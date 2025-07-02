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Лошаков Антон
УПОМИНАНИЯ
Лошаков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4469 2
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1762 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150383 1
|N+1 - Издание 172 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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