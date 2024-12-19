Skyworth Group - Skyworth Digital

Штаб-квартира основанной в 1988 году Skyworth располагается в Шэньчжэне. Компания выпускает телевизоры, крупную и мелкую бытовую технику, цифровые приставки для умного дома, коммерческие жидкокристаллические дисплеи и производственное оборудование. Акции обращаются на Гонконгской бирже. Skyworth Group владеет двумя зарегистрированными на бирже компаниями: Skyworth Group и Skyworth Digital. В 2015 году компания Skyworth приобрела компанию Metz и продолжила выпускать технику под одноименным брендом.

У компании 17 собственных производственных площадок. Производства в Германии, в Портленде в США, в Индонезии, завод в Индии, в Южной Африке, в Мексике и заводы в Китае. А также 11 собственных центров разработок. Компания производит телевизоры, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, кухонную технику, системы умного дома и другие продукты для потребителей и бизнеса по всему миру. Филиалы в таких странах, как Южная Африка, Германия, Россия, Италия, США, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Индия, расширяя сеть партнеров и клиентов по всему миру.