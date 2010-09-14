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IBM Global Services

IBM Global Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.09.2010 IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7

ограмму, которая включает кредит от IBM для перехода со старого оборудования на новые системы IBM, а также привлекательные условия аренды и рассрочку платежей до 2011 г. Новая программа, предлагаемая IBM Global Financing, призвана помочь клиентам с большей легкостью и экономической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиен
24.07.2008 IBM займется финансированием своего поставщика En Pointe Technologies

Служба IBM Global Financing (IGF), финансовое подразделение корпорации IBM, сообщила о том, что она будет осуществлять финансирование товарно-материальных запасов компании En Pointe Technologies, ИТ-р
23.07.2008 IBM получила экологический сертификат G.R.A.D.E.

Служба IBM Global Asset Recovery Services, подразделение корпорации IBM по восстановлению и утилизации ИТ-активов, получила экологический сертификат G.R.A.D.E. (Green Recycling and Asset Disposal for

10.08.2006 IBM приобретает компанию Webify

аемых под торговой маркой WebSphere. Кроме того, эти технологии будут включены в предложения службы IBM Global Services. Служба IBM Global Services (IGS) будет использовать ПО Webify для
04.03.2005 IBM наводит прицел на средний бизнес

ыми агентствами, обслуживающими менее крупные компании, сообщает издание Silicon.com. Подразделение IBM Global Services часто конкурирует с другими системными интеграторами. Это связано с тем,

21.01.2003 IBM представляет новые продукты для Linux

дств входят SuSE Linux Enterprise Server для S/390 и zSeries 7, WebSphere Application Server AE V4.0.4, IBM Directory Server (LDAP) версии 4.1, годичная поддержка программного обеспечения и поддержка IBM Global Services LinuxLine, а также дополнительная инсталляция и пользовательская поддержка для IBM Global Services и IBM Global Financing. IBM собирается предложить поддержку Linux-к
09.07.2002 IBM станет провайдером электронных финансовых услуг по требованию для ING Group

с голландской ING Group, международной банковской и страховой компанией, которая будет получать от IBM Global Services информацию о рынках и приложения на основе pay-as-you-go (плата по мере и
18.01.2002 Читатели Intelligent Enterprise назвали IBM Global Services лучшей в номинации "Системные интеграторы и консалтинговые компании"

В статье, опубликованной в журнале Intelligent Enterprise, подразделение IBM Global Services получило награду "Выбор читателей" в номинации "Системные интеграторы и консалтинговые компании". Всего же IBM завоевала шесть наград в различных категориях, включая консалт
19.09.2001 IBM и Peregrine Systems объявили об альянсе по управлению ресурсами и инфраструктурой

й рабочей среды в надежную, масштабируемую и гибкую бизнес-среду".В соответствии с этой инициативой IBM Global Services будет предоставлять программное обеспечение компании Peregrine по управле
03.07.2001 IBM Global Services сократит 1000 рабочих мест консультантов и сервисных служб

IBM объявила о предстоящем сокращении более 1000 рабочих мест консультантов и сервисных служб подразделения IBM Global Services. Сотрудникам, чьи должности попадут под сокращение, предложено в течение 30 дней устроиться на другую работу в корпорации, или уволиться. По словам представителя IBM Ян Батл
26.03.2001 IBM Global Services объявила о новом этапе своего развития в России

Global Services в России провела пресс-конференцию, объявив о новом этапе своего развития. В России IBM Global Services присутствует с 1993 года - это одно из подразделений компании IBM East Eu
26.06.2000 IBM Global Services лидирует на рынке консалтинговых услуг, которые принесли компании в прошлом году $9.76 млрд.
14.04.2000 IBM Global Services стала лидером мирового рынка сетевых консалтинговых и интеграционных услуг

Согласно исследованию компании International Data Corporation, компания IBM Global Services занимает лидирующее положение на рынке сетевых консалтинговых и интеграционных услуг. На ее долю пришлось 16% от общего дохода рынка, $19.3 млрд., за 1999 год. На втором мес
29.11.1999 Powerware заключает международное реселлерское соглашение с Ibm Global Services

Слау, Великобритания. Корпорация Powerware, поставщик оборудования для защиты электропитания, объявила о заключении соглашения с компанией IBM Global Services, которая займется распространением обширного семейства продуктов и предложением услуг Powerware во всем мире. Новое соглашение между Powerware и IBM позволит IBM Global S
26.01.1999 IBM Global Services и APC заключили соглашение
18.01.1999 APC заключила соглашение с отделениями IBM Global Services

Корпорация American Power Conversion (APC) объявила о том, что отделения IBM Global Services будут теперь продавать источники бесперебойного питания (ИБП) производства APC для серверов IBM RS/6000 в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA). Ранее IBM уже


