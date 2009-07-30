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CSC Corporation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.07.2009 «Т-Платформы» выводят российские суперкомпьютеры на международный рынок

Российский суперкомпьютерный холдинг «Т-Платформы» подписал соглашение о сотрудничестве с финским суперкомпьютерным центром CSC-IT Center for Science. Подписанный документ предполагает взаимное продвижение продуктов финской и российской компании на российском и международном рынках, а также возможность интеграции пр
01.11.2006 "Икт-Консалт" становится партнером CSC

На днях компания «Икт-Консалт» объявила о заключении соглашения о партнерстве с международным провайдером ИТ- услуг компанией CSC с целью оказания взаимной поддержки при освоении возможностей ведения бизнеса в России, СНГ, Восточной Европе и во всем мире. Авторитет и экспертиза фирмы CSC в сфере консалтинга, си
09.03.2005 CSC и Symantec создали альянс

Компании Computer Sciences Corporation (CSC) и Symantec объявили сегодня о создании альянса. Альянс позволит объединить опыт двух поставщиков защитных систем в целях лучшего удовлетворения потребностей клиентов — предприятий и г
09.07.1999 Новым президентом консалтинговой группы CSC стала Kirk Arnold

Компания Computer Sciences назвала нового президента своей консалтинговой группы. Им стала Kirk Arnold. Ранее она занимала должность вице-президента по стратегическим службам консалтинговой группы CSC.
22.12.1998 CSC приобрела датскую SYS-AID

Computer Sciences (CSC) продолжает покупать компании в Европе. Очередным приобретением стала маленькая фирма SYS-AID, расположенная в Нидерландах, с годовым доходом в $22,5 миллионов. В сферу деятельности SYS-AID

Публикаций - 72, упоминаний - 72

CSC и организации, системы, технологии, персоны:

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Т-Платформы - T-Platforms 412 4
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Unisys - Unify Square 118 3
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Samsung Electronics 11065 3
SAP SE 5601 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Tata Consultancy Services 75 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
HPE Enterprise Services 58 2
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Oracle Siebel Systems 519 2
CGI Group 12 2
DXC Technology - XChanging 4 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 88 2
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
Lenovo Motorola 3566 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 5
Lockheed Martin 777 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
ABN AMRO 100 1
Arthur Andersen 64 1
General Dynamics 60 1
BankOne 1 1
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 5 1
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 1
Motiva Enterprises 2 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Boeing 1031 1
Газпром нефть 725 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
American Express - Amex 338 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Nvidia Tesla GPU 198 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 2
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 2
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 9 2
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 89 2
HPE Cray 11 2
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Tibco BPM 4 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
Fujitsu Fugaku 13 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Trend Micro Worry-Free Services - Trend Micro Worry-Free Business Security Hosted 16 1
RightWorks eMarketplace - TradeMatrix 2 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 42 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 2 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 13 1
Finch Admin 1 1
FIS Platform - no-code платформа 21 1
HPE Slingshot 3 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
IBM PowerXCell 10 1
Unify NXJ 3 1
Xiaomi Furrytail Pet Smart Feeder 3 1
Pega BPM 11 1
LHA - LZH - LHarc, LHx, LH - формат архивирования файлов 21 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Google Android 15244 1
Aitchison Duncan - Эйтчисон Данкан 4 3
Путин Владимир 3454 2
Аитов Тимур 197 2
Лощинин Дмитрий 41 2
Lawrie Mike - Лори Майк 8 2
Лантух Владислав 21 1
Михеев Андрей 9 1
Истомин Константин 58 1
Муромец Юлия 28 1
Грановский Олег 21 1
Сергиевский Владимир 1 1
Селезнев Денис 31 1
Решетников Андрей 6 1
Щипачев Дмитрий 2 1
Пивоваров Кирилл 5 1
Красноперова Наталья 2 1
Суровцев Владимир 18 1
Рыбалкин Виталий 10 1
Грибанов Петр 2 1
Каменская Ольга 2 1
Калинин Владислав 3 1
Capellas Michael - Капеллас Майкл 56 1
Mahadwar Ashish - Махадвар Ашиш 1 1
Бабекин Дмитрий 1 1
Беспалов Антон 3 1
Биттэ Артём 1 1
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 1
Jackson John - Джексон Джон 5 1
Тараненко Яков 1 1
Люкманов Артур 1 1
Powell Ryan - Пауэлл Райен 1 1
Sherbrooke Alexander - Шербрук Александр 1 1
Раззоренов Андрей 1 1
Железных Наталья 4 1
Павлов Валентин 1 1
Lehto Olli-Pekka - Лехто Олли-Пекка 1 1
Mockler Peter - Моклер Питер 4 1
Мельникова Анастасия 440 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Прибочий Михаил 44 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 27
Россия - РФ - Российская федерация 166168 24
Европа 24964 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Индия - Bharat 5870 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Украина 7928 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Польша - Республика 2031 3
Европа Восточная 3138 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Канада 5082 3
Ближний Восток 3154 3
США - Калифорния 4829 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Дания - Королевство 1337 2
Америка Южная 884 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Болгария - Республика 799 2
Нидерланды 3746 2
Румыния 753 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Чехия - Острава 4 1
США - Теннесси 125 1
Ирак - Багдад 56 1
Дания - Орхус 8 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Мангейм - Маннгейм - Манхайм 17 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Эль-Сегундо 15 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
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Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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