РЕСО Гарантия СК
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 110 дел, на cумму 20 914 331 975 ₽*
СОБЫТИЯ
|27.05.2025
DLP-система «СерчИнформ» помогает усилить защиту данных в «РЕСО-Лизинг»
ООО «РЕСО-Лизинг» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации. Решение о сотрудничестве было принято по результатам пилотного проекта, проведенного в 2024 г. Об этом
|16.05.2025
«РЕСО-Гарантия» присоединилась к «Ассоциации ФинТех»
Страховая компания «РЕСО-Гарантия» вошла в состав «Ассоциации ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На
|06.07.2021
«РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС
«РЕСО-Гарантия» выбрала решение компании Smart Engines для распознавания документов, необходим
|13.01.2021
«Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center
«Ресо-гарантия», российская страхования компания, модернизировала контакт-центр на базе отечес
|22.07.2019
«Связной» назвал «РЕСО-Гарантия» стратегическим страховым партнером
«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») и «РЕСО-Гарантия» объявили о начале стратегического сотрудничества. Полисы страхования электроники «РЕСО-Гарантия» можно приобрести на весь ассортимент ритейлера, они доступны в более чем п
|23.03.2017
IBS построила систему корпоративных коммуникаций для «РЕСО-Гарантии» на базе решения Oracle
Российская компания IBS обеспечила поставщика страховых услуг «РЕСО-Гарантия» решением для обмена почтой и совместной работы сотрудников на различных устрой
|19.06.2014
IBS улучшила систему защиты персональных данных в «Страховой медицинской компании «РЕСО-МЕД»
вщик программного обеспечения и ИТ-услуг в Восточной Европе, выполнила работы по совершенствованию системы защиты персональных данных в распределенной филиальной сети «Страховой медицинской компании «РЕСО-МЕД». «Страховая медицинская компания РЕСО-МЕД» входит в группу компаний «РЕСО», осуществляет обязательное медицинское страхование граждан. В структуру компаний входит центра
|13.06.2013
«Ай-Теко» построила новую телеком-инфраструктуру ЦОД для «РЕСО-Гарантии»
Компания «Ай-Теко» сообщила о завершении проекта в страховой компании «РЕСО-Гарантия» по созданию отказоустойчивой телекоммуникационной инфраструктуры ЦОД главного
|13.03.2013
«Ай-Теко» создала катастрофоустойчивый комплекс СХД для «РЕСО-Гарантии»
Компания «Ай-Теко» сообщила об успешном завершении проекта в страховой компании «РЕСО-Гарантия» по созданию катастрофоустойчивого комплекса систем хранения данных (СХД) на ба
|04.09.2012
Leta привела ИСПДн банка «РЕСО Кредит» в соответствие с требованиями федерального законодательства
Компания Leta объявила о завершении комплексного проекта по обследованию процессов обработки персональных данных в банке «РЕСО Кредит» (входит в группу РЕСО) и проектированию системы защиты персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ и руководящих документов ФСТЭК России и ФСБ Росс
|30.03.2010
«РЕСО-Гарантия» выбрала защиту «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «РЕСО-Гарантия» решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серве
|26.11.2008
«Комстар-ОТС» обеспечит связью деловой центр Ресо в Санкт-Петербурге
«Комстар–Объединенные ТелеСистемы» объявил о победе в тендере на предоставление услуг связи для бизнес-центра класса «А» — Международного делового центра Ресо. МДЦ Ресо – один из самых современных, крупных и высотных (21 этаж) бизнес-центров в Санкт-Петербурге. Инженерное оснащение комплекса представляет собой систему класса «интеллектуал
|21.01.2008
«Скай Линк» будет обслуживать представительства «РЕСО-Гарантия» в 18 регионах
Компания «Скай Линк» и страховая компания «РЕСО-Гарантия» заключили соглашение о корпоративном обслуживании представительств «РЕСО-Га
|02.10.2007
BCC создал систему универсального доступа в «Ресо-гарантия»
авершила проект по внедрению инфраструктуры универсального доступа к корпоративной информации ОСАО «Ресо-Гарантия». Специалистами компании ВСС была реализована схема универсального доступа к би
|19.08.2004
"РЕСО-Гарантия" внедрила технологию Citrix MetaFrame
Страховая компания «РЕСО-Гарантия» внедрила технологию терминального доступа Citrix MetaFrame Presentation. Проект проводился при участии специалистов фирмы ВСС. Инсталляция серверов Citrix MetaFrame Presentation
|04.08.2003
TopS BI провел модернизацию корпоративной информационной системы общества "РЕСО-Гарантия"
паратного комплекса для поддержки системы автоматизации страховой деятельности страхового общества "РЕСО-Гарантия". Страховое общество "РЕСО-Гарантия" имеет более 230 филиалов в различны
РЕСО Гарантия СК и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 280 3
|Богдашев Дмитрий 20 2
|Шамаев Андрей 6 2
|Клочков Сергей 6 2
|Билан Алексей 2 2
|Ершов Андрей 50 2
|Левиков Антон 69 1
|Школьников Николай 26 1
|Зайцев Николай 32 1
|Артемьев Денис 14 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Малявкин Александр 24 1
|Ильин Александр 17 1
|Губин Александр 3 1
|Вдовин Александр 8 1
|Савцов Олег 50 1
|Грызлов Борис 32 1
|Репин Николай 18 1
|Белов Юрий 13 1
|Григорьев Максим 55 1
|Чайка Павел 7 1
|Степанов Павел 35 1
|Середа Александр 6 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Чекин Максим 1 1
|Исаков Довар 4 1
|Верещагин Андрей 6 1
|Обижаев Андрей 2 1
|Тюкачев Андрей 3 1
|Лысенко Сергей 8 1
|Шибаев Сергей 2 1
|Усиков Сергей 3 1
|Шибанов Сергей 1 1
|Горчилин Дмитрий 1 1
|Мановян Сергей 1 1
|Морозов Тимур 1 1
|Савин Игорь 2 1
|Коваленко Роман 2 1
|Плотников Олег 4 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 1
|Tom’s Hardware 548 1
|IEEE Spectrum 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427604, в очереди разбора - 727730.
Создано именных указателей - 191817.
