Holodilnik.ru расширяет свое офлайн-присутствие в регионах России

Holodilnik.ru открыл четыре новых пункта выдачи заказов: два в Новосибирске и два в Екатеринбурге.

Одно из ключевых преимуществ пунктов выдачи Holodilnik.ru – возможность забирать крупную бытовую технику.

К середине лета ритейлер планирует открытие пунктов выдачи и магазина малого формата в Краснодаре. Также в июне ожидается открытие магазинов фирменной розницы Haier в Ростове-на-Дону и Коломне, в которых Holodilnik.ru выступает управляющим партнером. В ассортименте встраиваемая бытовая техника, холодильники, морозильники, стиральные и сушильные машины, цифровая, мелкая бытовая техника и другое. Точки будут открыты в ключевых торговых центрах города.