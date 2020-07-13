Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199337
ИКТ 15384
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1113
Технологии 3583
Системы 27055
Персоны 87040
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1321
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Schneider Electric InRow

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.07.2020 Schneider Electric запустила продажи внутрирядных прецизионных кондиционеров InRow DX 300 мм второго поколения 3
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
26.11.2018 Как построить ЦОД для вуза 1
01.11.2018 Инженерная инфраструктура ЦОДа СКФУ построена на базе решений Schneider Electric 1
29.08.2017 Моновендорное решение Schneider Electric использовано при строительстве ЦОДа «ФосАгро» 1
15.02.2016 Schneider Electric представила инженерные модули SmartShelter в контейнерном исполнении «Все в одном» 1
03.02.2016 Schneider Electric построила первую очередь ЦОДа новосибирского технопарка 2
30.06.2015 «Тринити» построила серверную для JetBrains 1
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка» 1
27.04.2015 ЦОД SAP France оснащен системой охлаждения «по требованию» от Schneider Electric 1
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа 1
24.11.2014 Новый ЦОД «Азиатско-Тихоокеанского банка» оснащен оборудованием Schneider Electric 2
24.04.2014 Вадим Харченко - Общие затраты на ИТ за 2012–2013 годы сократились на 30% 1
09.04.2014 Schneider Electric выпустила внутрирядные системы охлаждения InRow Chilled Water нового поколения 4
04.09.2012 «АйТи» реконструировала вычислительный центр «Иркутскэнерго» 1
24.08.2010 «ДатаЛайн» создала зону с высокой плотностью оборудования в ЦОД на Боровой 1
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева 1
05.06.2009 APC представил систему охлаждения InRow SC Systems для серверных комнат 5
20.04.2009 APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central 1
01.08.2008 APC построила инженерную инфраструктуру ЦОДа для банка «Солидарность» 1
24.07.2008 APC анонсирует набор веб-приложений для проектирования ЦОД 2
01.07.2008 APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan 2
13.11.2007 В «Газбанке» создан центр обработки данных 1
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании 1
28.06.2007 ЦОД ГК "Тройка Диалог" запущен на полную мощность 1
28.03.2006 APC выпустила решение рекордной мощности 2

Публикаций - 27, упоминаний - 41

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 614 19
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 14
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 5
HP Inc. 5883 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 372 2
АРМО ГК 185 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 2
Broadcom - VMware 2610 2
Cisco Systems 5371 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 126 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Johnson Controls - SimplexGrinell 1 1
Умная Логистика. 20 1
Потенциал 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - ЭлектроМоноблок 21 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 26 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1829 1
SAP SE 5602 1
Dell EMC 5180 1
Microsoft Corporation 25776 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Citrix Systems 868 1
Комплит - Complete 114 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 603 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
Романов Двор БЦ 11 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Nescafé 6 1
Солидарность 0 1
Volvo Penta 6 1
Банк Аверс - Финансовая компания Аверс 3 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
UPS 216 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Carlsberg Group 26 1
ФосАгро 176 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Русский стандарт Банк 509 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 23
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3058 20
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6687 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 6
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2496 4
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 109 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12206 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 4
Управляемость - Manageability 2275 4
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 107 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1354 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4638 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4397 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11532 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7212 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 3
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 369 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2513 3
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26315 2
Пропускная способность - Bandwidth 1908 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1694 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1975 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3237 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22579 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18028 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13962 2
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 67 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2225 2
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 15
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 12
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 11
Schneider Electric Uniflair 20 5
Schneider Electric - StruxureWare Data Center Expert - StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - StruxureWare Data Center Operatio 29 4
Schneider Electric - Galaxy - Серия ИБП 24 4
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 4 2
Samsung Galaxy 1035 2
Schneider Electric - EcoStruxure 71 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
Сбер - Сбербанк Trading Floor 3 1
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 14 1
Cisco VSS - Cisco Virtual Switching Systems 1 1
Schneider Electric - APC DCPI Management Suite 2 1
Schneider Electric - Andover Continuum 6 1
Schneider Electric Xenta 2 1
3M Novec 13 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Microsoft Azure 1527 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5727 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 1
Autodesk Revit 125 1
Schneider Electric - APC Easy UPS - серия ИБП 52 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
Avaya B - серия IP-конференц-телефон (спикерфон) 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Schneider Electric - APC SmartShelter Container 5 1
Жуковский Юрий 6 2
Маргулис Александр 4 2
Королев Сергей 47 2
Воронцов Владимир 2 1
Другалев Станислав 10 1
Щербаков Сергей 32 1
Лошаков Антон 5 1
Шамаев Андрей 6 1
Каширских Михаил 4 1
Крылов Станислав 3 1
Белоусько Антон 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Комиссаров Константин 1 1
Тухватуллин Эдуард 1 1
Шварц Игорь 2 1
Михнев Олег 2 1
Джума Владимир 3 1
Girod Jean-Philippe - Жиро Жан-Филипп 3 1
Laporte Franck - Ляпорт Франк 1 1
Cinquanta Joseph - Чинкванта Жозеф 1 1
Беляков Алексей 30 1
Луканев Андрей 1 1
Прудников Андрей 8 1
Ловцкий Константин 2 1
Диденко Сергей 23 1
Пожидаева Наталья 2 1
Потапов Вячеслав 2 1
Шарапов Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3049 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 2
Европа 24964 2
Беларусь - Белоруссия 6290 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3342 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - СФО - Новосибирск 4877 2
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 59 1
Казахстан - Республика 6049 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1221 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2532 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2855 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 280 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2059 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3181 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2366 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1725 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1776 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1518 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53479 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57700 4
Энергетика - Energy - Energetically 5858 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7813 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33764 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6682 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Аренда 2688 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4669 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2543 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5718 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6776 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3033 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8980 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Импортозамещение - параллельный импорт 619 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 42 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6596 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12308 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21651 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6174 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5472 1
N+1 - Издание 188 5
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6096 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще