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Merlion Citilink Domfy

Domfy – бренд бытовой техники. Продуктовый портфель Domfy будет включать в себя ассортимент товаров для дома в категориях крупной и мелкой бытовой техники, а также климатическую технику и посуду. Среди товаров Domfy – холодильники, стиральные машины, пылесосы и паровые швабры, утюги, отпариватели, конвекторы, вентиляторы, микроволновые и мини-печи, чайники и кофеварки, мясорубки, блендеры, миксеры, технологичные кухонные машины, грили и другие товары.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.12.2022 В «Ситилинке» стартовали продажи нового бренда бытовой техники Domfy 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 780 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 982 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
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