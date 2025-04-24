«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на мелкую бытовую технику на 15,5% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок мелкой бытовой техники в России в 2024 г. По его итогам спрос на МБТ вырос в количественном выражении на 8% и достиг 78,5 млн единиц, а в денежном выражении увеличился на 15,5% и составил 244 млрд руб. Средняя стоимость одного устройства составила 3,1 тыс. руб. — на 8% выше, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Мелкая бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Ольга Акулинина: «Мелкая бытовая техника — одна из самых динамичных и жизненных категорий. Люди покупают такую технику не из прихоти, а по необходимости: чтобы упростить быт, сэкономить время и повысить комфорт дома. Мы видим, что спрос сохраняется на стабильном уровне, а покупатели все чаще делают выбор в пользу надежных понятных устройств по разумной цене. Важную роль продолжает играть привычный формат офлайн-магазинов, таких как «М.Видео-Эльдорадо» — здесь можно посмотреть товар вживую, получить консультацию и сразу забрать покупку. Классическая модель торговли в категории МБТ остается особенно востребованной. С учетом стабильного спроса, сильных позиций офлайн-формата и гибкой работы с ассортиментом рынок мелкой бытовой техники сохраняет потенциал для роста в 2025 г. В фокусе останутся компактные, функциональные и доступные решения, соответствующие бытовым нуждам российских потребителей».

В натуральном выражении рынок прибавил 8%: россияне приобрели 78,5 млн единиц техники. Рост обеспечили востребованные повседневные категории, доступность базовых решений и расширение ассортимента в привычных торговых форматах. Существенную роль сыграли собственные торговые марки ритейлеров и эксклюзивные линейки, которые заняли 10% от общего количества проданных устройств. Покупатели выбирали такую технику за простоту, надежность и выгодную цену. Следом шли товары без бренда с долей 9% — они востребованы прежде всего в регионах и среди покупателей, ориентированных на базовую функциональность. Крупные коммерческие бренды также сохранили стабильные позиции: Polaris занял 5% в натуральном выражении, Redmond — 2%.

В денежном выражении рынок вырос на 15,5%, достигнув 244 млрд руб. Покупатели стали чаще выбирать устройства с расширенными функциями и из более высоких ценовых сегментов, что позволило показать положительную динамику в рублях. СТМ и эксклюзивные бренды также заняли лидирующую позицию — их совокупная доля составила 7% от выручки. Polaris укрепил позиции в среднем ценовом сегменте, заняв 6%. Традиционно высокую выручку принесли бренды, ориентированные на технологии и качество: DeLonghi и Dyson заняли по 5% благодаря стабильному спросу на кофемашины и премиальные решения для дома. Tefal замкнул пятерку с долей 4% благодаря устойчивым продажам в сегментах кухонной техники и ухода за одеждой.

Наибольшую динамику в 2024 г. показали три сегмента: техника для приготовления кофе, устройства для ухода за одеждой и персональный уход.

В кофейной категории заметный рост обеспечили кофемашины брендов DeLonghi и Krups, а также модели собственных торговых марок. Особой популярностью пользовались капсульные кофемашины — как компактное и удобное решение для дома и офиса.

В сегменте персонального ухода драйверами стали приборы для укладки волос — в первую очередь фены и стайлеры. Среди брендов выделились Dyson, Carrera, Haier, Dreame и Tuvio, чья техника сочетает высокую эффективность и современные технологии.

Устройства для ухода за одеждой — особенно отпариватели и портативные гладильные системы — продолжили набирать популярность как удобная альтернатива классическим утюгам. Их выбирают за компактность, функциональность и комфорт в использовании дома или в поездках.