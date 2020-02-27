рными батареями (АКБ), выведенными на российский рынок. ИБП имеют диапазон мощностей 1кВА и 15 кВА ( SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI). ИБП построены по схеме On-Line с двойным преобразованием. Уст

евой картой (SRTL1000RMXLI-NC и SRTL1500RMXLI-NC) и без (SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI). Данные ИБП APC Smart-UPS Online являются первыми серийным онлайновым однофазным устройствами APC малой м

сти управления энергией и автоматизации, объявило о выпуске новых источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line серии SRT мощностью 2,2 и 3 кВА (SRT2200XLI и SRT3000XLI). Новинки имеют ун

гией, начал продажи в России и странах СНГ источников бесперебойного питания нового поколения серии Smart-UPS SMC мощностью 2000 и 3000 ВА. Все модели данной линейки обеспечивают «чистый сигнал