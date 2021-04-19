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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прибочий Михаил
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Публикаций - 34, упоминаний - 79
Прибочий Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 150 3
|Путин Владимир 1831 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Бархатов Вячеслав 5 2
|Рубанов Владимир 61 2
|Садовникова Галина 4 2
|Шадаев Максут 384 2
|Семенов Анатолий 12 1
|Филиппов Максим 36 1
|Глембоцкая Мария 1 1
|Тихонов Александр 60 1
|Крупнов Александр 14 1
|Левашов Александр 88 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Голов Андрей 32 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Беклемишев Андрей 1 1
|Шабанов Илья 1 1
|Золотова Элина 1 1
|Климов Михаил 7 1
|Вениамин Левцов 32 1
|Углов Александр 3 1
|Изосимов Александр 92 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Усова Марина 5 1
|Савкин Владимир 38 1
|Касперская Наталья 199 1
|Акимов Максим 167 1
|Матвеев Лев 42 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Торбахов Александр 54 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Макаров Валентин 112 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Соколовский Александр 36 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Ведомости 259 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|CNews Analytics 1992 3
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Gartner 2200 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
|Frost & Sullivan 102 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771392, в очереди разбора - 675074.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771392, в очереди разбора - 675074.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru