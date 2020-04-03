Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет

Новый глава московского офиса

«Лаборатория Касперского» объявила о том, что должность управляющего директора компании в России, странах СНГ и Балтии с апреля 2020 г. занял Михаил Прибочий. Об этом CNews сообщила пресс-служба компании.

Михаил пришел в «Лабораторию Касперского» из «Аксофт» (Axoft) – глобального сервисного ИТ-дистрибутора, где на протяжении последнего десятилетия он занимал пост генерального директора компании.

В должности управляющего директора Михаил Прибочий сменил Сергея Земкова, который возглавлял российский офис «Лаборатории Касперского» на протяжении последних 12 лет.

Сергей Земков продолжит работу в компании в статусе советника CEO «Лаборатории Касперского» по вопросам развития перспективных проектов в России. В его компетенцию будет входить развитие проектов по созданию иммунных решений на базе операционной системы KasperskyOS, а также выстраивание партнерской экосистемы и коммерциализации новых решений компании.

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» не смогла прокомментировать запрос CNews о причинах ухода Сергея Земкова с поста управляющего директора.

В список первоочередных задач Михаила Прибочего входит качественное усиление позиций «Лаборатории Касперского» в сервисах, сегментах B2B и xSP, а также увеличение рыночной доли компании в странах ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Михаил Прибочий: факты из биографии

Михаил Прибочий родился в Москве 2 августа 1976 г. В 2000 г. окончил Академию ФСБ России. В 2000-2003 гг. работал в госструктурах в области информационной безопасности.

Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии

В 2003-2004 гг. занимал пост главы сектора ИБ системного интегратора «АйТи». С марта 2004 г. работал замдиректора по развитию бизнеса «АПЛ», центра развития бизнеса Trend Micro в России и странах СНГ (НИЦ «Прикладная логистика»). С 2007 г. занимал должность директора по дистрибуции в Associates Distribution.

В январе 2010 г. CNews сообщил о назначении Михаила Прибочего на должность Аксофт», дистрибутор программного обеспечения в России и странах СНГ, сообщила о назначении Михаила Прибочего на должность генерального директора.

Сергей Земков, советник CEO «Лаборатории Касперского»

Первые пять лет на посту гендиректора Axoft в его задачи входило построение растущего бизнеса в России и регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Позже в список его задач добавилось усиление сервисной модели ИТ-дистрибуции, в том числе, по облачной модели, а также расширение технических компетенций и выход компании на зарубежные рынки.

За десятилетие под началом Михаила Прибочего компания Axoft демонстрировала последовательный рост на 18-25%, что выше средних показателей по этому рынку. В 2019 г., спустя три года после запуска облачного направления Axoftсloud, компания вошла в топ-15 «Крупнейших поставщиков SaaS-решений» по версии CNews Analytics. Два года подряд Axoft также становилась лучшим в мире партнером «Лаборатории Касперского» по темпам роста и по продажам корпоративных продуктов.

В декабре 2019 г. CNews сообщил о том, что Михаил Прибочий покинул должность CEO Axoft. Его преемником стал Вячеслав Бархатов, занимавший в компании пост директора по продажам с 2011 г.

В специальном интервью, взятом CNews у Михаила Прибочего в 2017 г., он прогнозировал продолжение тенденции на укрупнение сервисных ИТ-компаний, уход с рынка второстепенных игроков и дальнейшее сокращение списка участников. «Останутся те, кто сумеет трансформировать свой бизнес, по максимуму «заточить» его под нужды своих заказчиков», – сказал он.