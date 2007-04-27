БТиЭ Потребительская электроника Электронные приборы Электронная техника Consumer Electronics

Рост рынка потребительской электроники замедлится В течение следующих 5-и лет рост рынка потребительской электроники (consumer electronics) замедлится. В поиске более выгодных направлений компании будут ориентироваться на сегмент портативной электроники, среди которых портативные м

CeBIT 2007: ИТ-налет России удался корпоративных информационных систем. Официально из списка центральных тем выставки будет исключена потребительская электроника и коммуникации, их заменят более "тяжеловесные" темы: инновационн

Sitronics станет российским Apple? на следующий год уже $45 млн, а к концу 2005 года - $187 млн. По итогам первого полугодия 2006 года потребительская электроника принесла концерну доход в $57 млн, а контрактное производство эле

Глава консультативного комитета Sony предрек конец японского рынка потребительской электроники Выступая на конференции Etrе (Барселона), глава консультативного комитета Sony, г-н Нобуюки Идеи, предсказал кончину рынка японской потребительской электроники. Столь неожиданный прогноз был подкреплен мнением, что пользователи требуют от обычных вещей необычного. К примеру, выход в Интернет при помощи ТВ. Насколько это соо