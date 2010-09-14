IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7 ограмму, которая включает кредит от IBM для перехода со старого оборудования на новые системы IBM, а также привлекательные условия аренды и рассрочку платежей до 2011 г. Новая программа, предлагаемая IBM Global Financing, призвана помочь клиентам с большей легкостью и экономической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиен

IBM займется финансированием своего поставщика En Pointe Technologies Служба IBM Global Financing (IGF), финансовое подразделение корпорации IBM, сообщила о том, что она будет осуществлять финансирование товарно-материальных запасов компании En Pointe Technologies, ИТ-р

IBM получила экологический сертификат G.R.A.D.E. Служба IBM Global Asset Recovery Services, подразделение корпорации IBM по восстановлению и утилизации ИТ-активов, получила экологический сертификат G.R.A.D.E. (Green Recycling and Asset Disposal for

IBM приобретает компанию Webify аемых под торговой маркой WebSphere. Кроме того, эти технологии будут включены в предложения службы IBM Global Services. Служба IBM Global Services (IGS) будет использовать ПО Webify для

IBM наводит прицел на средний бизнес ыми агентствами, обслуживающими менее крупные компании, сообщает издание Silicon.com. Подразделение IBM Global Services часто конкурирует с другими системными интеграторами. Это связано с тем,

IBM представляет новые продукты для Linux дств входят SuSE Linux Enterprise Server для S/390 и zSeries 7, WebSphere Application Server AE V4.0.4, IBM Directory Server (LDAP) версии 4.1, годичная поддержка программного обеспечения и поддержка IBM Global Services LinuxLine, а также дополнительная инсталляция и пользовательская поддержка для IBM Global Services и IBM Global Financing. IBM собирается предложить поддержку Linux-к

IBM станет провайдером электронных финансовых услуг по требованию для ING Group с голландской ING Group, международной банковской и страховой компанией, которая будет получать от IBM Global Services информацию о рынках и приложения на основе pay-as-you-go (плата по мере и

Читатели Intelligent Enterprise назвали IBM Global Services лучшей в номинации "Системные интеграторы и консалтинговые компании" В статье, опубликованной в журнале Intelligent Enterprise, подразделение IBM Global Services получило награду "Выбор читателей" в номинации "Системные интеграторы и консалтинговые компании". Всего же IBM завоевала шесть наград в различных категориях, включая консалт

IBM и Peregrine Systems объявили об альянсе по управлению ресурсами и инфраструктурой й рабочей среды в надежную, масштабируемую и гибкую бизнес-среду".В соответствии с этой инициативой IBM Global Services будет предоставлять программное обеспечение компании Peregrine по управле

IBM Global Services сократит 1000 рабочих мест консультантов и сервисных служб IBM объявила о предстоящем сокращении более 1000 рабочих мест консультантов и сервисных служб подразделения IBM Global Services. Сотрудникам, чьи должности попадут под сокращение, предложено в течение 30 дней устроиться на другую работу в корпорации, или уволиться. По словам представителя IBM Ян Батл

IBM Global Services объявила о новом этапе своего развития в России Global Services в России провела пресс-конференцию, объявив о новом этапе своего развития. В России IBM Global Services присутствует с 1993 года - это одно из подразделений компании IBM East Eu

IBM Global Services стала лидером мирового рынка сетевых консалтинговых и интеграционных услуг Согласно исследованию компании International Data Corporation, компания IBM Global Services занимает лидирующее положение на рынке сетевых консалтинговых и интеграционных услуг. На ее долю пришлось 16% от общего дохода рынка, $19.3 млрд., за 1999 год. На втором мес

Powerware заключает международное реселлерское соглашение с Ibm Global Services Слау, Великобритания. Корпорация Powerware, поставщик оборудования для защиты электропитания, объявила о заключении соглашения с компанией IBM Global Services, которая займется распространением обширного семейства продуктов и предложением услуг Powerware во всем мире. Новое соглашение между Powerware и IBM позволит IBM Global S