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Nescafé

Nescafé

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2022 Schneider Electric помогла заводу Nestlé Nescafé предотвратить дорогостоящие сбои 1
14.06.2019 ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp 1
29.05.2018 Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе 1
22.04.2016 Капсульные кофемашины. Выбор ZOOM 1
24.03.2016 Системы самообслуживания – 2016 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Nescafé и организации, системы, технологии, персоны:

Magner 3 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 773 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Schneider Electric 610 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 1
Merlion Engineering 11 1
Merlion Бюрократ 46 1
DORS 15 1
ESET - ESET Software 1160 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 973 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Coca-Cola Company 260 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 293 1
Krups 31 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Nestle Nescafe 1 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Adidas - Адидас 170 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2907 1
Аксессуары 4251 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 470 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61159 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3137 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14141 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7887 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9196 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3337 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1920 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемолка - Coffee Grinder 47 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 906 1
FinTech - Детектор банкнот - Определитель купюр - Счетчик банкнот 9 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6354 1
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 272 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 233 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 1
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 119 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34407 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 655 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3953 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3244 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12088 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5707 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35791 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1199 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16919 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5581 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 2
Schneider Electric EcoStruxure 70 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1278 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54477 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4455 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19394 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47318 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 260 1
Мексика - Мехико 78 1
Япония 13762 1
Азия - Азиатский регион 5889 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2512 1
Европа 24907 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3552 1
Россия - СФО - Новосибирск 4845 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3026 1
Франция - Французская Республика 8142 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1075 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27055 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6121 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21420 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1171 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1502 1
Пищевая промышленность - Какао 34 1
Пищевая промышленность - Чай 145 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 196 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 889 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 118 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1255 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2090 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53045 1
Forbes - Форбс 981 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1441 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454669, в очереди разбора - 727514.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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