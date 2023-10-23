Индексная книга CNews*
БТиЭ Потребительская электроника Электронные приборы Электронная техника Consumer Electronics
Публикаций - 447, упоминаний - 451
БТиЭ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Путин Владимир 2872 7
|Смятских Алексей 47 4
|Орлик Сергей 76 3
|Аитов Тимур 197 3
|Ермолаев Артем 369 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Труфанов Иван 2 2
|Айгистов Александр 9 2
|Романов Дмитрий 63 2
|Коротов Павел 3 2
|Тотунова Елизавета 12 2
|Богачев Игорь 178 2
|Сакович Владимир 3 2
|Низовский Григорий 37 2
|Белоусов Сергей 236 2
|Комаров Константин 16 2
|Савин Сергей 94 2
|Урличич Юрий 52 2
|Шульгин Георгий 9 2
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 34 2
|Мучник Феликс 68 2
|Осташевский Герман 2 2
|Медведев Дмитрий 1638 2
|Шадаев Максут 763 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 157 2
|Вощинский Михаил 3 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 2
|Белянко Евгений 21 2
|Рогозин Дмитрий 97 2
|Мейлихов Евгений 4 2
|Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 2
|Фадеев Михаил 56 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Иванов Сергей 373 2
|Никольский Антон 22 2
|Криницкий Игорь 26 2
|Евтушенков Владимир 205 2
|Шилов Анатолий 8 1
|Ким Александр 38 1
|Полтев Сергей 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1254890, в очереди разбора - 828051.
Создано именных указателей - 130522.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1254890, в очереди разбора - 828051.
Создано именных указателей - 130522.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.