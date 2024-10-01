МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub

Сервис «МТС Инвестиции» запустил для широкого круга розничных инвесторов инструмент обратного РЕПО МТС объявила о реализации нового функционала сервиса «МТС Инвестиции» на основе обратного РЕПО для широкого круга розничных инвесторов, который поз

Пользователям приложения «МТС Инвестиции» стали доступны инструменты срочного рынка «МТС», цифровая экосистема, объявляет о реализации нового функционала приложения «МТС Инвестиции». Теперь пользователи приложения смогут участвовать в торговле расчетными фьючерсами на срочном рынке Московской Бирже (ФОРТС). Сейчас эта возможность есть у владельцев смартфоно

МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий уется на базе программного обеспечения, разработанного резидентом инкубационной программы 5G Lab от MTS StartUp Hub, стартапом Varwin. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках работы

МТС интегрировала данные сервиса прогнозов СПбМТСБ в приложение «МТС Инвестиции» рогнозов Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по акциям в приложение «МТС Инвестиции». Теперь пользователям приложения станет доступна часть данных сервиса прогноз

Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello птимальным каналом коммуникации с гостями, позволяющим донести месседж и максимально оперативно получить обратную связь, что является решением крайне актуальным в текущих условиях». *** Корпоративный венчурный фонд МТС имеет инвестиционный фокус на FinTech, Entertainment, MarTech, Media, SmartHome, Wellness & Lifestyle. Фонд инвестирует в стартапы стадий roundA/A+/B, имеющие стратегическую

В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выбрала девятнадцать проектов для их проработки в преакселерационной программе MTS Startup Garage. Участие в программе позволит студентам создавать, пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС при поддержке экспертов компании. Об этом CNews сообщили предст

MTS StartUp Hub и Astana Hub откроют 5G-центр в Казахстане никационных сервисов, объявляет о подписании соглашения о партнерстве Центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub и Astana Hub — технопарка IT-стартапов в Казахстане. Соглашение подписано на

MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о партнерстве центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub и Cаbra VC — венчурного фонда с фокусом на инвестициях в зарубежные компании. Сотрудничество будет направлено на поиск SaaS, Cloud и FinTech решений под задачи МТС и партнеров ц

МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде МТС объявляет об открытии в Нижнем Новгороде представительства MTS StartUp Hub – центра по инновациям и инвестициям. Центр будет осуществлять отбор, тестирование решений и акселерацию технологических компаний и стартапов Приволжского округа для их дальнейш

МТС запустила брокерское обслуживание в МТС Инвестиции ставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, ПАО «МТС-Банк» и УК «Система Капитал» запустили услугу торговли на бирже для физических лиц. Новый сервис доступен в мобильном приложении МТС Инвестиции. МТС Банк осуществляет функции брокера, УК «Система Капитал» предоставляет услуги доверительного управления и управления ПИФами. Пользователи приложения МТС Инвестиции мог

Венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в сервис для учета и управления личными финансами CoinKeeper ого венчурного фонда МТС в выпускника пятого набора акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub – компанию CoinKeeper. Сумма сделки составит 125 млн руб. и будет структуриро

МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу МТС объявила о запуске первого трека в рамках корпоративного акселератора центра MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси». Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи усл

Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС и Fastep для демонстрации пошаговых инструкций к сложному оборудованию станут резидентами центра 5G MTS StartUp Hub и получат от МТС 1 млн руб. Стартапы будут иметь доступ к рабочей зоне на ВДН