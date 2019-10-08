«Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак

«Лаборатория Касперского» сообщила о начале работы по MSSP-модели в России. Первым партнером компании стал сервис-провайдер Angara Professional Assistance. В рамках сотрудничества компании объявили о создании совместного сервиса для крупного и среднего бизнеса по защите от целевых атак, выявлению и реагированию на сложные угрозы: ACR Services EDR и antiAPT.

С помощью нового сервиса компании могут автоматизировать процессы выявления и реагирования на инциденты, своевременно и корректно определять степень критичности угрозы и поднять на качественно новый уровень защиту инфраструктуры от кибератак.

ACR Services EDR и antiAPT созданы на базе платформы для защиты от целенаправленных атак Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA), решения для обнаружения, расследования и реагирования на сложные инциденты на конечных устройствах Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR) и платформы Angara Cyber Resilience Center (ACRC), предназначенной для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз.

Данная услуга может трансформироваться до полноценного SOC под управлением центра киберустойчивости ACRC. Дополнительно во время действия контракта на специальных условиях возможно подключение следующих MSSP-услуг: антифишинг, защита от DDoS-атак, фильтрация интернет-трафика, мониторинг SLA, защита веб-приложений и др.

«В последнее время клиенты сталкиваются с нехваткой бюджета на дорогостоящие ИБ-решения при дефиците специалистов по информационной безопасности. Мы рады представить сервисы ACR ServicesEDR и antiAPT, позволяющие решить эти вопросы. Благодаря подписочной модели с понятными параметрами тарификации можно легко подключиться к сервисам, гибко управлять подключенными услугами и контролировать их, делегируя непрерывный анализ событий квалифицированным аналитикам», — сказала Оксана Васильева, генеральный директор Angara Professional Assistance.

«Мы рады, что у нас появилась возможность в партнерстве с Angara Professional Assistance создать востребованный сервис, с помощью которого защита от целевых кибератак стала доступнее для множества компаний, которые ранее не могли себе позволить эту услугу», — отметил Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.