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Schneider Electric APC Smart-UPS серия ИБП
СОБЫТИЯ
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|27.02.2020
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Schneider Electric представила новый Smart-UPS Short-Depth на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА
Schneider Electric представила модель из нового поколения интерактивных ИБП Smart-UPS на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА. Новая серия линейно-интерактивных ИБП <
|13.11.2019
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Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией
Schneider Electric выпустил новые модели источников бесперебойного питания APC Smart-UPS Online серии SRTL. Четыре модели ИБП: SRTL2200RMXLI, SRTL2200RMXLI-NC, SRTL3000
|14.08.2018
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Smart-UPS Online на литий-ионных батареях
рными батареями (АКБ), выведенными на российский рынок. ИБП имеют диапазон мощностей 1кВА и 15 кВА (SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI). ИБП построены по схеме On-Line с двойным преобразованием. Уст
|07.03.2018
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Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами
евой картой (SRTL1000RMXLI-NC и SRTL1500RMXLI-NC) и без (SRTL1000RMXLI и SRTL1500RMXLI). Данные ИБП APC Smart-UPS Online являются первыми серийным онлайновым однофазным устройствами APC малой м
|10.05.2017
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Линейка ИБП Smart-UPS On-Line пополнилась бюджетными моделями
Schneider Electric обновила линейку источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line. В России стартовали продажи моделей среднего ценового сегмента серии SRC,
|21.12.2015
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Schneider Electric выпустила новые ИБП для защиты электропитания серверов, СПД и промышленных систем
сти управления энергией и автоматизации, объявило о выпуске новых источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line серии SRT мощностью 2,2 и 3 кВА (SRT2200XLI и SRT3000XLI). Новинки имеют ун
|28.08.2014
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Schneider Electric начал продажи ИБП нового поколения серии Smart-UPS SMC
гией, начал продажи в России и странах СНГ источников бесперебойного питания нового поколения серии Smart-UPS SMC мощностью 2000 и 3000 ВА. Все модели данной линейки обеспечивают «чистый сигнал
|04.12.2013
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APC уронила цены на источники бесперебойного питания в России
ются на той же филиппинской фабрике, но в них нет стабилизатора напряжения. Линейка более «тяжелых» Smart-UPS также становится «ближе к людям». ИБП начального уровня для серверов и сетевого обо
|16.07.2013
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Schneider Electric представила новую модель ИБП APC Smart-UPS
chneider Electric, мировой эксперт в области управления электроэнергией, выпустила новую модель APC Smart-UPS SMT1500RMI1U. Особенностью данного ИБП является то, что он занимает всего один юнит
|17.12.2012
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ИБП Schneider Electric получили сертификат Energy Star
ласти управления электроэнергией, объявила о том, что отдельные модели устройств APC Back-UPS и APC Smart-UPS стали первыми в истории источниками бесперебойного питания, получившими сертификат
|02.06.2008
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APC пополнила линейку ИБП
я для ответственных систем корпорации Schneider Electric, объявила о выпуске новых моделей ИБП: АРС Smart-UPS RT RM 15 кВА и АРС Smart-UPS RT RM 20 кВА в компактном трансформируемом корп
|03.12.2003
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APC представил новые ИБП для ответственных приложений
Корпорация APC представила новые ИБП Smart-UPS RT 7500 и Smart-UPS RT 10000, которые обладают высоким показателем плотности
|28.09.1999
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American Power Conversion (APC) расширила линию источников бесперебойного питания Smart-UPS
American Power Conversion (APC) объявила о расширении линии источников бесперебойного питания (ИБП) Smart-UPS, которая ориентирована на группы серверов, компьютерные залы и центры обработки дан
|26.01.1999
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IBM Global Services и APC заключили соглашение
Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. По соглашению будут продаваться три версии модельного ряда Smart-UPS(R) от APC: Smart-UPS 700XLI, Smart-UPS 1400I и Smart-UPS 2200X
|18.01.1999
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APC заключила соглашение с отделениями IBM Global Services
регионе. В соответствии с соглашением IBM Global Services будет продавать три модели семейства APC Smart-UPS: Smart-UPS 700XLI, Smart-UPS 1400I и Smart-UPS 2200XLI. Кроме
Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:
|WikiLeaks 120 1
|N+1 - Издание 186 1
|IDC - International Data Corporation 4968 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
|Gartner - Гартнер 3650 1
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