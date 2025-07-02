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Лошаков Антон


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Отечественная видеоаналитика на основе ИИ помогла найти пропавших детей в Новосибирской области 1
23.09.2021 В Новосибирске представили ПАК «Патриот» на российском программном обеспечении 1
03.02.2016 Schneider Electric построила первую очередь ЦОДа новосибирского технопарка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лошаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

МБК лаб - Лаборатория МБК 26 1
Базальт СПО - BaseALT 714 1
Schneider Electric 582 1
Eltex - Предприятие Элтекс 165 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 99 1
Галэкс НТЦ - Galex 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11589 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11960 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2079 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13050 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1892 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 545 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1481 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 52 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2693 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1127 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7794 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 322 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13964 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25045 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26196 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 1
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 26 1
Schneider Electric InRow 26 1
НКТ - Р7-Офис 421 1
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 4 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
Графеев Владимир 3 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1762 2
Россия - РФ - Российская федерация 150383 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9296 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
N+1 - Издание 172 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 160 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369290, в очереди разбора - 749415.
Создано именных указателей - 178013.
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