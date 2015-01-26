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Schneider Electric APC InfraStruxure Schneider Electric ISX
СОБЫТИЯ
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|26.01.2015
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«Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа
области управления энергией, объявила о завершении проекта по модернизации центра обработки данных «Новикомбанка». Инженерная инфраструктура обновленного ЦОДа построена на базе модульной архитектуры APC InfraStruxure. Проектирование, установка и пуско-наладочные работы выполнены специалистами компании ICL-КПО ВС — российского системного интегратора, сообщили CNews в Schneider Electric. Как
|23.11.2010
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APC by Schneider Electric обновила ПО для мониторинга инфраструктуры ЦОДа
Электрик» представило новую версию программного обеспечения для мониторинга инженерных систем ЦОДов InfraStruxure Management Software — ключевого элемента архитектуры APC InfraStruxure,
|11.06.2010
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APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева
» в качестве основных компонентов инженерной инфраструктуры использовала инженерную архитектуру APC InfraStruXure – адаптивную инженерную инфраструктуру центра обработки данных, объединяющую ко
|12.05.2010
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Программные модули APC InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager интегрированы в единую структуру
я в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила об интеграции программных модулей InfraStruxure Operations и Microsoft System Center Virtual Machine Manager, обеспечивающей по
|20.04.2009
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APC выпустила новую версию платформы APC InfraStruXure Central
дящая в состав подразделения IT Business Schneider Electric, объявила о выпуске новой платформы APC InfraStruXure Central, а также новых программных модулей APC Capacity Manager и APC Change Ma
|14.07.2008
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APC создала инфраструктуру ЦОД для «Новосибирской открытой образовательной сети»
сети». Бесперебойное функционирование оборудования в ЦОДе осуществляется с помощью архитектуры АРС InfraStruXure тип B. Инициатором создания ЦОДа «Новосибирской открытой образовательной сети»
|01.07.2008
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APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan
программно-аппаратный комплекс управления центром обработки данных, состоящий из следующих систем: InfraStruXure Manager, InfraStruXure Central и системы аналитики дата-центра APC Capac
|13.11.2007
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В «Газбанке» создан центр обработки данных
пила самарская компания «Парус», специалисты которой развернули в банке комплексную архитектуру APC InfraStruXure вместе со средства мониторинга окружающей среды APC NetBotz. Выбрав для переезд
|21.02.2007
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APC создал инфраструктуру ЦОД для «Топ-Книги»
циалистов компании НЭТА, золотого партнера APC, в «Топ-Книге» была внедрена комплексная архитектура APC InfraStruXure тип B. «Топ-Книга» (была основана в 1995 году в г. Новосибирск) — российско
|12.10.2006
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"Метробанк" оптимизирует работу своей ИТ-инфраструктуры
явила о завершении нового проекта — внедрении системы обеспечения непрерывного ведения бизнеса APC InfraStruXure тип B в компании «Метробанк». Подрядчиком проекта выступил системный интегр
|28.03.2006
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APC выпустила решение рекордной мощности
ений по обеспечению комплексной готовности систем предприятий, объявила о выпуске новой архитектуры InfraStruXure высокой плотности, масштабируемой по мощности питания и охлаждения до 60 кВт на
|01.07.2005
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АРС обеспечивает непрерывность операций "Абсолютбанка"
ний по обеспечению комплексной готовности систем предприятий, объявляет о внедрении архитектуры APC InfraStruXure в одном из крупнейших российских банков — «Абсолютбанке». В рамках проекта
|29.06.2005
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APC решает вопросы высокой энергоплотности и охлаждения
Новые решения являются частью архитектуры APC InfraStruXure, которая объединяет компоненты электропитания, кондиционирования, управления, с
|24.06.2005
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APC представила решение с водородными топливными элементами для ИТ-приложений
авщик систем для построения инженерной инфраструктуры центров обработки данных, анонсировала выпуск InfraStruXure с интегрированными водородными топливными элементами (технология «Fuel Cell»).
|24.06.2005
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APC представила решение с водородными топливными элементами для ИТ-приложений
авщик систем для построения инженерной инфраструктуры центров обработки данных, анонсировала выпуск InfraStruXure с интегрированными водородными топливными элементами (технология «Fuel Cell»).
|30.05.2005
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"Уренгойгазпром" инсталлировал APC InfraStruXure
решений по обеспечению комплексной готовности систем предприятий, объявляет о внедрении решения APC InfraStruXure в IT-инфраструктуру компании «Уренгойгазпром» (подразделения «Газпрома»). В рам
|06.04.2005
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APC выходит на новый уровень консалтинга
ра обработки данных под ключ»), а также мероприятия в гостях у заказчиков, уже установивших систему InfraStruXure («Advocacy Events»). До конца 2005 года АРС планирует обучить несколько десятко
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|N+1 - Издание 188 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Атлас страхования 14 1
|Fortune 211 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|РБК ТВ - телеканал 83 1
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