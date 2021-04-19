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Прибочий Михаил


19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
22.12.2020 «Ростелеком» использует решения «Лаборатории Касперского» при создании Национального киберполигона 1
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК 1
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак 1
01.10.2020 «Лаборатория Касперского»: российский малый и средний бизнес вдвое увеличил расходы на кибербезопасность 1
01.09.2020 Правительство Ростовской области защитилось от целевых атак решением «Лаборатории Касперского» 1
13.08.2020 Марина Усова стала руководителем управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского» в России 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
24.06.2020 Путин вводит для ИТ-компаний «самые низкие налоговые ставки в мире» 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 11
02.04.2020 «Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии 3
02.12.2019 В Axoft сменился генеральный директор 2
08.10.2019 Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных 1
27.05.2019 Axoft увеличил оборот на 25% – до 13,5 млрд рублей 1
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
31.07.2017 Axoft: что нужно знать о работе с современным дистрибутором 13
13.07.2017 Axoft усилила портфель ИБ-решениями FireEye 1
28.02.2017 Axoft стал официальным дистрибутором Palo Alto Networks в России 1
24.01.2017 Axoft начинает сотрудничество с RCNTEC по СХД «Полибайт» 1
03.06.2016 Оборот Axoft по итогам 2015 финансового года вырос на 21% 1
27.05.2016 За год MaxPatrol SIEM занял 10% российского рынка SIEM-систем 1
12.02.2016 «Новые облачные технологии» проводят первую конференцию для партнеров 1
14.09.2015 Axoft завершила проект внутренней реорганизации 1
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security 1
25.02.2015 «Аксофт» стала главным дистрибутором ПО «НТЦ ИТ Роса» в России 1
01.11.2011 «Аксофт» будет продвигать решения Symantec в сегменте СМБ 1
14.01.2010 «Аксофт» возглавил выходец из ИБ-отрасли 2
13.01.2010 В «Аксофт» новый генеральный директор 3
11.10.2007 ИТ-осень: все "повернуты" на безопасности 1
05.02.2007 Михаил Прибочий: антивирус для СМБ должен уметь все 16
25.01.2007 Решения WorryFree Security локализованы для России 1

Публикаций - 34, упоминаний - 79

Прибочий Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 12
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 7
АйТи 754 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Крок 1223 3
Код Безопасности 365 3
Trend Micro 349 3
Microsoft Corporation 11226 3
IBM 3575 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 2
Twitter 2204 2
Associates Distribution 9 2
SAP SE 3228 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
МойСклад - Логнекс 85 1
Adobe Systems 821 1
Merlion - Мерлион 275 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Micro Focus 26 1
Acronis - Акронис 366 1
Palo Alto Networks 80 1
Эшелон НПО 56 1
Астерос - Asteros 531 1
Red Hat 668 1
Bentley Systems 43 1
SolarWinds 30 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Google LLC 7198 1
Kerio Technologies 50 1
SAS Institute 599 1
NetApp 486 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
LG Electronics 1886 1
Abbyy 800 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Почта России ПАО 1580 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Lamoda 83 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Счётная палата РФ 462 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 254 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 154 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
DevOps - Development и Operations 297 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 1
Axoft AxoftCloud 11 4
Kaspersky Internet Security 289 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
KasperskyOS 29 2
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 2
RCNTEC Auth.AS - Сервис двухфакторной аутентификации 12 1
RCNTEC RCS - Resilient Cloud Storage - Полибайт 10 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks 5 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes - KICS for Nodes 8 1
HPE ArcSight 50 1
Kaspersky Total Security 29 1
Kaspersky Sandbox 4 1
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
Aladdin JaCarta 147 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Земков Сергей 150 3
Путин Владимир 1831 2
Кудрин Алексей 63 2
Бархатов Вячеслав 5 2
Рубанов Владимир 61 2
Садовникова Галина 4 2
Шадаев Максут 384 2
Семенов Анатолий 12 1
Филиппов Максим 36 1
Глембоцкая Мария 1 1
Тихонов Александр 60 1
Крупнов Александр 14 1
Левашов Александр 88 1
Волостнов Алексей 8 1
Голов Андрей 32 1
Трачук Аркадий 4 1
Беклемишев Андрей 1 1
Шабанов Илья 1 1
Золотова Элина 1 1
Климов Михаил 7 1
Вениамин Левцов 32 1
Углов Александр 3 1
Изосимов Александр 92 1
Дубовицкий Николай 5 1
Усова Марина 5 1
Савкин Владимир 38 1
Касперская Наталья 199 1
Акимов Максим 167 1
Матвеев Лев 42 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Кочаров Григорий 13 1
Торбахов Александр 54 1
Белоусов Андрей 53 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Мамонов Михаил 24 1
Лопаткин Герман 102 1
Макаров Валентин 112 1
Исмаилов Рашид 47 1
Соколовский Александр 36 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 25
Прибалтика - Балтия 606 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 3
Индия - Республика 2184 3
Ирландия - Республика 368 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 2
Восточная Европа 1698 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Ростовская область 869 1
Таджикистан - Республика 441 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 504 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Монголия 173 1
Латинская Америка 727 1
Узбекистан - Республика 828 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Армения - Республика 692 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Казахстан - Республика 2661 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1992 3
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
Frost & Sullivan 102 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771392, в очереди разбора - 675074.
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