Холодильник.ру Holodilnik.Ru Эдил-Импорт

«Холодильник.ру» — российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Компания обладает развитой складской и транспортной инфраструктурой. В 2020 году ежедневно осуществляется более 3500 доставок по всей России. «Холодильник.ру» является официальным дилером и продавцом производителей: Bosch, Liebherr, Haier, Samsung, Apple, Sony, Siemens, Electrolux, и др.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 302 435 827 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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