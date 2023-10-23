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БТиЭ Потребительская электроника Электронные приборы Электронная техника Consumer Electronics



23.10.2023 Bloody расширяет ассортимент устройств портативными колонками 1

20.10.2023 «Мегафон» начинает продажи шести новых моделей телефонов под собственной торговой маркой 1

18.10.2023 Крупнейшая ИТ-компания России перешла в руки единоличного владельца 1

09.10.2023 Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C: тонкая конструкция и стабильная связь 1

05.10.2023 Литиевый аккумулятор и двойной функционал: беспроводные мыши A4Tech FG16C Air и FG16CS Air из серии Fstyler 1

02.10.2023 Стабильная связь и автоматическое энергосбережение: беспроводные мыши A4Tech G3-200N, G7-600NX 1

27.09.2023 Новые мониторы Digma Overdrive 1

22.09.2023 Функциональность без лишнего шума: новые мыши от A4Tech 1

18.09.2023 Больше опций для подключения: четыре проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером 1

15.09.2023 В России вводят обязательную цифровую маркировку красной икры 1

14.09.2023 Новые игровые мыши W60 Max Mini, P90s и A70a от Bloody 1

13.09.2023 Первое полностью российское мобильное рабочее место представлено на ВЭФ-2023 1

12.09.2023 Расширение линейки мониторов Progress от Digma: новые модели с частотой обновления 100 Гц 1

11.09.2023 Беспроводные наборы A4Tech Fstyler FGS1035Q и FGS1110Q 1

07.09.2023 Обожаемые всеми SSD внезапно оказались не нужны. Спрос упал на 25%. Кто виноват 1

07.09.2023 Группа компаний «F+ tech-марвел» стала ИТ-холдингом Fplus 1

01.09.2023 Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting 1

18.08.2023 Новые домашние Wi-Fi роутеры от Digma 1

18.08.2023 Беспроводная мышь для работы: OMR083 от Acer 1

17.08.2023 В Калининградской области стартовало производство первых российских медиахабов «Селигер» 1

04.08.2023 Игровая гарнитура Bloody G560 с RGB подсветкой в России 1

03.08.2023 Мобильный роутер TCL Linkzone MW63VK в Роcсии 1

27.07.2023 Bloody представил беспроводную игровую гарнитуру MR720 в новой расцветке 1

25.07.2023 БФТ-Холдинг и компания BSS представили голосовых ассистентов для энергосбытовых компаний и сферы ЖКХ 1

24.07.2023 В России вышла беспроводная гарнитура Bloody MH390 с металлическим соединением 1

18.07.2023 Департамент Private labels.Merlion объявил о запуске бренда современной электроники Digma Pro 1

29.06.2023 TCL представила новинки телевизоров и бытовой техники в России 1

27.06.2023 TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 – новые планшеты с заботой о зрении 1

21.06.2023 Беспроводная гарнитура Bloody MH360: шумоподавление и складная конструкция 1

16.06.2023 Много портов не бывает: разветвители A4Tech DST-40C, DST-60C, DST-80C 1

06.06.2023 Новый игровой монитор Overdrive 34A710Q от Digma 1

06.06.2023 SberDevices и ГК Softline заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1

01.06.2023 A4Tech представила четыре компактные веб-камеры 1

31.05.2023 TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки 1

30.05.2023 «Триколор» запустил новую версию интернет-магазина 1

30.05.2023 Рогозин призвал отключить в России GPS. Пусть «учат матчасть и карты» 1

30.05.2023 «Ростелеком» займется производством видеокамер, роутеров и маршрутизаторов 1

26.05.2023 Беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1010S: клавиатура с мягким ходом и мышь с бесшумным нажатием 1

26.05.2023 Инесса Галактионова: профессиональный путь 1

25.05.2023 Новые мониторы Digma Progress с частотой обновления 100 Гц 1


Публикаций - 447, упоминаний - 451

БТиЭ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9893 44
Intel Corporation 11815 38
Microsoft Corporation 23935 36
Apple Inc 11506 35
IBM - International Business Machines Corp 9294 22
Sony 6496 21
Google LLC 11260 21
HP Inc. 5601 20
AMD - Advanced Micro Devices 3953 17
A4tech 69 17
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 17
Merlion - Мерлион 624 17
Huawei 3638 15
Dell EMC 4968 15
Toshiba Corporation 2903 14
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2459 13
Philips 2057 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7475 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 13
Amazon Inc - Amazon.com 2861 12
Cisco Systems 4969 12
HP - Hewlett-Packard 3622 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10250 10
Oracle Corporation 6449 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8286 10
Nvidia Corp 3278 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 10
Цифра ГК 2226 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 10
Lenovo Motorola 3499 9
LG Electronics 3562 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 8
Meta Platforms - Facebook 4359 7
Lenovo Group 2221 7
АФК Система ПАО 1757 7
X Corp - Twitter 2773 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 757 7
5nine Software 1885 7
Xiaomi 1444 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6765 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5695 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1967 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1034 6
Евросеть 1402 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 5
Visa International 1899 5
Альфа-Банк 1650 5
Сплит 166 4
Россети Ленэнерго 2219 4
Связной ГК 1355 4
Dyson 115 4
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 3
Miele - Миле 133 3
Интеррос - Росбанк АКБ 568 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Совкомбанк Совесть 269 3
BMW Group 422 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 711 3
Warner 553 3
eBay Inc 1604 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 625 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 458 3
МКБ - Московский кредитный банк 479 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 171 2
НСПК - Национальная система платежных карт 668 2
Volkswagen Group - VW 265 2
Runa Capital 157 2
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1046 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 131 2
LinkedIn 602 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 457 2
JCB International 139 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 184 2
Braun 76 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1075 2
Восток-Запад - EWS Holding 40 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5439 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1075 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2120 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2633 6
Президент Российской Федерации 3956 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9978 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1759 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4010 5
Судебная власть - Judicial power 2173 4
Федеральное казначейство России 1626 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2530 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4770 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2888 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2587 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2081 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1244 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1094 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 391 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 257 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 857 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2856 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 2
Правительство Москвы 2135 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1693 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2482 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3203 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3125 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 260 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 356 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 159 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 30 1
Мосгортранс ГУП 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 194 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 2
4CIO 753 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 173 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 2
АФТ - Ассоциация Финтех 79 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 23 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 615 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 261 1
Церковь Вечности 11 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 263 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 83 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 115 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 73 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2767 89
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22285 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42423 74
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13736 56
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A4Tech Fstyler 50 13
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Intel x86 - архитектура процессора 1692 9
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Apple - App Store 2718 8
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Microsoft Windows XP 2399 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1892 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4597 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4435 5
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2933 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 845 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1305 4
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Мучник Феликс 68 2
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Медведев Дмитрий 1638 2
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Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 157 2
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 2
Белянко Евгений 21 2
Рогозин Дмитрий 97 2
Мейлихов Евгений 4 2
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 31 2
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Иванов Сергей 373 2
Никольский Антон 22 2
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13535 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15727 42
Европа 21523 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15854 40
Япония 13066 37
Китай - Тайвань 3839 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3494 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13884 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2661 25
Россия - СФО - Новосибирск 3883 23
Германия - Федеративная Республика 12324 23
Южная Корея - Республика 6393 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1926 20
Китай - Тайвань - Тайбэй 253 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13133 16
Франция - Французская Республика 7652 15
Азия - Азиатский регион 5225 13
Индия - Bharat 5202 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6641 12
Европа Восточная 3032 11
Америка Северная 3131 11
Украина 7421 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4975 10
Африка - Африканский регион 3347 10
Финляндия - Финляндская Республика 3513 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 9
Швеция - Королевство 3562 8
Италия - Итальянская Республика 4263 8
Беларусь - Белоруссия 4798 8
Ближний Восток 2799 7
Европа Западная 1419 7
Земля - планета Солнечной системы 10051 7
Сингапур - Республика 1804 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1035 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1760 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1639 6
Казахстан - Республика 5168 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21734 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43927 67
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4941 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46572 52
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4410 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11663 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14748 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25563 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16078 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9131 21
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 610 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11558 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9791 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5862 18
Internet Economy - Интернет-экономика 5606 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4454 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7281 14
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4123 14
Кредитование - Сrediting - Заём 6213 14
Английский язык 6301 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6834 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 13
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2539 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5358 12
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2661 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3373 11
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2212 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2746 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7470 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4316 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8188 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10271 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 4920 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5357 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4328 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2838 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7075 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4939 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4488 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2438 9
CNews - ZOOM.CNews 1801 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11060 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5815 9
DigiTimes - Издание 1302 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
CNET Networks - CNET News 1642 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1450 3
Informa - Informa Telecoms & Media 65 2
Прайм - Агентство экономической информации 867 2
Известия ИД 524 2
Phoronix 34 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 104 2
Inquirer 463 2
Открытые системы ИД 173 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 2
Ведомости 690 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 2
ZDnet 597 2
Bloomberg 1164 2
WapStart 45 2
CNews TV 747 1
РБК Daily 91 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
InformationWeek 241 1
Digg 68 1
TG Daily 98 1
heise online - heise security 122 1
Phys.org 973 1
Variety 23 1
Dow Jones - MarketWatch 310 1
EcomWorld 31 1
Ananova 250 1
Cellular News 234 1
Huawei Central 11 1
РС Рro 91 1
IDG - International Data Group 99 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 740 1
FT - Financial Times 1183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7618 14
IDC - International Data Corporation 4880 12
Gartner - Гартнер 3510 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 8
Forrester Research 815 6
comScore 394 4
IHS iSuppli 397 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2561 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 4
GfK Rus - ГФК-Русь 210 3
S&P 500 554 3
Internet Stock Report 994 3
TrendForce 90 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Strategy Analytics 283 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 2
ABI Research 233 2
Fortune Global 500 284 2
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 64 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Forbes Global 2000 32 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 102 1
Berg Insight 19 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 68 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 65 1
Российская газета - Russia Beyond the Headlines 4 1
Infonetics Research 98 1
comScore Networks 35 1
IHS Infonetics Research 90 1
ITResearch 116 1
Gartner - Dataquest 348 1
NPD DisplaySearch 282 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 552 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 80 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
PwC Strategy& - Booz & Company 5 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1352 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 714 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 637 2
CIMIT - Center for Integration of Medicine and Innovative Technology - Центр интеграции медицины и инновационных технологий 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 23 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Информзащита Учебный центр 38 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 25 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 52 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 44 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 476 1
ТГУ - Томский государственный университет 142 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 59 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 131 1
РАН - Российская академия наук 1812 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 123 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 774 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10801 20
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2197 4
День молодёжи - 27 июня 713 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 905 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 2
CeBIT 612 2
Международный женский день - 8 марта 282 2
Red Dot Design Award 54 2
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 31 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
Intel Architecture Day 4 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
Samsung Unpacked 30 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 1
CNews AWARDS - награда 432 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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