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CSC Corporation
СОБЫТИЯ
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|30.07.2009
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«Т-Платформы» выводят российские суперкомпьютеры на международный рынок
Российский суперкомпьютерный холдинг «Т-Платформы» подписал соглашение о сотрудничестве с финским суперкомпьютерным центром CSC-IT Center for Science. Подписанный документ предполагает взаимное продвижение продуктов финской и российской компании на российском и международном рынках, а также возможность интеграции пр
|01.11.2006
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"Икт-Консалт" становится партнером CSC
На днях компания «Икт-Консалт» объявила о заключении соглашения о партнерстве с международным провайдером ИТ- услуг компанией CSC с целью оказания взаимной поддержки при освоении возможностей ведения бизнеса в России, СНГ, Восточной Европе и во всем мире. Авторитет и экспертиза фирмы CSC в сфере консалтинга, си
|09.03.2005
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CSC и Symantec создали альянс
Компании Computer Sciences Corporation (CSC) и Symantec объявили сегодня о создании альянса. Альянс позволит объединить опыт двух поставщиков защитных систем в целях лучшего удовлетворения потребностей клиентов — предприятий и г
|09.07.1999
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Новым президентом консалтинговой группы CSC стала Kirk Arnold
Компания Computer Sciences назвала нового президента своей консалтинговой группы. Им стала Kirk Arnold. Ранее она занимала должность вице-президента по стратегическим службам консалтинговой группы CSC.
|22.12.1998
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CSC приобрела датскую SYS-AID
Computer Sciences (CSC) продолжает покупать компании в Европе. Очередным приобретением стала маленькая фирма SYS-AID, расположенная в Нидерландах, с годовым доходом в $22,5 миллионов. В сферу деятельности SYS-AID
CSC и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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