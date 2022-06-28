Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191817
ИКТ 14776
Организации 11445
Ведомства 1495
Ассоциации 1085
Технологии 3559
Системы 26669
Персоны 83513
География 3042
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 750
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2770
Мероприятия 887

N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов

Новый владелец российских активов DataArt Инвестиционная компания N3 Group и управляющий партнер «Ташир Медика» (подразделение группы «Ташир») Арсен Галстян стали владельцами российского подразделения аутсорсингового разработчи
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России

Инвестиционно-управляющая компания N3 group и Арсен Галстян (управляющий партнер «Ташир медика») стали владельцами российского подразделения международного разработчика программного обеспечения DataArt. Новая компания, собранная из активов DataArt, будет работать самостоятельно под брендом ITentika. Об этом CNews сообщили представители ITentika. Сделка позволит сохранить профес
28.02.2017 DataArt выпустил новую версию IoT-платформы DeviceHive

DeviceHive, IoT-платформы с открытым исходным кодом. Как рассказали CNews в компании, IoT-практика DataArt модернизировала архитектуру DeviceHive — платформа стала более безопасной, надежной и
09.02.2017 DataArt заработал в 2016 г. $97 млн

Выручка DataArt, консультанта и разработчика ИТ-решений, седьмой год подряд бьет собственные рекорды и продолжает расти более чем на 30% в годовом выражении. Этим ростом компания обязана всем своим нап
18.05.2016 DataArt помогла создать пользовательские интерфейсы для медицинской платформы Novaseek

Компания DataArt — международная технологическая консалтинговая фирма, которая занимается созданием решений полного цикла для корпоративных клиентов из различных отраслей — объявила о сотрудничестве с т
11.12.2013 DataArt разработал персонализированную площадку для торговли ценными бумагами

Американская ИТ-компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о завершении разработки программного обеспечения

01.10.2013 DataArt автоматизировала деятельность Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования в Великобритании

Американская компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о завершении разработки программы для Центра по аттестации соискателей в области здравоохранения и образования (CACHE) в Великобритании. Программа со
18.09.2013 DataArt и Kaazing будут разрабатывать мобильные приложения для финансовой индустрии

Американская ИТ-компания DataArt, разработчик заказного ПО, объявила о партнерстве с компанией Kaazing, поставщиком ко
09.09.2013 Comparex обеспечила централизованное управление лицензиями ПО для DataArt

Компания Comparex сообщила реализации проекта по лицензированию для компании DataArt, занимающейся разработкой заказного программного обеспечения. В своей деятельности по разработке ПО DataArt использует продукты платформы Microsoft, в том числе Visual Studio. Дл
11.04.2013 DataArt разработал мобильное приложение Findoo для поиска единомышленников

Американская ИТ-компания DataArt объявила о завершении разработки бесплатного приложения Findoo — поисковой социальной
29.11.2012 DataArt предлагает открытую платформу для удаленного управления устройствами

Компания DataArt, специализирующаяся на разработке заказного ПО, запустила проект DeviceHive — платформу с открытым исходным кодом, использующую сетевые и облачные технологии и позволяющую реализовывать
09.08.2012 DataArt открыла центр разработок в Днепропетровске

Американская ИТ-компания DataArt объявила о запуске центра разработок в Днепропетровске. Уже сегодня в офисе работают

13.07.2012 DataArt разработала iPad-приложение для Family Ribbon

Американская компания DataArt объявила о завершении разработки коммуникационного приложения для Family Ribbon, которое позволяет родственникам разных поколений поддерживать связь через Интернет. Приложение доступно

22.05.2012 DataArt выпустила приложение мобильного банкинга UPside Visa для Kindle Fire

Компания DataArt сообщила о завершении разработки проекта мобильного банковского приложения Plastyc, предоставляющего держателям карт UPside Visa полный доступ к банковским сервисам. Новейшее мобильное

20.04.2011 DataArt открыла центр разработок в Киеве

Американская компания DataArt, занимающаяся аутсорсингом ПО и специализирующаяся в области интернет-приложений, корпоративных баз данных и инструментов промышленной автоматизации, объявила об открытии нового центра

18.12.2009 Приложение от DataArt позволяет звонить по миру по тарифам местной связи

Американская DataArt объявила о завершении разработки нового приложения для английской коммуникационной компании Setel. Оно специально создано для снижения стоимости международных и спутниковых звонков. Пол
01.08.2008 DataArt реализует проект для Send Word Now

Компания DataArt была выбрана компанией Send Word NowTM как разработчик новой функциональности для системы Send Word NowTM Alert Service. Система позволяет обмениваться срочными сообщениями с помощью лю
30.05.2008 Разработчик Mail.ru меняет акции на $6 млн.

Для DataArt, разработчика ПО с девелоперскими центрами в России и Украине, это первое целенаправленное привлечение внешних инвестиций с момента основания в 1997 г. Главным инвестором проекта стал л
30.01.2008 DataArt увеличил продажи в Европе в 6 раз

ИТ-разработчик DataArt сообщил, что в 2007 году продажи услуг компании для европейских заказчиков выросли в 6 раз, в целом же оборот компании увеличился на 73%. Вместе с открытием двух новых центров разработк
27.07.2007 DataArt открыл центр разработок в Харькове

Американская ИТ-компания DataArt с офисами в Петербурге, Воронеже и Херсоне открыла новый центр разработки в Харькове,
09.04.2007 DataArt открыла центр разработки в Херсоне

6 апреля компания DataArt открыла третий центр разработки программного обеспечения на базе Херсонского государственного университета. Компания DataArt, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, и Херсо
12.12.2006 DataArt завершил разработку виртуального финансового сервиса

Компания DataArt объявила о завершении разработки Upsidecard.com, виртуального финансового инструмента для подростков и студентов, выпускаемого компанией Plastyc Inc. Upside является предоплаченной карт
17.10.2006 DataArt анонсировала выход NETChart 1.4

Компания DataArt анонсировала появление новой версии NETChart 1.4 – компонентной библиотеки для наглядного графического представления числовой информации. NETChart - решение для отображения графиков, по
27.04.2006 DataArt открывает подразделение в Воронеже

Компания DataArt, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, США, открывает в Воронеже второй центр разработок. Необходимость открытия собственных офисов связана с требованиями заказчиков из финансово
01.02.2006 Оборот DataArt вырос в 1,5 раза

Компания DataArt, разработчик заказного ПО, подвела итоги 2005 года. За прошедший год обороты компании выросли в полтора раза, что составило 300% роста за последние три года. Рост количества персонала,

23.05.2002 DataArt представила систему управления веб-контентом за $199

Компания DataArt объявила о начале продаж системы управления сетевым контентом "Лайт Site", которая, по заявлениям разработчиков, ориентирована на менеджеров компаний, "которые хотят иметь достойное пре
22.05.2002 Компания DataArt представила новую систему управления контентом для корпоративных сайтов

Компания DataArt выпустила на российский рынок cистему публикаций Лайт Site . Ранее компания разработала два мощных средства управления контентом для разветвленных порталов: NetNews для UNIX и WebEditor

Публикаций - 73, упоминаний - 83

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25469 14
Рексофт - Reksoft 455 12
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 296 10
VK - Mail.ru Group 3554 8
Accenture plc 706 7
Lenovo Motorola 3544 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 422 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 616 5
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 249 5
Siemens AG - Siemens Group 2648 5
Intel Corporation 12644 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1731 5
HP EDS - Electronic Data Systems 239 5
Аурига - Auriga 75 5
IBA Group - ИБА Групп 57 4
IBM Global Services 129 4
VK - Mail.ru Group - Port.ru 91 4
SAP SE 5511 4
Криста НПО 69 4
Oracle Corporation 6965 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 400 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9314 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1549 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 168 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 756 4
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 153 4
Verisium 9 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 257 4
Микротест 283 4
Exigen Services 38 3
MERA Networks 18 3
Ростелеком 10569 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5397 3
IBM - International Business Machines Corp 9616 3
Softline - Софтлайн 3457 3
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 2
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 131 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 571 8
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 53 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8410 5
Citi - Citibank 158 4
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 4
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 471 4
United Airlines - авиакомпания 93 4
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 50 4
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 4
Bosch Gasoline Systems 4 4
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 4
Allstate Insurance 6 4
Boeing 1027 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1915 4
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 4
Лента - Сеть розничной торговли 2312 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 2
Tashir Group - Ташир ГК 31 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1127 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1150 2
Visa International 1978 2
ЯКласс 68 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 99 1
Cloudburst Wear 4 1
Сбер - СберАвто 36 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 338 1
Outlaw 5 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 75 1
Meta Group 54 1
БФА - Балтийское Финансовое агентство УК 5 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 137 1
Avanta Personnel - Adecco 16 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 57 1
Азот ГК - Аммоний АО 20 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 309 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13159 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3189 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5404 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1121 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6377 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2029 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5303 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1187 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2287 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 392 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 794 10
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 752 2
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74784 22
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3506 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17405 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23687 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12412 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5741 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34434 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1606 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26337 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7177 5
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 67 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15097 5
Стандартизация - Standardization 2268 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19346 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12544 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13149 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23333 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5781 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8247 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13394 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22204 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4792 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6289 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1108 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9874 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2074 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3171 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7790 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12442 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3826 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3451 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1368 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 913 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5827 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1537 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1581 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9471 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 3
Microsoft Windows 16526 5
Microsoft Azure 1487 5
Oracle Java - язык программирования 3384 5
3M Auto 4 4
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 35 4
Google Android 14917 3
Apple iOS 8390 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1659 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1741 3
C/C++ - Язык программирования 862 2
Perl - Язык программирования 153 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  385 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 347 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1067 2
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DeviceHive 2 2
JavaScript - JS - язык программирования 1358 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1261 2
Docker - Платформа распределённых приложений 456 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 135 2
Microsoft Visual Studio 425 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 135 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 1
Google Go - Golang - Язык программирования 99 1
Apache Cassandra 53 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 53 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 85 1
Oracle PeopleSoft 419 1
Microsoft Office 2010 143 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 227 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 231 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5168 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
Amazon Kindle 192 1
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 16 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 412 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 486 1
Завилейский Михаил 16 14
Вронская Светлана 21 5
Paulk Mark - Полк Марк 7 5
Макаров Валентин 245 5
Мошков Артем 15 4
Галстян Арсен 6 4
Голанд Евгений 11 4
Жукотский Леонид 4 3
Пунтиков Николай 26 3
Добкин Аркадий 81 2
Гольдштейн Константин 8 2
Терехов Андрей 40 2
Гавердовский Анатолий 18 2
Смородин Геннадий 16 2
Курц Евгения 2 2
Завилейская Юлия 2 2
Егоров Александр 87 2
Заикин Андрей 33 1
Полтавченко Георгий 23 1
Кочетков Владислав 248 1
Куренной Александр 3 1
Миллер Алексей 21 1
Степанов Алексей 12 1
Сорокин Андрей 23 1
Громов Михаил 12 1
Поляков Дмитрий 52 1
Наумов Виктор 126 1
Гордеев Сергей 11 1
Любешкина Наталья 1 1
Федоров Андрей 31 1
Никонов Григорий 3 1
Калашникова Ирина 3 1
Иодковский Станислав 102 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Костерева Катерина 15 1
Хайретдинов Эльдар 4 1
Быстрой Константин 1 1
Рудаков Борис 1 1
Артемов Дмитрий 2 1
Хотин Аркадий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 159912 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18962 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 17
Украина 7850 15
Европа 24753 12
Беларусь - Белоруссия 6124 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1653 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 7
США - Нью-Йорк 3159 7
Германия - Федеративная Республика 13014 7
Европа Восточная 3127 6
Украина - Харьковская область - Харьков 220 5
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 4
Казахстан - Республика 5890 4
Индия - Bharat 5765 4
Великобритания - Лондон 2419 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1196 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 3
Польша - Республика 2011 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2274 3
Болгария - Республика 789 3
Украина - Киев 1144 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 2
Азия - Азиатский регион 5805 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1880 2
Финляндия - Финляндская Республика 3669 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8284 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2556 2
Франция - Французская Республика 8042 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2743 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1951 2
Нидерланды 3669 2
Европа Западная 1493 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 834 2
Аргентина - Аргентинская Республика 607 2
Болгария - София 64 1
Швейцария - Цуг 16 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15380 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5971 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3765 8
Английский язык 6917 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1384 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4971 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8305 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8299 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11877 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3434 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 877 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8459 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6011 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 822 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6332 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2999 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20636 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2549 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2849 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6414 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2738 3
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3702 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6772 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7441 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4979 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 383 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10598 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5372 2
Энергетика - Energy - Energetically 5579 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6470 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3217 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1574 2
CNews Северо-Запад 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 670 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8448 6
Samsung Research 19 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3813 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 801 2
Gartner - Гартнер 3629 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Стартап барометр 2 1
MAR Consult - Мар Консалт 19 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
BCG - Boston Consulting Group 113 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 5
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 299 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 134 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 44 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
ХГУ - Херсонский государственный университет 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 545 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 616 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 269 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 343 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 90 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Microsoft Inspire 4 1
Gartner Outsoursing & IT Services Summit 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 1
CNews AWARDS - награда 561 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1427618, в очереди разбора - 727744.
Создано именных указателей - 191817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
