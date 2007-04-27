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БТиЭ Потребительская электроника Электронные приборы Электронная техника Consumer Electronics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.04.2007 Рост рынка потребительской электроники замедлится

В течение следующих 5-и лет рост рынка потребительской электроники (consumer electronics) замедлится. В поиске более выгодных направлений компании будут ориентироваться на сегмент портативной электроники, среди которых портативные м
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался

корпоративных информационных систем. Официально из списка центральных тем выставки будет исключена потребительская электроника и коммуникации, их заменят более "тяжеловесные" темы: инновационн
07.11.2006 Sitronics станет российским Apple?

на следующий год уже $45 млн, а к концу 2005 года - $187 млн. По итогам первого полугодия 2006 года потребительская электроника принесла концерну доход в $57 млн, а контрактное производство эле
09.10.2006 Глава консультативного комитета Sony предрек конец японского рынка потребительской электроники

Выступая на конференции Etrе (Барселона), глава консультативного комитета Sony, г-н Нобуюки Идеи, предсказал кончину рынка японской потребительской электроники. Столь неожиданный прогноз был подкреплен мнением, что пользователи требуют от обычных вещей необычного. К примеру, выход в Интернет при помощи ТВ. Насколько это соо
02.02.2001 Продажи микроэлектромеханических устройств для потребительской электроники составят в 2005 г. $1,5 млрд.

Согласно прогнозу исследовательской компании Cahners In-Stat Group, в ближайшие пять лет продажи микроэлектромеханических устройств (MEMS) для потребительской электроники вырастут с $200 млн. до $1,5 млрд. в 2005 г. Ранее MEMS использовались только в очень специализированных отраслях вроде автомобильной электроники или медицинской про

Публикаций - 785, упоминаний - 811

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 122
Apple Inc 13154 100
Intel Corporation 12811 80
Microsoft Corporation 25774 75
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 56
Sony 6739 49
Huawei 4675 47
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Dell EMC 5180 35
LG Electronics 3735 33
AMD - Advanced Micro Devices 4641 33
Philips 2099 32
Toshiba Corporation 2980 31
Yandex - Яндекс 9215 30
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 30
Lenovo Group 2446 28
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 25
A4tech 107 25
Cisco Systems 5372 24
Nvidia Corp 4002 24
МегаФон 10742 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 23
Acer Group - Acer Inc 2776 22
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 21
Qualcomm Technologies 1974 20
HP - Hewlett-Packard 3662 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Digma 251 19
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Dell Technologies - Dell Computer 2219 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 16
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 16
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 35
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 23
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 11
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 9
BMW Group 482 8
Евросеть 1421 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Связной ГК 1401 7
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 7
Dyson 157 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 6
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Альфа-Банк 1979 5
Hyundai Motor Company 436 5
Tesla Motors 461 5
Visa International 1993 5
Volkswagen Group - VW 308 5
Haier - Candy Group - Канди 101 5
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
Miele - Миле 139 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 5
eBay Inc 1640 4
Почта России ПАО 2370 4
Boeing 1031 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 4
Hansa - Ханса 114 4
Белый Ветер 365 4
Beko - Beko Electronics 83 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 9
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
Международная академия связи - МАС 46 2
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
ПОРА - Проектный офис развития Арктики 1 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 212
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 140
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 132
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 131
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 118
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 115
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 103
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Google Android 15243 77
Microsoft Windows 16882 63
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 46
Linux OS 11533 26
A4Tech Fstyler - FG, FB - серия беспроводных мышей 81 25
Apple iOS 8583 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 18
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 18
FreePik 1841 17
Microsoft Windows 2000 8678 16
Apple iPad 4011 15
Apple - App Store 3109 14
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 14
Google Android TV 381 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 11
Apple iPod 1553 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 10
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 152 10
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 10
A4tech Bloody - игровая периферия 81 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Dolby Vision 282 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Digma DM-MONB - Digma DM-MONF - Digma DM-MONG Gaming - Digma Overdrive - Digma Progress - серия мониторов 23 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Microsoft Windows 7 2007 8
Путин Владимир 3454 9
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 8
Мельников Алексей 74 6
Копосов Максим 74 5
Покровский Иван 136 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Калинин Александр 189 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Смятских Алексей 48 4
Гуськов Антон 44 4
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Фомичев Дмитрий 27 4
Корнев Владимир 15 3
Фоменко Олег 23 3
Mark Papermaster - Пейпермастер Марк 22 3
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 3
Мишустин Михаил 787 3
Шадаев Максут 1210 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Аитов Тимур 197 3
Иванов Сергей 405 3
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Орлик Сергей 83 3
Lores Enrique - Лорес Энрике 23 3
Ермолаев Артем 379 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Боярков Федор 26 3
van Houten Frans - ван Хаутен Франс 16 3
Солонин Виталий 90 3
Снытко Игорь 20 3
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Гирдин Сергей 3 2
Коротов Павел 3 2
Fadell Tony - Фэделл Тони 16 2
Труфанов Иван 2 2
Шляхов Константин 3 2
Полянская Марина 5 2
Рашид Карим 8 2
Осташевский Герман 2 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 144
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Европа 24962 102
Япония 13807 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 84
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 65
Китай - Тайвань 4245 61
Южная Корея - Республика 7051 56
Германия - Федеративная Республика 13220 50
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 43
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 38
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Франция - Французская Республика 8176 29
Индия - Bharat 5869 28
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 26
Европа Восточная 3138 25
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 23
Италия - Итальянская Республика 4508 22
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 22
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Африка - Африканский регион 3640 21
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
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Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Турция - Турецкая республика 2620 12
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День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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