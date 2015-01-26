Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Schneider Electric APC InfraStruxure Schneider Electric ISX

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа

области управления энергией, объявила о завершении проекта по модернизации центра обработки данных «Новикомбанка». Инженерная инфраструктура обновленного ЦОДа построена на базе модульной архитектуры APC InfraStruxure. Проектирование, установка и пуско-наладочные работы выполнены специалистами компании ICL-КПО ВС — российского системного интегратора, сообщили CNews в Schneider Electric. Как
23.11.2010 APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа

Электрик» представило новую версию программного обеспечения для мониторинга инженерных систем ЦОДов InfraStruxure Management Software — ключевого элемента архитектуры APC InfraStruxure,

11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева

» в качестве основных компонентов инженерной инфраструктуры использовала инженерную архитектуру APC InfraStruXure – адаптивную инженерную инфраструктуру центра обработки данных, объединяющую ко
12.05.2010 Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру

я в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила об интеграции программных модулей InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager, обеспечивающей по
20.04.2009 APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central

дящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity Manager и APC Change Ma
14.07.2008 APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети»

сети». Бесперебойное функционирование оборудования в ЦОДе осуществляется с помощью архитектуры АРС InfraStruXure тип B. Инициатором создания ЦОДа «Новосибирской открытой образовательной сети»

01.07.2008 APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan

программно-аппаратный комплекс управления центром обработки данных, состоящий из следующих систем: InfraStruXure Manager, InfraStruXure Central и системы аналитики дата-центра APC Capac
13.11.2007 В «Газбанке» создан центр обработки данных

пила самарская компания «Парус», специалисты которой развернули в банке комплексную архитектуру APC InfraStruXure вместе со средства мониторинга окружающей среды APC NetBotz. Выбрав для переезд
21.02.2007 APC создал инфраструктуру ЦОД для «Топ-Книги»

циалистов компании НЭТА, золотого партнера APC, в «Топ-Книге» была внедрена комплексная архитектура APC InfraStruXure тип B. «Топ-Книга» (была основана в 1995 году в г. Новосибирск) — российско
12.10.2006 "Метробанк" оптимизирует работу своей ИТ-инфраструктуры

явила о завершении нового проекта — внедрении системы обеспечения непрерывного ведения бизнеса APC InfraStruXure тип B в компании «Метробанк». Подрядчиком проекта выступил системный интегр
28.03.2006 APC выпустила решение рекордной мощности

ений по обеспечению комплексной готовности систем предприятий, объявила о выпуске новой архитектуры InfraStruXure высокой плотности, масштабируемой по мощности питания и охлаждения до 60 кВт на
01.07.2005 АРС обеспечивает непрерывность операций "Абсолютбанка"

ний по обеспечению комплексной готовности систем предприятий, объявляет о внедрении архитектуры APC InfraStruXure в одном из крупнейших российских банков — «Абсолютбанке». В рамках проекта
29.06.2005 APC решает вопросы высокой энергоплотности и охлаждения

Новые решения являются частью архитектуры APC InfraStruXure, которая объединяет компоненты электропитания, кондиционирования, управления, с
24.06.2005 APC представила решение с водородными топливными элементами для ИТ-приложений

авщик систем для построения инженерной инфраструктуры центров обработки данных, анонсировала выпуск InfraStruXure с интегрированными водородными топливными элементами (технология «Fuel Cell»).

24.06.2005 APC представила решение с водородными топливными элементами для ИТ-приложений

авщик систем для построения инженерной инфраструктуры центров обработки данных, анонсировала выпуск InfraStruXure с интегрированными водородными топливными элементами (технология «Fuel Cell»).

30.05.2005 "Уренгойгазпром" инсталлировал APC InfraStruXure

решений по обеспечению комплексной готовности систем предприятий, объявляет о внедрении решения APC InfraStruXure в IT-инфраструктуру компании «Уренгойгазпром» (подразделения «Газпрома»). В рам
06.04.2005 APC выходит на новый уровень консалтинга

ра обработки данных под ключ»), а также мероприятия в гостях у заказчиков, уже установивших систему InfraStruXure («Advocacy Events»). До конца 2005 года АРС планирует обучить несколько десятко

