Skyworth Group Skyworth Digital
Штаб-квартира основанной в 1988 году Skyworth располагается в Шэньчжэне. Компания выпускает телевизоры, крупную и мелкую бытовую технику, цифровые приставки для умного дома, коммерческие жидкокристаллические дисплеи и производственное оборудование. Акции обращаются на Гонконгской бирже. Skyworth Group владеет двумя зарегистрированными на бирже компаниями: Skyworth Group и Skyworth Digital. В 2015 году компания Skyworth приобрела компанию Metz и продолжила выпускать технику под одноименным брендом.
У компании 17 собственных производственных площадок. Производства в Германии, в Портленде в США, в Индонезии, завод в Индии, в Южной Африке, в Мексике и заводы в Китае. А также 11 собственных центров разработок. Компания производит телевизоры, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, кухонную технику, системы умного дома и другие продукты для потребителей и бизнеса по всему миру. Филиалы в таких странах, как Южная Африка, Германия, Россия, Италия, США, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Индия, расширяя сеть партнеров и клиентов по всему миру.
Skyworth Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
|ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Silicon 483 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
|NPD DisplaySearch 284 1
|TrendForce 113 1
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