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Schneider Electric APC Smart-UPS серия ИБП

СОБЫТИЯ

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27.02.2020 Schneider Electric представила новый Smart-UPS Short-Depth на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА

Schneider Electric представила модель из нового поколения интерактивных ИБП Smart-UPS на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА. Новая серия линейно-интерактивных ИБП <
13.11.2019 Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией

Schneider Electric выпустил новые модели источников бесперебойного питания APC Smart-UPS Online серии SRTL. Четыре модели ИБП: SRTL2200RMXLI, SRTL2200RMXLI-NC, SRTL3000
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях

рными батареями (АКБ), выведенными на российский рынок. ИБП имеют диапазон мощностей 1кВА и 15 кВА (SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI). ИБП построены по схеме On-Line с двойным преобразованием. Уст
07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами

евой картой (SRTL1000RMXLI-NC и SRTL1500RMXLI-NC) и без (SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI). Данные ИБП APC Smart-UPS Online являются первыми серийным онлайновым однофазным устройствами APC малой м
10.05.2017 Линейка ИБП Smart-UPS On-Line пополнилась бюджетными моделями

Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line. В России стартовали продажи моделей среднего ценового сегмента серии SRC,

21.12.2015 Schneider Electric выпустила новые ИБП для защиты электропитания серверов, СПД и промышленных систем

сти управления энергией и автоматизации, объявило о выпуске новых источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line серии SRT мощностью 2,2 и 3 кВА (SRT2200XLI и SRT3000XLI). Новинки имеют ун
28.08.2014 Schneider Electric начал продажи ИБП нового поколения серии Smart-UPS SMC

гией, начал продажи в России и странах СНГ источников бесперебойного питания нового поколения серии Smart-UPS SMC мощностью 2000 и 3000 ВА. Все модели данной линейки обеспечивают «чистый сигнал
04.12.2013 APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России

ются на той же филиппинской фабрике, но в них нет стабилизатора напряжения. Линейка более «тяжелых» Smart-UPS также становится «ближе к людям». ИБП начального уровня для серверов и сетевого обо
16.07.2013 Schneider Electric представила новую модель ИБП APC Smart-UPS

chneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, выпустила новую модель APC Smart-UPS SMT1500RMI1U. Особенностью данного ИБП является то, что он занимает всего один юнит
17.12.2012 ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star

ласти управления электроэнергией, объявила о том, что отдельные модели устройств APC Back-UPS и APC Smart-UPS стали первыми в истории источниками бесперебойного питания, получившими сертификат

02.06.2008 APC пополнила линейку ИБП

я для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о выпуске новых моделей ИБП: АРС Smart-UPS RT RM 15 кВА и АРС Smart-UPS RT RM 20 кВА в компактном трансформируемом корп
03.12.2003 APC представил новые ИБП для ответственных приложений

Корпорация APC представила новые ИБП Smart-UPS RT 7500 и Smart-UPS RT 10000, которые обладают высоким показателем плотности
28.09.1999 American Power Conversion (APC) расширила линию источников бесперебойного питания Smart-UPS

American Power Conversion (APC) объявила о расширении линии источников бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS, которая ориентирована на группы серверов, компьютерные залы и центры обработки дан
26.01.1999 IBM Global Services и APC заключили соглашение

Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. По соглашению будут продаваться три версии модельного ряда Smart-UPS(R) от APC: Smart-UPS 700XLI, Smart-UPS 1400I и Smart-UPS 2200X
18.01.1999 APC заключила соглашение с отделениями IBM Global Services

регионе. В соответствии с соглашением IBM Global Services будет продавать три модели семейства APC Smart-UPS: Smart-UPS 700XLI, Smart-UPS 1400I и Smart-UPS 2200XLI. Кроме


Публикаций - 53, упоминаний - 102

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 453 29
Schneider Electric 610 23
Microsoft Corporation 25699 6
IBM - International Business Machines Corp 9680 4
Cisco Systems 5352 3
Intel Corporation 12777 3
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 2
Открытые технологии 730 2
IBM Global Services 129 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 199 2
Oracle Corporation 7057 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 2
HID Global - HID Corporation 125 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 140 2
Google LLC 12610 1
Koch Industries - Molex - MolexPN - Molex Premise Networks 33 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 1
HP 3Com 681 1
Электросвязь 268 1
Ланит - Лантер - LanKEY - ЛанКей ИТ - ЛанКей Информационные системы 25 1
JVC Kenwood 421 1
Технологии Будущего 167 1
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Costar Technologies - Arecont Vision 17 1
Tower - Тауэр-сети и технологии 9 1
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 29 1
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ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
АТС - Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2084 1
eBay Inc 1639 1
Альфа-Банк 1965 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5930 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
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