Публикаций - 74, упоминаний - 126

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 57
Schneider Electric 614 27
Intel Corporation 12811 9
Microsoft Corporation 25775 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 7
Cisco Systems 5372 5
HP Inc. 5883 5
Broadcom - VMware 2610 4
МегаФон 10742 4
АйТи 1519 4
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 3
3i Infotech - ICICI Infotech 6 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
Крок - Croc 1964 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 3
HP 3Com 681 3
Utilex - Утилекс 48 3
НЭТА 37 3
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
Открытые технологии 732 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Sepura 7 1
DAMM Cellular Systems A/S 1 1
Lampertz 16 1
АРМО ГК 185 1
АМТЭЛ - Азимут Инжиниринг 4 1
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 1
Handelsbanken 7 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
UPS 216 3
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 3
Kempinski - Кемпински 34 2
Абсолют Банк 249 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
РЕСО Гарантия СК 53 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
НОВАТ - Новосибирский государственный академический театр оперы и балета ФГБУК 4 1
Солидарность 0 1
Volvo Penta 6 1
Дайвтехносервис 4 1
Банк Аверс - Финансовая компания Аверс 3 1
Метробанк 4 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ - Челябэнергоремонт 23 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 61 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Самараэнерго - Газбанк АКБ 3 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Романов Двор БЦ 11 1
ОбъедКредитАльянс КБ - Объединенный кредитный альянс КБ 2 1
Росфинком - РОССВИФТ - Российская Национальная Ассоциация SWIFT 17 1
Лефко-Банк 4 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Максидом 10 1
Транснефть - Транснефтепродукт 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США 12 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 50
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 40
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 39
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 13
Управляемость - Manageability 2271 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 5
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 570 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 5
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 67 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 4
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 18
Schneider Electric InRow 27 15
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 11
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 6
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 4
Schneider Electric Uniflair 20 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 3
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 3
Schneider Electric EcoAisle - Комплект системы вспомогательного светодиодного освещения системы изоляции коридора 4 3
Schneider Electric PowerChute Network Shutdown 17 2
Linux OS 11533 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Schneider Electric EcoStruxure 71 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Schneider Electric - APC SmartSlot 9 2
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 18 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Schneider Electric - APC DCPI Management Suite 2 1
ВымпелКом - Билайн Хайвей 11 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 1
GoTo - GoToMyPC 15 1
GoTo Resolve - GoToAssist & RescueAssistGoTo 4 1
HPE - Juniper Networks - Juniper NetScreen 30 1
Администрация Новосибирска - НООС - Новосибирская открытая образовательная сеть 1 1
Schneider Electric - Andover Continuum 6 1
Schneider Electric Prisma 1 1
Schneider Electric Canalis 4 1
Schneider Electric Xenta 2 1
3M Novec 13 1
Proxim - Tsunami MP - Tsunami MultiPoint - Tsunami QB - Tsunami QuickBridge 11 1
Rambler Group - Рамблер ТВ - Рамблер ТВК - Рамблер Телевещательная корпорация - Rambler TV 14 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Apple - App Store 3109 1
Билан Алексей 2 2
Иванов Максим 17 2
Гавриленко Святогор 5 2
Клочков Сергей 6 2
Нисковский Алексей 1 1
Романов Игорь 6 1
Зуев Николай 4 1
Полиенко Михаил 1 1
Гречко Андрей 1 1
Шалгачев Дмитрий 1 1
Крылов Станислав 3 1
Рухлов Илья 1 1
Сусанин Иван 4 1
Шишлов Леонид 1 1
Есин Юрий 2 1
Вернерe Лоран 2 1
Колбасов Евгений 1 1
Богорад Евгений 1 1
Барменков Григорий 2 1
Симашков Александр 1 1
Тикунов Владимир 4 1
Маргулис Александр 4 1
Robredo Pedro - Робредо Педро 2 1
Комиссаров Константин 1 1
Тухватуллин Эдуард 1 1
Шварц Игорь 2 1
Михнев Олег 2 1
Джума Владимир 3 1
Simonelli Jim - Симонелли Джим 2 1
Laporte Franck - Ляпорт Франк 1 1
Wachtel Ephraim - Вахтель Эфраим 3 1
Schwartz Jim - Шварц Джим 2 1
Cinquanta Joseph - Чинкванта Жозеф 1 1
Воробьев Андрей 199 1
Солодовников Денис 108 1
Никулин Игорь 23 1
Алтышев Тимур 2 1
Инютин Артем 89 1
Солодовников Алексей 20 1
Беляков Алексей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Швеция - Королевство 3782 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Европа 24964 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Украина 7928 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 59 1
Италия - Модена - Маранелло 5 1
Россия - азиатская часть 8 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Пыть-Ях 37 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Аренда 2687 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Экономический эффект 1342 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
N+1 - Издание 188 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Атлас страхования 14 1
Fortune 211 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Fortune Global 1000 51 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Связь-Экспокомм 276 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще