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МТС Венчурный фонд МТС Инвестиции МТС Центр инноваций MTS StartUp Hub

МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub

Корпоративный венчурный фонд МТС создан в 2019 году на базе центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. Фонд инвестирует в стартапы стадий round A+/B, имеющие стратегическую ценность для МТС. Сумма инвестиций составляет до $5 млн. За время существования фонд инвестировал в 8 технологических компаний. Портфельные компании получают экспертную поддержку, доступ к API, облакам и каналам продаж, а также возможность запуска рекламных кампаний на платформе МТС Маркетолог на льготных условиях.


01.10.2024 Сервис «МТС Инвестиции» запустил для широкого круга розничных инвесторов инструмент обратного РЕПО

МТС объявила о реализации нового функционала сервиса «МТС Инвестиции» на основе обратного РЕПО для широкого круга розничных инвесторов, который поз
21.05.2024 Пользователям приложения «МТС Инвестиции» стали доступны инструменты срочного рынка

«МТС», цифровая экосистема, объявляет о реализации нового функционала приложения «МТС Инвестиции». Теперь пользователи приложения смогут участвовать в торговле расчетными фьючерсами на срочном рынке Московской Бирже (ФОРТС). Сейчас эта возможность есть у владельцев смартфоно
05.04.2024 МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий

уется на базе программного обеспечения, разработанного резидентом инкубационной программы 5G Lab от MTS StartUp Hub, стартапом Varwin. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках работы

21.03.2024 МТС интегрировала данные сервиса прогнозов СПбМТСБ в приложение «МТС Инвестиции»

рогнозов Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по акциям в приложение «МТС Инвестиции». Теперь пользователям приложения станет доступна часть данных сервиса прогноз
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello

птимальным каналом коммуникации с гостями, позволяющим донести месседж и максимально оперативно получить обратную связь, что является решением крайне актуальным в текущих условиях». *** Корпоративный венчурный фонд МТС имеет инвестиционный фокус на FinTech, Entertainment, MarTech, Media, SmartHome, Wellness & Lifestyle. Фонд инвестирует в стартапы стадий roundA/A+/B, имеющие стратегическую

05.03.2022 В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выбрала девятнадцать проектов для их проработки в преакселерационной программе MTS Startup Garage. Участие в программе позволит студентам создавать, пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС при поддержке экспертов компании. Об этом CNews сообщили предст
28.10.2021 MTS StartUp Hub и Astana Hub откроют 5G-центр в Казахстане

никационных сервисов, объявляет о подписании соглашения о партнерстве Центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub и Astana Hub — технопарка IT-стартапов в Казахстане. Соглашение подписано на

23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов объявляет о партнерстве центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub и Cаbra VC — венчурного фонда с фокусом на инвестициях в зарубежные компании. Сотрудничество будет направлено на поиск SaaS, Cloud и FinTech решений под задачи МТС и партнеров ц
12.08.2021 МТС открыла инновационный центр в Нижнем Новгороде

МТС объявляет об открытии в Нижнем Новгороде представительства MTS StartUp Hub – центра по инновациям и инвестициям. Центр будет осуществлять отбор, тестирование решений и акселерацию технологических компаний и стартапов Приволжского округа для их дальнейш
03.11.2020 МТС запустила брокерское обслуживание в МТС Инвестиции

ставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, ПАО «МТС-Банк» и УК «Система Капитал» запустили услугу торговли на бирже для физических лиц. Новый сервис доступен в мобильном приложении МТС Инвестиции. МТС Банк осуществляет функции брокера, УК «Система Капитал» предоставляет услуги доверительного управления и управления ПИФами. Пользователи приложения МТС Инвестиции мог
11.09.2020 Венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в сервис для учета и управления личными финансами CoinKeeper

ого венчурного фонда МТС в выпускника пятого набора акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub – компанию CoinKeeper. Сумма сделки составит 125 млн руб. и будет структуриро
25.08.2020 МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу

МТС объявила о запуске первого трека в рамках корпоративного акселератора центра MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси». Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи усл
21.08.2020 Выпускники совместной программы МТС и ИТМО стали резидентами центра 5G МТС

и Fastep для демонстрации пошаговых инструкций к сложному оборудованию станут резидентами центра 5G MTS StartUp Hub и получат от МТС 1 млн руб. Стартапы будут иметь доступ к рабочей зоне на ВДН
01.08.2018 МТС запускает второй набор в программу MTS StartUp Hub

МТС объявил о запуске второго набора в программу MTS StartUp Hub, в рамках которого технологические стартапы смогут интегрировать свои решения и продукты в бизнес корпорации. Программа дает возможность реализовать оплачиваемый пилотный проект

Публикаций - 69, упоминаний - 87

МТС Венчурный фонд и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12586 60
АФК Система ПАО 1797 5
Broadcom - VMware 2360 4
МегаФон 8829 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 464 3
Ростелеком 9706 2
Yandex - Яндекс 7350 2
Meta Platforms - Facebook 4439 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 2
Loudplay Global - Сервис облачного гейминга 18 2
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 2
Умный житель - Smart resident 4 2
Авантаж 66 2
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 2
Varwin 10 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 2
Phishman - Фишман 14 2
Ninsar - Нинсар 2 2
Samsung Electronics 10265 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 1
Alibaba Group 422 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Softline - Софтлайн 2816 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 338 1
Vodafone Group 1370 1
Selectel - Селектел 386 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Mobile TeleSystems B.V. 6 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 23 1
Google LLC 11785 1
Nvidia Corp 3491 1
Qualcomm Europe 15 1
Softlanding 2 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 10
Система Капитал УК 14 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 109 2
TalkBank - ТолкФинанс 17 2
Phystech Ventures 14 2
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Газпром нефть 619 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 69 1
Sistema Asia 3 1
Hunkemoller - Hunkemöller 4 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
DMI Дятьково 5 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 20 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Теплоэнерго 9 1
Astana Hub 8 1
Нижегородский водоканал 10 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ОСК - Красное Сормово 10 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 2 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Клири Готтлиб 6 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
Enterprise Singapore 3 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 313 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 6 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4515 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 38 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 21 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 306 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
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