Публикаций - 130, упоминаний - 145

IBM Global Services и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 107
HP EDS - Electronic Data Systems 239 16
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 11
Cisco Systems 5372 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Accenture plc 719 8
Intel Corporation 12811 8
Lenovo Motorola 3566 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Capgemini Consulting 131 8
AT&T Inc 1725 7
IBM Global Financing 30 6
Microsoft Corporation 25775 6
HP Inc. 5883 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Oracle Corporation 7074 5
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 5
IBM Global Technology Services 40 4
SAP SE 5601 4
Dell EMC 5180 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Криста НПО 69 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 4
Микротест 284 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 4
CSC - Corporation 72 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 3
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 22 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 6
Boeing 1031 6
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Bosch Gasoline Systems 4 4
Allstate Insurance 7 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Citi - Citibank 158 4
United Airlines - авиакомпания 95 4
Accenture - Andersen Consulting 62 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
American Express - Amex 338 3
Getronics - PinkRoccade 18 2
BMW Group 482 2
UPS 216 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
Greylock Partners 38 1
Meta Group 54 1
Allied Irish Banks 6 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
ABN AMRO 100 1
Седьмой Континент 65 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Marvel Comics 2 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Pitango Venture Capital 7 1
101Hotels.com 456 1
Вестер ГК - торговая сеть 13 1
SNCF Logistics - GEODIS group 1 1
Korean Air - Корейские авиалинии 10 1
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
Menlo Ventures 6 1
Rustic Canyon Partners - Rustic Canyon Ventures 4 1
Почта России ПАО 2370 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 9
Mainframe - Мейнфрейм 274 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 5
Стандартизация - Standardization 2339 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 5
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 4
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 14
Linux OS 11533 12
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 10
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 9
IBM DB2 396 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 7
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 5
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 4
Microsoft Windows 16882 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Microsoft Windows XP 2431 3
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
Intel - StrongARM - 121 2
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 2
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 2
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 6 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Nokia Symbian OS 1411 2
SAP Ariba 309 2
Microsoft Visio - MS Visio 194 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 2
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 22 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
Schneider Electric - APC SmartSlot 9 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment - SunOS 200 1
IBM Storage - IBM TotalStorage SAN 32 1
IBM Accelerated Move Center 1 1
IBM PowerPC - IBM PPC - IBM Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 67 1
HCL iNotes - IBM Lotus iNotes 15 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 1
Nokia PC Suite 15 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 6
Грановский Олег 21 4
Gerstner Louis - Герстнер Луис 19 4
Paulk Mark - Полк Марк 7 4
Корнильев Кирилл 65 3
Яскевич Сергей 6 2
Гутман Виктор 17 2
Кочергин Михаил 5 2
Андриянов Александр 2 2
Потошин Константин 4 2
Thompson John - Томпсон Джон 25 2
Joyce John - Джойс Джон 10 2
Mayes Nick - Мэйес Ник 4 2
Аитов Тимур 197 2
Агамирзян Игорь 74 2
Ершова Элеонора 67 2
Тихонов Андрей 43 2
Римский Александр 5 2
Тараба Вероника 29 1
Юрганов Константин 5 1
Чикин Константин 10 1
Шадрин Олег 5 1
Генина Надежда 6 1
Гнездилов Андрей 18 1
Замятин Александр 3 1
Гаспарян Арман 5 1
Nilekani Nandan - Нилекани Нандан 4 1
Rosamilia Tom - Розамилья Том 6 1
Цейтлер Сергей 1 1
Логинов Павел 5 1
Замилягин Александр 2 1
Mehta Dewang - Мехта Деванг 7 1
Коршунов Алексей 2 1
Казимирова Светлана 2 1
Jarre Philippe - Жарре Филипп 2 1
Беседин Геннадий 1 1
Андронов Игорь 1 1
Donofrio Nick - Донофрио Ник 7 1
Пачкория Василий 1 1
Janssen Michel - Янссен Мишель 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 30
Россия - РФ - Российская федерация 166168 22
Европа 24964 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Африка - Африканский регион 3641 11
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Ближний Восток 3154 9
Азия - Азиатский регион 5920 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Индия - Bharat 5869 7
Европа Восточная 3138 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Япония 13807 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Европа Западная 1496 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Америка Южная 884 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Канада 5081 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
США - Калифорния 4829 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Южная Корея - Республика 7052 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Ирландия - Республика 1051 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Австралия - Сидней 276 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Английский язык 7030 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 7
Silicon.com 364 5
AP - Associated Press 2007 3
CNET Networks - CNET News 1643 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Fortune 211 2
InformationWeek 241 2
Silicon 494 2
Computer Weekly 376 2
allNetDevices 160 1
Intelligent Enterprise 27 1
Sydney Morning Herald 36 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
FT - Financial Times 1296 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
National Geographic 95 1
IDC - International Data Corporation 4975 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
Datamonitor 83 4
Gartner - Гартнер 3658 4
Samsung Research 20 4
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Forrester Research 834 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IBM Research 111 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
IBM Global C-Suite 3 1
Aberdeen Group 53 1
Datamonitor - The Black Book of Outsourcing 6 1
Российский рынок ИТ-аутсорсинга 9 1
Fortune Global 500 295 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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