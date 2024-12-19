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Skyworth Group Skyworth Digital

Skyworth Group - Skyworth Digital

Штаб-квартира основанной в 1988 году Skyworth располагается в Шэньчжэне. Компания выпускает телевизоры, крупную и мелкую бытовую технику, цифровые приставки для умного дома, коммерческие жидкокристаллические дисплеи и производственное оборудование. Акции обращаются на Гонконгской бирже.   Skyworth Group владеет двумя зарегистрированными на бирже компаниями: Skyworth Group и Skyworth Digital. В 2015 году компания Skyworth приобрела компанию Metz и продолжила выпускать технику под одноименным брендом.

У компании 17 собственных производственных площадок. Производства в Германии, в Портленде в США, в Индонезии, завод в Индии, в Южной Африке, в Мексике и заводы в Китае. А также 11 собственных центров разработок. Компания производит телевизоры, холодильники, стиральные машины, кондиционеры, кухонную технику, системы умного дома и другие продукты для потребителей и бизнеса по всему миру. Филиалы в таких странах, как Южная Африка, Германия, Россия, Италия, США, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Индия, расширяя сеть партнеров и клиентов по всему миру.


19.12.2024 Новые бренды Skyworth и Metz в портфеле diHouse 1
11.11.2024 В России стартовали продажи телевизоров Skyworth с диагональю 100 дюймов 3
30.10.2024 Телевизоры серии BMW доступны в России 1
16.10.2024 Первый в мире AI Karaoke- телевизор представили в Китае 1
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 1
21.08.2024 Skyworth официально пришел в Россию 1
25.07.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоров Skyworth 1
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах 1
15.04.2024 «М.Видео-Эльдорадо»: рост продаж ТВ с большими диагоналями в I квартале 2024 года составил до +118% 1
11.11.2020 Телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV — ноябрьская акция для беспроигрышных новогодних подарков 1
10.11.2020 Бренд телевизоров coocaa TV выходит на российский рынок 1
28.04.2020 Aliexpress отметил рост продаж телевизоров и игровых приставок 1
02.12.2015 «Орион Экспресс» расширяет линейку приемников 1
31.07.2015 Лучшие телевизоры высшей ценовой категории: выбор ZOOM 1
20.10.2014 Российские пользователи Smart TV получили доступ к 130 тыс. видео в каталоге приложений Opera TV Store 1
25.11.2013 Рынок ТВ рушится второй год подряд. Названа дата начала роста 1
15.06.2012 Каждый пятый в мире телевизор "поумнел" 1
15.06.2004 Тяжеловесы инвестируют в фантастические технологии 1
15.06.2004 Тяжеловесы инвестируют в фантастические технологии 1
21.04.2004 Intel: техсектор уже пережил бурю 1
12.01.2004 Intel: большие телевизоры будут дешевле 1
12.01.2004 Intel: большие телевизоры будут дешевле 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Skyworth Group и организации, системы, технологии, персоны:

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 11
Samsung Electronics 10255 7
LG Electronics 3614 5
Toshiba Corporation 2927 5
Sony 6544 5
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 147 5
Intel Corporation 12197 5
InFocus 70 5
Xiaomi 1732 4
Microsoft Corporation 24625 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 4
Skyworth Group - Metz 6 4
Google LLC 11775 3
Adobe Systems 1549 3
Philips 2053 2
Sharp Corporation 1041 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Intel Communications Group 15 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Haier Group 165 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
Nintendo 755 1
HP Inc. 5685 1
SAP SE 5279 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
Vestel 37 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 1
Loewe 22 1
Цифра ГК 2426 1
Canalys 231 1
CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС 20 1
Snap Inc 96 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
STI Group - СТИ Групп 8 1
DEXP 53 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
Irdeto Access B.V. 38 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Boeing 1009 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Grundig 41 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Геометрия НПО 140 1
BMW Group 446 1
BMW Designworks Group 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 20
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 11
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 8
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VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1823 2
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Skyworth coocaa TV S - Skyworth SXF - Skyworth G7E(X85G) - Skyworth Acoustic Lab - Skyworth Magic Sound TV - Skyworth Design Center - серия телевизоров 5 5
Google Android TV 316 4
Google YouTube - Видеохостинг 2747 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 3
Яндекс.Маркет 937 3
Google Chromecast 77 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 2
Intel XScale Bulverde PXA 29 2
VK RuStore - Рустор 328 2
Google Android 13994 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 132 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
God of War - компьютерная игра 44 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
LG UC - серия телевизоров 4 1
LG EA - серия телевизоров 2 1
Microsoft Skype 2067 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Samsung One Connect 25 1
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Microsoft Windows 15657 1
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