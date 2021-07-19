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Земков Сергей


19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 2
31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 6
09.03.2021 В компании «Мой офис» назначен коммерческий директор 4
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 9
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 4
02.04.2020 «Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии 3
08.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак 1
23.05.2019 Mail.ru Group усилила безопасность браузера Atom технологиями «Лаборатории Касперского» 1
26.04.2019 «Лаборатория Касперского» приняла участие в обновлении популярных учебников по информатике 1
28.03.2019 МТС и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака 1
03.12.2018 «Урок Цифры» стартовал 3 декабря по всей России 1
26.10.2018 Исследование «Лаборатории Касперского»: лишь 5% директоров по ИБ участвуют в принятии ключевых решений в компании 1
01.10.2018 «Лаборатория Касперского» и «Просвещение» и создали программу по информационной безопасности для школьников 1
21.05.2018 «Леруа Мерлен Восток» интегрировала решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса в свою корпоративную сеть 1
29.01.2018 «Код безопасности» и «Лаборатория Касперского» стали партнерами 1
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского» 3
18.04.2017 После прошлогоднего провала «Лаборатория Касперского» пошла в рост 5
18.04.2017 Неаудированная выручка «Лаборатории Касперского» по МСФО выросла в 2016 г. на 4% 1
05.04.2017 «Лаборатория Касперского»: неосторожность сотрудников и кибератаки одинаково опасны для бизнеса 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 2
15.11.2016 «Лаборатории Касперского» безвозмездно продлила для WWF России лицензию на Kaspersky Security 1
07.10.2015 «Лаборатория Касперского» и «Новые облачные технологии» договорились о технологическом партнерстве 1
13.03.2015 Американские производители ПО могут остаться без госконтрактов в России 2
24.12.2014 «Лаборатория Касперского»: Сложные кибератаки пришли на смену массовым эпидемиям 14
19.12.2014 Упадут продажи, вырастут цены, начнутся сокращения: ИТ-компании готовятся к тяжелым временам 2
02.12.2014 46% атак с использованием вредоносного ПО привели к потере бизнес-информации в 2014 г. 1
29.11.2014 i20 млн составил средний ущерб от ИБ-инцидента компаний СМБ в России в 2014 г. 1
23.09.2014 ФСБ в приказе для операторов персональных данных так и не учла мнение отрасли 2
03.06.2014 «РТС-тендер» защитит свою сеть от всех видов вредоносных программ 1
18.02.2014 «Лаборатория Касперского» обеспечила защиту Федеральной налоговой службы 1
30.01.2014 Банк «Югра» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
24.12.2013 «Лаборатория Касперского» обеспечивает защиту администрации Томска 1
10.12.2013 Федеральная сеть клиник «Медси» продлила лицензии на Kaspersky Security для бизнеса 1
09.12.2013 Фармацевтическая группа «Протек» под защитой «Лаборатории Касперского» 1
03.12.2013 От защиты периметра к защите данных 2
02.12.2013 Кибермошенники диктуют главные тренды рынка ИБ 3
29.11.2013 «Лаборатория Касперского»: СМБ-компании не справляются с актуальными угрозами 1
19.11.2013 «Лаборатория Касперского»: Российский рынок ИБ вырастет на 10–12% в этом году 8

Публикаций - 150, упоминаний - 235

Земков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Microsoft Corporation 11060 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
АйТи 751 3
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
Atrinity - Атринити 21 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
InfoWatch - Инфовотч 607 1
Acronis - Акронис 364 1
Samsung Electronics 5651 1
Ланит ГК 1155 1
Амтел-Сервис 34 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Ланит Интеграция 101 1
Астерос - Asteros 531 1
Bentley Systems 43 1
Синтерра - Synterra 565 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Associates Distribution 9 1
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 1
Код Безопасности 365 1
Trend Micro 342 1
РТЛабс 145 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
SAS Institute 596 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
3733 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
IBM 3537 1
LG Electronics 1844 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP SE 3211 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
VMware 1829 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Почта России ПАО 1572 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Lamoda 83 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Транснефть 159 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Бином 16 1
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Президент Российской Федерации 1439 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Фишинг - Phishing 96 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Kaspersky Total Space Security 38 21
Kaspersky Enterprise Space Security 42 12
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 11
Kaspersky Work Space Security 35 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 4
Microsoft Windows 10 6629 4
Microsoft Windows 852 2
Kaspersky Mobile Security 29 2
Apple macOS 922 2
Google Android 10750 2
KasperskyOS 29 2
Kaspersky Internet Security 289 2
Linux OS 4253 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 215 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
Kaspersky Online File Reputation 1 1
Kaspersky Anti-Virus 18 1
Kaspersky SafeStream 2 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 38 1
Axoft AxoftCloud 11 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Прибочий Михаил 34 3
Бархатов Вячеслав 5 1
Васильева Ольга 15 1
Тихонов Александр 60 1
Васильева Оксана 10 1
Габриелян Владимир 20 1
Крупнов Александр 14 1
Крылов Алексей 4 1
Голов Андрей 32 1
Волошин Максим 2 1
Босова Людмила 1 1
Наместникова Мария 20 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Углов Александр 3 1
Изосимов Александр 91 1
Дубовицкий Николай 5 1
Трачук Аркадий 4 1
Кожевников Михаил 14 1
Марков Антон 12 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Андреев Сергей 39 1
Савкин Владимир 38 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 201 1
Нуралиев Борис 204 1
Шадаев Максут 384 1
Кочаров Григорий 13 1
Торбахов Александр 54 1
Мотовилов Олег 58 1
Песков Дмитрий 65 1
Мамонов Михаил 24 1
Ковнир Евгений 71 1
Бунина Елена 27 1
Ведяхин Александр 43 1
Исмаилов Рашид 47 1
Соколовский Александр 36 1
Баланова Светлана 29 1
Трачук Алексей 2 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 139
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Прибалтика - Балтия 592 4
Россия - ПФО - Казань 1513 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Украина 3361 2
Европа 3745 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Индия - Республика 2169 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
Закавказье 73 1
Япония 2778 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Таджикистан - Республика 434 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Грузия 691 1
Узбекистан - Республика 822 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 1
Ближний Восток 1471 1
Африка 1487 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Армения - Республика 688 1
Казахстан - Республика 2627 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 3 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
Час кода - международное движение 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759001, в очереди разбора - 662691.
Создано именных указателей - 46354.
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