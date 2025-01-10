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Холодильник.ру Holodilnik.Ru Эдил-Импорт

Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт

«Холодильник.ру» — российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже электроники и бытовой техники отечественного и зарубежного производства. Компания обладает развитой складской и транспортной инфраструктурой. В 2020 году ежедневно осуществляется более 3500 доставок по всей России.  «Холодильник.ру» является официальным дилером и продавцом производителей: Bosch, Liebherr, Haier, Samsung, Apple, Sony, Siemens, Electrolux, и др.

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в качестве истца (1) на сумму 685 383 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 511 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.01.2025 «Холодильник.ру» внедряет ИИ-анализ отзывов Napoleon IT

Ритейлер бытовой техники и электроники «Холодильник.ру» внедрил решение Napoleon IT для автоматизации обработки обратной связи. «Наполеон.Отзывы» позволяет собирать и анализировать отзывы с десятков платформ, помогая компании лучше п
30.07.2024 «Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud

Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить высокую произ
25.06.2024 Beeline Cloud помог «Холодильник.ру» ускорить и масштабировать свою платформу

Beeline Cloud реализовал проект по модернизации и масштабированию ИТ-инфраструктуры онлайн-ритейлера бытовой техники и электроники «Холодильник.ру». С использованием платформы Kubernetes на базе Deckhouse от Flant в облаке Beeline Cloud, компания смогла значительно повысить производительность и надежность своих сервисов. Об
12.02.2024 Онлайн-ритейлер «Холодильник.Ру» внедрил систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK

Решение VK HR Tek позволило автоматизировать и ускорить кадровые операции. Внедрение КЭДО на базе VK HR Tek усовершенствовало работу отдела кадрового администрирования «Холодильник.Ру», упростив взаимодействие между центральным офисом и региональным подразделениями. Переход на цифровые подписи избавил от необходимости физической пересылки документов. Это не то
19.07.2023 Holodilnik.ru перевел обслуживание и поддержку клиентов на облачную платформу Mango Office

операторов, которые обрабатывают порядка 340 тыс. заявок в месяц. В рамках проекта интернет-магазин Holodilnik.ru с географически распределенными рабочими местами менеджеров, включающими удален
06.06.2023 Holodilnik.ru расширяет свое офлайн-присутствие в регионах России

Holodilnik.ru открыл четыре новых пункта выдачи заказов: два в Новосибирске и два в Екатеринбурге. Одно из ключевых преимуществ пунктов выдачи Holodilnik.ru – возможность забирать крупную бытовую технику. К середине лета ритейлер планирует открытие пунктов выдачи и магазина малого формата в Краснодаре. Также в июне ожидается открытие

14.12.2021 Онлайн-гипермаркет Holodilnik.ru расширяет сотрудничество с «Яндексом»

Онлайн-гипермаркет электроники и бытовой техники Holodilnik.ru подключил Yandex Pay Checkout — возможность быстрого оформления покупки и экспр
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру»

Yota запустила продажи SIM-карт для смартфона и планшета на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру». Приобретая SIM-карты Yota для смартфона на этих площадках, пользователи получают стартовый тариф, включающий от 100 минут и 6 Гб на срок от 10 до 30 дней в зависимости от регио
08.06.2021 3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru

остроила для контакт-центра одного из российских онлайн-гипермаркетов бытовой техники и электроники Holodilnik.ru омниканальную систему речевой аналитики. Система, созданная на базе искусственн
18.11.2019 «Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру»

ммного обеспечения, завершила проект по поставке и внедрению программных продуктов Eset в компанию «Холодильник.ру» – российский интернет-магазин, специализирующийся на продаже бытовой техники

25.04.2013 «КупиВкредит» «ТКС Банка» стал доступен покупателям Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru

системы онлайн-кредитования «КупиВкредит» с российскими интернет-ритейлерами и сервисами по управлению сайтами. Как рассказали CNews в банке, на данный момент «ТКС Банк» начал кредитовать покупателей Holodilnik.ru, Utinet.ru и Vasko.ru. Портал Holodilnik.ru специализируется на продаже крупной бытовой техники. Utinet.ru продает электронику, компьютеры и оборудование b2b, а Vasko.ru —

31.05.2012 Ozon.ru и Holodilnik.ru возглавили рейтинг онлайн-магазинов электроники в Рунете

Ресурс Semaplus.ru опубликовал свой новый рейтинг интернет-магазинов электроники и бытовой техники России. Первое место рейтинга занял сайт Ozon.ru. Далее идут Holodilnik.ru, Top-shop.ru, Zakazi24.ru, Notik.ru, Sibvez.ru, Uti-note.ru (utinet.ru), Wikimart.ru и другие. Данный рейтинг построен на анализе поиска сайтов и брендов интернет-магазинов Рунета

Публикаций - 85, упоминаний - 96

Холодильник.ру и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 770 29
Apple Inc 13039 21
Samsung Electronics 10975 19
МегаФон 10558 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15485 14
LG Electronics 3723 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9445 14
Yandex - Яндекс 9059 11
Xiaomi 2176 10
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 10
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4846 8
Haier Group 225 7
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 7
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 6
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 413 6
Microsoft Corporation 25670 6
LG Electronics Russia - ЛГ Электроникс Рус 30 6
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 355 5
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 58 5
Huawei 4490 5
Lenovo Group 2421 5
HP Inc. 5868 5
Acer Group - Acer Inc 2752 5
Telegram Group 2866 5
Philips 2094 5
Sony 6717 5
Ланит - diHouse - Дихаус 261 4
Skyworth Group - Skyworth Digital 36 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2945 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 969 4
Spirit DSP - Спирит Корп 481 4
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 234 4
Google LLC 12576 3
Hartens - Хартенс 21 3
Meta Platforms - Facebook 4602 3
Ред Софт - Red Soft 1196 3
DEXP 64 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 356 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 41
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1849 33
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 15
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 15
Связной ГК 1396 15
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1236 15
Евросеть 1420 14
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 13
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 11
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 10
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 200 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8703 6
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 16 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1572 5
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 4
KupiVip - Приват Трэйд 82 4
Почта России ПАО 2332 4
Лента - Утконос 179 4
Спортмастер - Sportmaster 200 4
WikiMart - Викимарт 53 3
Groupe SEB - Tefal 106 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1688 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 491 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Visa International 1989 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 83 2
Dyson 154 2
Shopping Live - Директ Трейд 9 2
Sapato.ru 21 2
Beko - Beko Electronics 82 2
Сотмаркет - Sotmarket 21 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1192 2
eBay Inc 1637 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1490 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 2
Hyundai Motor Company 433 2
АльфаСтрахование СГ 382 2
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3790 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13580 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5573 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 954 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 348 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 148 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26456 26
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1144 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13448 24
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5671 20
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25036 15
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