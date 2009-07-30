«Т-Платформы» выводят российские суперкомпьютеры на международный рынок Российский суперкомпьютерный холдинг «Т-Платформы» подписал соглашение о сотрудничестве с финским суперкомпьютерным центром CSC-IT Center for Science. Подписанный документ предполагает взаимное продвижение продуктов финской и российской компании на российском и международном рынках, а также возможность интеграции пр

"Икт-Консалт" становится партнером CSC На днях компания «Икт-Консалт» объявила о заключении соглашения о партнерстве с международным провайдером ИТ- услуг компанией CSC с целью оказания взаимной поддержки при освоении возможностей ведения бизнеса в России, СНГ, Восточной Европе и во всем мире. Авторитет и экспертиза фирмы CSC в сфере консалтинга, си

CSC и Symantec создали альянс Компании Computer Sciences Corporation (CSC) и Symantec объявили сегодня о создании альянса. Альянс позволит объединить опыт двух поставщиков защитных систем в целях лучшего удовлетворения потребностей клиентов — предприятий и г

Новым президентом консалтинговой группы CSC стала Kirk Arnold Компания Computer Sciences назвала нового президента своей консалтинговой группы. Им стала Kirk Arnold. Ранее она занимала должность вице-президента по стратегическим службам консалтинговой группы CSC.