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IBM Global Services
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.09.2010
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IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7
ограмму, которая включает кредит от IBM для перехода со старого оборудования на новые системы IBM, а также привлекательные условия аренды и рассрочку платежей до 2011 г. Новая программа, предлагаемая IBM Global Financing, призвана помочь клиентам с большей легкостью и экономической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиен
|24.07.2008
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IBM займется финансированием своего поставщика En Pointe Technologies
Служба IBM Global Financing (IGF), финансовое подразделение корпорации IBM, сообщила о том, что она будет осуществлять финансирование товарно-материальных запасов компании En Pointe Technologies, ИТ-р
|23.07.2008
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IBM получила экологический сертификат G.R.A.D.E.
Служба IBM Global Asset Recovery Services, подразделение корпорации IBM по восстановлению и утилизации ИТ-активов, получила экологический сертификат G.R.A.D.E. (Green Recycling and Asset Disposal for
|10.08.2006
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IBM приобретает компанию Webify
аемых под торговой маркой WebSphere. Кроме того, эти технологии будут включены в предложения службы IBM Global Services. Служба IBM Global Services (IGS) будет использовать ПО Webify для
|04.03.2005
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IBM наводит прицел на средний бизнес
ыми агентствами, обслуживающими менее крупные компании, сообщает издание Silicon.com. Подразделение IBM Global Services часто конкурирует с другими системными интеграторами. Это связано с тем,
|21.01.2003
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IBM представляет новые продукты для Linux
дств входят SuSE Linux Enterprise Server для S/390 и zSeries 7, WebSphere Application Server AE V4.0.4, IBM Directory Server (LDAP) версии 4.1, годичная поддержка программного обеспечения и поддержка IBM Global Services LinuxLine, а также дополнительная инсталляция и пользовательская поддержка для IBM Global Services и IBM Global Financing. IBM собирается предложить поддержку Linux-к
|09.07.2002
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IBM станет провайдером электронных финансовых услуг по требованию для ING Group
с голландской ING Group, международной банковской и страховой компанией, которая будет получать от IBM Global Services информацию о рынках и приложения на основе pay-as-you-go (плата по мере и
|18.01.2002
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Читатели Intelligent Enterprise назвали IBM Global Services лучшей в номинации "Системные интеграторы и консалтинговые компании"
В статье, опубликованной в журнале Intelligent Enterprise, подразделение IBM Global Services получило награду "Выбор читателей" в номинации "Системные интеграторы и консалтинговые компании". Всего же IBM завоевала шесть наград в различных категориях, включая консалт
|19.09.2001
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IBM и Peregrine Systems объявили об альянсе по управлению ресурсами и инфраструктурой
й рабочей среды в надежную, масштабируемую и гибкую бизнес-среду".В соответствии с этой инициативой IBM Global Services будет предоставлять программное обеспечение компании Peregrine по управле
|03.07.2001
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IBM Global Services сократит 1000 рабочих мест консультантов и сервисных служб
IBM объявила о предстоящем сокращении более 1000 рабочих мест консультантов и сервисных служб подразделения IBM Global Services. Сотрудникам, чьи должности попадут под сокращение, предложено в течение 30 дней устроиться на другую работу в корпорации, или уволиться. По словам представителя IBM Ян Батл
|26.03.2001
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IBM Global Services объявила о новом этапе своего развития в России
Global Services в России провела пресс-конференцию, объявив о новом этапе своего развития. В России IBM Global Services присутствует с 1993 года - это одно из подразделений компании IBM East Eu
|26.06.2000
|IBM Global Services лидирует на рынке консалтинговых услуг, которые принесли компании в прошлом году $9.76 млрд.
|14.04.2000
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IBM Global Services стала лидером мирового рынка сетевых консалтинговых и интеграционных услуг
Согласно исследованию компании International Data Corporation, компания IBM Global Services занимает лидирующее положение на рынке сетевых консалтинговых и интеграционных услуг. На ее долю пришлось 16% от общего дохода рынка, $19.3 млрд., за 1999 год. На втором мес
|29.11.1999
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Powerware заключает международное реселлерское соглашение с Ibm Global Services
Слау, Великобритания. Корпорация Powerware, поставщик оборудования для защиты электропитания, объявила о заключении соглашения с компанией IBM Global Services, которая займется распространением обширного семейства продуктов и предложением услуг Powerware во всем мире. Новое соглашение между Powerware и IBM позволит IBM Global S
|26.01.1999
|IBM Global Services и APC заключили соглашение
|18.01.1999
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APC заключила соглашение с отделениями IBM Global Services
Корпорация American Power Conversion (APC) объявила о том, что отделения IBM Global Services будут теперь продавать источники бесперебойного питания (ИБП) производства APC для серверов IBM RS/6000 в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (регион EMEA). Ранее IBM уже
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