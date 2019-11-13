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Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией

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Schneider Electric выпустил новые модели источников бесперебойного питания APC Smart-UPS Online серии SRTL. Четыре модели ИБП: SRTL2200RMXLI, SRTL2200RMXLI-NC, SRTL3000RMXLI и SRTL3000RMXLI-NC дополнили текущую линейку. Новые устройства доступны в двух конфигурациях: с предустановленными сетевыми картами (– NC) и без, и обладают мощностью 2200 ВА (1980 Вт) для SRTL2200RMXLI и SRTL2200RMXLI-NC, и 3000 ВА (2700 Вт) для SRTL3000RMXLI и SRTL3000RMXLI-NC.

Новые модели ИБП построены по схеме Online с двойным преобразованием. Устройства предназначены для использования там, где требуются высокая надежность и большое время работы оборудования при перерывах в электроснабжении: на промышленных предприятиях среднего размера, в телекоммуникациях, в медицинских лабораториях, при обработке критически важной бизнес-информации. Главной инновацией, примененной в данных устройствах, является использование литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов вместо традиционных для ИБП свинцово-кислотных.

К преимуществам Li-Ion аккумуляторов по сравнению с традиционными АКБ относятся: компактные размеры и меньшая масса, до четырех раз большая скорость зарядки, вдвое больший срок службы аккумуляторной батареи (до 10 лет), возможность работы при температуре до +40 °C без существенного ухудшения параметров. Как результат, суммарная стоимость затрат на обслуживание снизилась на 35% по сравнению с аналогичными моделями с другим типом аккумуляторов. Применение Li-Ion аккумуляторов лежит в русле современной тенденции повышения температуры в залах центров обработки данных для экономии энергии за счет менее интенсивного охлаждения.

Аккумуляторная батарея выполнена в виде отдельного съемного блока. Ее размеры составляют 44x432x536 мм, масса — 12 кг. Время работы от аккумуляторной батареи составляет 14 минут при нагрузке 1980 Вт для APC Smart-UPS Online SRTL2200RMXLI и SRTL2200RMXLI-NC.

Для APC Smart-UPS Online SRTL3000RMXLI и SRTL3000RMXLI-NC – 10,5 минут при нагрузке 2700 Вт. Это время можно увеличить, если добавить дополнительные блоки аккумуляторов. У всех моделей можно устанавливать до 10 таких блоков, включая штатный.



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