Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

БТиЭ Отпариватель отпаривание Steamer


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


08.12.2025 63% россиян считают гаджеты и электронику лучшим подарком 1
04.09.2025 «Авито»: треть россиян выбирает российские бренды бытовой техники 1
24.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на мелкую бытовую технику на 15,5% в 2024 году 1
23.08.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж российских брендов на рынке бытовой техники и электроники в первом полугодии 2024 года до 894% 1
05.07.2023 Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM 1
12.12.2022 В «Ситилинке» стартовали продажи нового бренда бытовой техники Domfy 1
31.01.2022 Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж 1
01.12.2021 Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM 2
07.07.2021 Лучшие пароочистители для дома: выбор ZOOM 1
19.06.2020 Лучшие парогенераторы: хиты продаж 2020 года 1
09.04.2020 Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM 1
31.01.2020 7 бытовых приборов, от которых пора избавиться 1
24.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника 1
16.10.2019 Компактные ручные отпариватели: выбор ZOOM 3
20.07.2018 Гладильные приборы для дома. Выбор ZOOM 2
23.08.2013 Лучшие паровые станции. Выбор ZOOM 2
04.03.2013 Дамское счастье. ZOOM.CNews подобрал подарки к 8 марта 1
21.12.2012 Жизнь после конца света. Бытовая техника в подарок на Новый год 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
22.08.2008 Выбор ZOOM: парогладильные системы 2
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 1
05.08.2008 Выбор ZOOM: утюги 2
13.03.2008 Бытовая техника Morphy Richards: из Англии с любовью 1
06.12.2007 Парогладильные системы: больше, чем утюг 1
31.10.2007 Осенняя палитра новинок Philips 1
26.10.2007 Как по маслу: лучшие гладильные комбайны 1
06.08.2007 Утюг в командировке 1
02.08.2007 Обзор утюгов: самые популярные модели 1
24.07.2007 Паровые утюги: горячее дыхание современности 1

Публикаций - 29, упоминаний - 36

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2076 12
Samsung Electronics 10625 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 483 5
Kitfort 68 5
Xiaomi 1971 3
LG Electronics 3675 3
JVC Kenwood 418 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 60 3
Bort 7 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 712 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 126 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Glen Dimplex - Morphy Richards 6 1
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 455 1
Manhattan Associates 61 1
Fly 210 1
PocketBook International 95 1
Edelweiss - Эдельвейс 63 1
Корунд 9 1
Titanium 85 1
Daewoo Electronics 43 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 49 1
Merlion - Oklick - Оклик 36 1
Binatone 20 1
Domfy 1 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Merlion iRU - Деловой офис 332 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 85 1
Haier Group 206 1
Groupe SEB - Tefal 98 14
Braun GmbH 77 9
Groupe SEB - Rowenta 44 5
Россети Ленэнерго 1699 3
Dyson 130 3
Kärcher - Karcher - Керхер 74 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
Haier - Candy Group - Канди 100 2
Miele - Миле 137 2
Hansa - Ханса 114 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Bork - Борк-Ритейл 45 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Гранит 54 1
Daewoo 102 1
Smeg 19 1
Zauber 4 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 193 23
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 705 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8175 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 431 7
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 6
Бойлер 31 6
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 327 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6256 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Блендер 99 5
Вентилятор - Fan 1028 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 4
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 275 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 138 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 219 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 4
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 174 4
БТиЭ - Водонагреватель - Water heater 67 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 69 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 3
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 109 3
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 176 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 79 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Соковыжималка - Juicer - устройство для выжимания сока из фруктов, ягод и овощей 70 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 344 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 220 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 3
Аксессуары 4132 3
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2366 3
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 70 3
Philips GC PerfectCare Expert - серия парогенераторов 11 9
Groupe SEB - Tefal Pro Express - Tefal GV - Tefal DR - Tefal SV - Tefal Access Steam Care - парогенератор - парогладильные системы - отпариватели 9 8
Groupe SEB - Moulinex ME 54 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 6
Groupe SEB - Tefal Program - Tefal Turbo Pro - Tefal FV - Tefal Freemove - серия утюгов 13 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 426 4
Groupe SEB - Rowenta DZ 6 4
Bosch sensixx - Bosch TDS SensorSteam - Bosch TDA - утюг 8 4
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
Apple iPhone 6 4862 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 2
LG Kompressor Follow Me 20 2
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 2
Samsung QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 31 2
Groupe SEB - Tefal Steam Mop - паровая швабра 1 1
Xiaomi Deerma 7 1
Bosch - VarioSpeed 15 1
Siemens SR - посудомоечные машины 4 1
Avito - Авито Реклама 46 1
Hansa AMM - СВЧ-печи 5 1
Google Chrome - браузер 1648 1
Microsoft Office 3952 1
LG ThinQ 35 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1160 1
Ricoh DWI - Ricoh Dynamic Workplace Intelligence 4 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 530 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Polycom VVX - IP-телефон 13 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 1
ARM DynamIQ 8 1
Dyson Pure Cool Me - персональный очиститель воздуха 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 13 1
Bosch MultiTalant 1 1
Groupe SEB - Rowenta Derma Perfect 1 1
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 1
Groupe SEB - Moulinex Soup & Co 2 1
Кульченко Роман 14 3
Сергеенко Василий 7 2
Русаченко Александра 8 2
Клопенко Егор 1 1
Акулинина Ольга 2 1
Федоров Алексей 128 1
Малахов Андрей 7 1
Дедов Александр 8 1
Гуров Александр 8 1
Половников Сергей 19 1
Киркоров Филипп 8 1
Педанова Елена 2 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 9 1
Костюшко Кирилл 7 1
Фриске Жанна 4 1
Конеген Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 15
Европа 24634 5
Италия - Итальянская Республика 4429 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 176 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Швеция - Королевство 3715 1
Америка - Американский регион 2188 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Италия - Милан 163 1
Сатурн - Титан (спутник) 504 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 19
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Ergonomics - Эргономика 1688 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 596 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 554 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 537 3
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 441 3
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 157 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Зоология - наука о животных 2791 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 688 2
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 226 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 2
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 432 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 655 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Fashion industry - Индустрия моды 320 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 9
Известия ИД 704 1
Content-Review 8 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще