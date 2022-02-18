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Nescafé
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.02.2022
|Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои 1
|14.06.2019
|ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp 1
|29.05.2018
|Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе 1
|22.04.2016
|Капсульные кофемашины. Выбор ZOOM 1
|24.03.2016
|Системы самообслуживания – 2016 1
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Nescafé и организации, системы, технологии, персоны:
|Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 2
|Schneider Electric EcoStruxure 70 1
|Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1278 1
|Forbes - Форбс 981 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
Создано именных указателей - 197164.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.