Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Земков Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 150, упоминаний - 235
Земков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прибочий Михаил 34 3
|Бархатов Вячеслав 5 1
|Васильева Ольга 15 1
|Тихонов Александр 60 1
|Васильева Оксана 10 1
|Габриелян Владимир 20 1
|Крупнов Александр 14 1
|Крылов Алексей 4 1
|Голов Андрей 32 1
|Волошин Максим 2 1
|Босова Людмила 1 1
|Наместникова Мария 20 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Углов Александр 3 1
|Изосимов Александр 91 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Кожевников Михаил 14 1
|Марков Антон 12 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Андреев Сергей 39 1
|Савкин Владимир 38 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 201 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Шадаев Максут 384 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Торбахов Александр 54 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Бунина Елена 27 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Соколовский Александр 36 1
|Баланова Светлана 29 1
|Трачук Алексей 2 1
|Никифоров Николай 1126 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759001, в очереди разбора - 662691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759001, в очереди разбора - 662691.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru