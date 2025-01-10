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Холодильник.ру Holodilnik.Ru Эдил-Импорт
«Холодильник.ру» — российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Компания обладает развитой складской и транспортной инфраструктурой. В 2020 году ежедневно осуществляется более 3500 доставок по всей России. «Холодильник.ру» является официальным дилером и продавцом производителей: Bosch, Liebherr, Haier, Samsung, Apple, Sony, Siemens, Electrolux, и др.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 302 435 827 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|10.01.2025
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«Холодильник.ру» внедряет ИИ-анализ отзывов Napoleon IT
Ритейлер бытовой техники и электроники «Холодильник.ру» внедрил решение Napoleon IT для автоматизации обработки обратной связи. «Наполеон.Отзывы» позволяет собирать и анализировать отзывы с десятков платформ, помогая компании лучше п
|30.07.2024
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«Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud
Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую произ
|25.06.2024
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Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу
Beeline Cloud реализовал проект по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники «Холодильник.ру». С использованием платформы Kubernetes на базе Deckhouse от Flant в облаке Beeline Cloud, компания смогла значительно повысить производительность и надежность своих сервисов. Об
|12.02.2024
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Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK
Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции. Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив взаимодействие между центральным офисом и региональным подразделениями. Переход на цифровые подписи избавил от необходимости физической пересылки документов. Это не то
|19.07.2023
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Holodilnik.ru перевел обслуживание и поддержку клиентов на облачную платформу Mango Office
операторов, которые обрабатывают порядка 340 тыс. заявок в месяц. В рамках проекта интернет-магазин Holodilnik.ru с географически распределенными рабочими местами менеджеров, включающими удален
|06.06.2023
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Holodilnik.ru расширяет свое офлайн-присутствие в регионах России
Holodilnik.ru открыл четыре новых пункта выдачи заказов: два в Новосибирске и два в Екатеринбурге. Одно из ключевых преимуществ пунктов выдачи Holodilnik.ru – возможность забирать крупную бытовую технику. К середине лета ритейлер планирует открытие пунктов выдачи и магазина малого формата в Краснодаре. Также в июне ожидается открытие
|14.12.2021
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Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом»
Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники Holodilnik.ru подключил Yandex Pay Checkout — возможность быстрого оформления покупки и экспр
|14.10.2021
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Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру»
Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру». Приобретая SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках, пользователи получают стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 Гб на срок от 10 до 30 дней в зависимости от регио
|08.06.2021
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3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru
остроила для контакт-центра одного из российских онлайн-гипермаркетов бытовой техники и электроники Holodilnik.ru омниканальную систему речевой аналитики. Система, созданная на базе искусственн
|18.11.2019
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«Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру»
ммного обеспечения, завершила проект по поставке и внедрению программных продуктов Eset в компанию «Холодильник.ру» – российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже бытовой техники
|25.04.2013
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«КупиВкредит» «ТКС Банка» стал доступен покупателям Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru
системы онлайн-кредитования «КупиВкредит» с российскими интернет-ритейлерами и сервисами по управлению сайтами. Как рассказали CNews в банке, на данный момент «ТКС Банк» начал кредитовать покупателей Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru. Портал Holodilnik.ru специализируется на продаже крупной бытовой техники. Utinet.ru продает электронику, компьютеры и оборудование b2b, а Vasko.ru —
|31.05.2012
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Ozon.ru и Holodilnik.ru возглавили рейтинг онлайн-магазинов электроники в Рунете
Ресурс Semaplus.ru опубликовал свой новый рейтинг интернет-магазинов электроники и бытовой техники России. Первое место рейтинга занял сайт Ozon.ru. Далее идут Holodilnik.ru, Top-shop.ru, Zakazi24.ru, Notik.ru, Sibvez.ru, Uti-note.ru (utinet.ru), Wikimart.ru и другие. Данный рейтинг построен на анализе поиска сайтов и брендов интернет-магазинов Рунета
Холодильник.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Погудалов Алексей 13 13
|Шашкин Дмитрий 11 5
|Тенишев Андрей 16 4
|Мазуренко Илья 13 4
|Цариковский Андрей 22 3
|Иманов Гусейн 12 3
|Сурков Александр 17 2
|Гуськов Антон 44 2
|Вильянов Сергей 22 2
|Кондратьев Сергей 28 2
|Максимов Дмитрий 11 2
|Кочерженко Никита 12 2
|Помирчий Сергей 5 2
|Махлаюк Артур 9 2
|Манкевич Виталий 11 2
|Панин Егор 3 2
|Шандабыло Евгений 2 2
|Федоров Алексей 138 1
|Тарасов Андрей 27 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Логинов Александр 53 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Smith Brad - Смит Брэд 103 1
|Любимов Алексей 33 1
|Шпак Василий 277 1
|Магомедов Александр 10 1
|Евстигнеев Андрей 1 1
|Догадин Михаил 18 1
|Степанов Владимир 91 1
|Королев Антон 2 1
|Селихов Дмитрий 14 1
|Евдокимов Дмитрий 29 1
|Макаренко Дмитрий 8 1
|Покровский Иван 134 1
|Сивцев Илья 174 1
|Заикина Мария 14 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Платонов Алексей 22 1
|Мишин Глеб 70 1
|Большаков Василий 11 1
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