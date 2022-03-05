В Томске завершился первый отбор стартапов в преакселератор MTS Startup Garage

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, выбрала девятнадцать проектов для их проработки в преакселерационной программе MTS Startup Garage. Участие в программе позволит студентам создавать, пилотировать и внедрять свои продукты на инфраструктуре МТС при поддержке экспертов компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В программу вошли проекты студентов вузов-партнеров программы – Томского государственного университета и Томского политехнического университета. В число прошедших отбор попали девятнадцать проектов, например, проект мобильного приложения для тренировки когнитивных навыков, и сервис, направленный на поиск мероприятий, проходящих поблизости.

Преакселерационная программа является первым этапом, во время которого команды будут заниматься развитием базовых продуктовых компетенций. А именно: определять портрет целевой аудитории и потребительскую проблему, найдут способы ее решения и ключевую ценность, проверят продуктовые гипотезы. На всех этапах работы участникам будет предоставлена экспертная поддержка трекеров (специалистов по кратному росту стартапов), а также доступ к цифровым ресурсам МТС – стекам технологий, облачной инфраструктуре и IoT.

Следующим этапом программы станет трехмесячная акселерация, где студенты смогут реализовать свой предпринимательский замысел – определить бизнес-модель, посчитать рынок и юнит-экономику, собрать работающий прототип и сделать первые тестовые продажи. Лучшие прототипы продуктов могут стать полноценной частью цифровой экосистемы МТС. Также МТС готова будет предложить студентам пройти стажировки, а лучшим из них – постоянную работу в компании.

«За время работы внутреннего акселератора МТС более 70 команд прошли акселерацию и создали девять прототипов продуктов. И я рада, что с открытием в Томске акселерационной программы МТС для студентов мы создаем условия для развития творческого и технологического потенциала томских студентов и региона в целом. Я уверена, что цифровые продукты, созданные томскими студентами внутри акселератора МТС, получат поддержку и будут успешно внедрены в нашу повседневную жизнь», —отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Об акселераторе MTS Startup Garage

Денис Агеев, НИИ «Масштаб»: Огромный потенциал виртуализации был понятен еще несколько лет назад ИКТ в госсекторе

Акселерационная программа MTS Startup Garage – площадка для развития студенческих технологических проектов в прибыльный бизнес, открытая на базе Томского государственного университета (ТГУ), Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в ноябре 2021 г. Целью акселерационной программы MTS Startup Garage является интенсивное развитие идей, продуктов и стартап-команд через трекерскую и экспертную поддержку для подготовки продукта к его внедрению в экосистему МТС.

Об МТС

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота. В России, Украине, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 105 млн абонентов.