БТиЭ Потребительская электроника Электронные приборы Электронная техника Consumer Electronics

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СОБЫТИЯ
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|27.04.2007
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Рост рынка потребительской электроники замедлится
В течение следующих 5-и лет рост рынка потребительской электроники (consumer electronics) замедлится. В поиске более выгодных направлений компании будут ориентироваться на сегмент портативной электроники, среди которых портативные м
|13.04.2007
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CeBIT 2007: ИТ-налет России удался
корпоративных информационных систем. Официально из списка центральных тем выставки будет исключена потребительская электроника и коммуникации, их заменят более "тяжеловесные" темы: инновационн
|07.11.2006
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Sitronics станет российским Apple?
на следующий год уже $45 млн, а к концу 2005 года - $187 млн. По итогам первого полугодия 2006 года потребительская электроника принесла концерну доход в $57 млн, а контрактное производство эле
|09.10.2006
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Глава консультативного комитета Sony предрек конец японского рынка потребительской электроники
Выступая на конференции Etrе (Барселона), глава консультативного комитета Sony, г-н Нобуюки Идеи, предсказал кончину рынка японской потребительской электроники. Столь неожиданный прогноз был подкреплен мнением, что пользователи требуют от обычных вещей необычного. К примеру, выход в Интернет при помощи ТВ. Насколько это соо
|02.02.2001
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Продажи микроэлектромеханических устройств для потребительской электроники составят в 2005 г. $1,5 млрд.
Согласно прогнозу исследовательской компании Cahners In-Stat Group, в ближайшие пять лет продажи микроэлектромеханических устройств (MEMS) для потребительской электроники вырастут с $200 млн. до $1,5 млрд. в 2005 г. Ранее MEMS использовались только в очень специализированных отраслях вроде автомобильной электроники или медицинской про
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