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Индексная книга (каталог) CNews*
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Krups



24.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на мелкую бытовую технику на 15,5% в 2024 году 1
28.11.2024 Вместо всех планов – в магазин. Из-за курса рубля в России резко дорожает техника. Возможен дефицит. Опрос 1
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить 1
23.10.2023 «М.видео-Эльдорадо» увеличила на 2 тыс. число зон в магазинах за счёт брендов из Китая, Турции и России 1
06.12.2019 Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM 1
08.01.2019 Выбираем кофемашину для дома. Рекомендации ZOOM 1
22.04.2016 Капсульные кофемашины. Выбор ZOOM 1
29.01.2016 Лучшие кофемашины. Выбор ZOOM 1
21.11.2014 Выбираем кофейный аппарат: советы ZOOM 1
29.03.2013 Большое кофейное приключение. Тест-драйв кофемашины KRUPS Barista 1
15.02.2013 Подарочный ответ. ZOOM.CNews выбирает подарки к 23 февраля 1
31.08.2012 Выбор ZOOM: Капсульные кофемашины 1
15.12.2009 Лучшая бытовая техника в подарок: от пивного аппарата до выпрямителя волос 1
16.06.2008 Кухонные комбайны: старшая ветвь эволюции 1
10.06.2008 Кофеварки уровня Hi-End: советы для гурманов 1
04.06.2008 Выбор ZOOM: кофемолки 1
14.03.2008 Кофемашина Krups Espresseria Automatic: автоматическое счастье 1
07.03.2008 8 марта: заветам Клары Цеткин — верны! 1
14.01.2008 Купи мне блендер, милый! 1
06.12.2007 Мелочи для кухни: мультиварки, аэрогрили, яйцеварки, ножеточки 1
06.12.2007 Капучино и латте одной кнопкой: «Krups», «Saeco», «Jura» 1
05.12.2007 Хиты продаж: кофеварки 1
23.10.2007 Кухонные комбайны Kenwood: «за» и «против» 1
11.09.2007 Кофеварки для дома и офиса: алгоритм выбора 1
06.09.2007 Блендеры: пластмасса, стекло или «нержавейка»? 1
25.07.2007 Ломтерезки: тонкий выбор 1
20.07.2007 Кофемолки: на службе у кофе 1
16.07.2007 Автоматические кофе-машины: эспрессо для ленивых 1
08.10.1999 AMD тоже выпустит компьютеры c цветными кожухами 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Krups и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 473 18
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 58 12
Philips 2062 8
JVC Kenwood 416 7
Ростех - Автоматика Концерн 1657 3
Apple Inc 12235 2
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 2
Siemens AG - Siemens Group 2601 2
LG Electronics 3634 2
Binatone 20 2
Haier Group 178 2
Dell EMC 5047 1
AMD - Advanced Micro Devices 4285 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
Google LLC 11916 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 228 1
Yandex - Яндекс 7626 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 228 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 162 1
Toshiba Corporation 2934 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4092 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 153 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 333 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 240 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 1
Moxa - Моха 34 1
Samsung Electronics 10348 1
Vestel 38 1
Sony 6567 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 301 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 637 1
Braun GmbH 76 8
Groupe SEB - Tefal 96 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2473 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 675 5
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 4
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 3
Groupe SEB - Rowenta 44 3
BMW Group 453 2
Miele - Миле 134 2
Zauber 4 2
Melitta 6 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Whirlpool KitchenAid 23 1
Smeg 18 1
Nescafé 5 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
Dyson 128 1
Block - Square 197 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 73 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 207 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Hansa - Ханса 114 1
Mattel 32 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 108 1
Grundig 41 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 138 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 64 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 77 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 370 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 44 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 550 9
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12268 6
Блендер 96 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6112 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3092 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 353 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 4
Аксессуары 3953 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 209 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 4
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1063 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6444 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2218 3
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Нагреватель - нагревательный элемент 105 3
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Тостер 68 3
Триммер - Trimmer 55 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 3
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 132 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5437 2
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Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 8
DeLonghi Nespresso Lattissima - DeLonghi Magnifica - DeLonghi EDP - DeLonghi ECAM - DeLonghi EMK - DeLonghi ECAM - DeLonghi KG - DeLonghi BAR - DeLonghi Coffee Link - серия кофемолок, кофеварок, кофемашин 17 7
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Krups F - блендер 3 3
Krups XP 5 3
Philips HR - шнековые соковыжималки 11 3
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Krups Espresseria - кофемашина 3 2
Bosch MKM - серия кофемолок 4 2
Binatone CG - серия кофемолок 2 2
Redmond RCM - кофеварка 3 2
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CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 417 2
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 2
JVC Kenwood SB - блендер 4 2
JVC Kenwood KCC - Kenwood KMM - JVC Kenwood KMC - JVC Kenwood KM - Kenwood Cooking Chef - Kenwood FP - кухонный комбайн - кухонная машина 11 2
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Groupe SEB - Moulinex DFB 1 1
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Krups Dolce Gusto 1 1
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Krups Prep Expert 1 1
Krups GVE 1 1
Krups KA 1 1
Krups KB 1 1
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Юхимец Александр 1 1
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Италия - Итальянская Республика 4373 8
Франция - Французская Республика 7890 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 4
Европа 21884 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4037 1
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Танзания - Объединённая Республика 76 1
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Нидерланды 3554 1
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Дача - дачники 878 2
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3191 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 616 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1945 2
Международный женский день - 8 марта 357 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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