжского округа для их дальнейш
|03.11.2020
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МТС запустила брокерское обслуживание в МТС Инвестиции
ставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, ПАО «МТС-Банк» и УК «Система Капитал» запустили услугу торговли на бирже для физических лиц. Новый сервис доступен в мобильном приложении МТС Инвестиции. МТС Банк осуществляет функции брокера, УК «Система Капитал» предоставляет услуги доверительного управления и управления ПИФами. Пользователи приложения МТС Инвестиции мог
|11.09.2020
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Венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в сервис для учета и управления личными финансами CoinKeeper
ого венчурного фонда МТС в выпускника пятого набора акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub – компанию CoinKeeper. Сумма сделки составит 125 млн руб. и будет структуриро
|25.08.2020
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МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу
МТС объявила о запуске первого трека в рамках корпоративного акселератора центра MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси». Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи усл
|21.08.2020
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Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС
и Fastep для демонстрации пошаговых инструкций к сложному оборудованию станут резидентами центра 5G MTS StartUp Hub и получат от МТС 1 млн руб. Стартапы будут иметь доступ к рабочей зоне на ВДН
|01.08.2018
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МТС запускает второй набор в программу MTS StartUp Hub
МТС объявил о запуске второго набора в программу MTS StartUp Hub, в рамках которого технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес корпорации. Программа дает возможность реализовать оплачиваемый пилотный проект
МТС Венчурный фонд и организации, системы, технологии, персоны:
|Курин Дмитрий 23 20
|Корня Алексей 78 4
|Хренков Владимир 24 4
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 3
|Стасевич Владимир 12 3
|Степанов Роман 9 3
|Мотовилов Олег 71 2
|Шоржин Валерий 58 2
|Горбунов Александр 54 2
|Пилипчук Александр 13 2
|Николаев Вячеслав 102 2
|Травников Андрей 13 2
|Яцко Иван 7 2
|Иревли Сергей 21 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Лисовский Евгений 20 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Соломатин Алексей 4 1
|Себрант Андрей 23 1
|Попов Константин 12 1
|Иванов Денис 13 1
|Брусилова Елена 7 1
|Смирнов Сергей 38 1
|Савченко Сергей 5 1
|Коробов Сергей 6 1
|Экшенгер Наталья 22 1
|Угрюмова Полина 2 1
|Макс Крайнов 2 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Игошин Сергей 1 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Кувычкин Роман 1 1
|Шошин Михаил 1 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Чернецкий Илья 8 1
|Шуленин Вячеслав 6 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Ершов Андрей 50 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Каменский Андрей 10 1
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