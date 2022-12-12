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Merlion Citilink Domfy
Domfy – бренд бытовой техники. Продуктовый портфель Domfy будет включать в себя ассортимент товаров для дома в категориях крупной и мелкой бытовой техники, а также климатическую технику и посуду. Среди товаров Domfy – холодильники, стиральные машины, пылесосы и паровые швабры, утюги, отпариватели, конвекторы, вентиляторы, микроволновые и мини-печи, чайники и кофеварки, мясорубки, блендеры, миксеры, технологичные кухонные машины, грили и другие товары.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|12.12.2022
|В «Ситилинке» стартовали продажи нового бренда бытовой техники Domfy 1
Merlion и организации, системы, технологии, персоны:
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 780 2
|Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 2
|Skyworth Group - Skyworth Digital 38 1
|Xiaomi 2211 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165438 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 1
|Германия - Федеративная Республика 13186 1
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