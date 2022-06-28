N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт

Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов Новый владелец российских активов DataArt Инвестиционная компания N3 Group и управляющий партнер «Ташир Медика» (подразделение группы «Ташир») Арсен Галстян стали владельцами российского подразделения аутсорсингового разработчи

N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России Инвестиционно-управляющая компания N3 group и Арсен Галстян (управляющий партнер «Ташир медика») стали владельцами российского подразделения международного разработчика программного обеспечения DataArt. Новая компания, собранная из активов DataArt, будет работать самостоятельно под брендом ITentika. Об этом CNews сообщили представители ITentika. Сделка позволит сохранить профес

DataArt выпустил новую версию IoT-платформы DeviceHive DeviceHive, IoT-платформы с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, IoT-практика DataArt модернизировала архитектуру DeviceHive — платформа стала более безопасной, надежной и

DataArt заработал в 2016 г. $97 млн Выручка DataArt, консультанта и разработчика ИТ-решений, седьмой год подряд бьет собственные рекорды и продолжает расти более чем на 30% в годовом выражении. Этим ростом компания обязана всем своим нап

DataArt помогла создать пользовательские интерфейсы для медицинской платформы Novaseek Компания DataArt — международная технологическая консалтинговая фирма, которая занимается созданием решений полного цикла для корпоративных клиентов из различных отраслей — объявила о сотрудничестве с т

DataArt разработал персонализированную площадку для торговли ценными бумагами Американская ИТ-компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о завершении разработки программного обеспечения

DataArt автоматизировала деятельность Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования в Великобритании Американская компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о завершении разработки программы для Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования (CACHE) в Великобритании. Программа со

DataArt и Kaazing будут разрабатывать мобильные приложения для финансовой индустрии Американская ИТ-компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о партнерстве с компанией Kaazing, поставщиком ко

Comparex обеспечила централизованное управление лицензиями ПО для DataArt Компания Comparex сообщила реализации проекта по лицензированию для компании DataArt, занимающейся разработкой заказного программного обеспечения. В своей деятельности по разработке ПО DataArt использует продукты платформы Microsoft, в том числе Visual Studio. Дл

DataArt разработал мобильное приложение Findoo для поиска единомышленников Американская ИТ-компания DataArt объявила о завершении разработки бесплатного приложения Findoo — поисковой социальной

DataArt предлагает открытую платформу для удаленного управления устройствами Компания DataArt, специализирующаяся на разработке заказного ПО, запустила проект DeviceHive — платформу с открытым исходным кодом, использующую сетевые и облачные технологии и позволяющую реализовывать

DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске Американская ИТ-компания DataArt объявила о запуске центра разработок в Днепропетровске. Уже сегодня в офисе работают

DataArt разработала iPad-приложение для Family Ribbon Американская компания DataArt объявила о завершении разработки коммуникационного приложения для Family Ribbon, которое позволяет родственникам разных поколений поддерживать связь через Интернет. Приложение доступно

DataArt выпустила приложение мобильного банкинга UPside Visa для Kindle Fire Компания DataArt сообщила о завершении разработки проекта мобильного банковского приложения Plastyc, предоставляющего держателям карт UPside Visa полный доступ к банковским сервисам. Новейшее мобильное

DataArt открыла центр разработок в Киеве Американская компания DataArt, занимающаяся аутсорсингом ПО и специализирующаяся в области интернет-приложений, корпоративных баз данных и инструментов промышленной автоматизации, объявила об открытии нового центра

Приложение от DataArt позволяет звонить по миру по тарифам местной связи Американская DataArt объявила о завершении разработки нового приложения для английской коммуникационной компании Setel. Оно специально создано для снижения стоимости международных и спутниковых звонков. Пол

DataArt реализует проект для Send Word Now Компания DataArt была выбрана компанией Send Word NowTM как разработчик новой функциональности для системы Send Word NowTM Alert Service. Система позволяет обмениваться срочными сообщениями с помощью лю

Разработчик Mail.ru меняет акции на $6 млн. Для DataArt, разработчика ПО с девелоперскими центрами в России и Украине, это первое целенаправленное привлечение внешних инвестиций с момента основания в 1997 г. Главным инвестором проекта стал л

DataArt увеличил продажи в Европе в 6 раз ИТ-разработчик DataArt сообщил, что в 2007 году продажи услуг компании для европейских заказчиков выросли в 6 раз, в целом же оборот компании увеличился на 73%. Вместе с открытием двух новых центров разработк

DataArt открыл центр разработок в Харькове Американская ИТ-компания DataArt с офисами в Петербурге, Воронеже и Херсоне открыла новый центр разработки в Харькове,

DataArt открыла центр разработки в Херсоне 6 апреля компания DataArt открыла третий центр разработки программного обеспечения на базе Херсонского государственного университета. Компания DataArt, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, и Херсо

DataArt завершил разработку виртуального финансового сервиса Компания DataArt объявила о завершении разработки Upsidecard.com, виртуального финансового инструмента для подростков и студентов, выпускаемого компанией Plastyc Inc. Upside является предоплаченной карт

DataArt анонсировала выход NETChart 1.4 Компания DataArt анонсировала появление новой версии NETChart 1.4 – компонентной библиотеки для наглядного графического представления числовой информации. NETChart - решение для отображения графиков, по

DataArt открывает подразделение в Воронеже Компания DataArt, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, США, открывает в Воронеже второй центр разработок. Необходимость открытия собственных офисов связана с требованиями заказчиков из финансово

Оборот DataArt вырос в 1,5 раза Компания DataArt, разработчик заказного ПО, подвела итоги 2005 года. За прошедший год обороты компании выросли в полтора раза, что составило 300% роста за последние три года. Рост количества персонала,

DataArt представила систему управления веб-контентом за $199 Компания DataArt объявила о начале продаж системы управления сетевым контентом "Лайт Site", которая, по заявлениям разработчиков, ориентирована на менеджеров компаний, "которые хотят иметь достойное пре