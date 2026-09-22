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Кибербезопасность Фишинг Phishing Фарминг Farming

Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming

 

Что такое фишинговые сайты и как их распознать

Фишинговые сайты — это фальшивые веб-страницы, которые замаскированы под официальные ресурсы, такие как сайт госуслуг, Федеральной налоговой службы и другие. С их помощью мошенники пытаются получить доступ к личным данным, например к логинам и паролям. Чтобы не стать жертвой обмана, прежде чем предпринимать какие-то действия:

  • проверьте адрес сайта: он должен начинаться с https:// и содержать правильное доменное имя, без ошибок и лишних символов;
  • ищите ошибки: грамматические и орфографические ошибки в текстах, размещенных на сайте, могут быть признаком фишинга;
  • обратите внимание на дизайн: на фальшивый сайт могут указывать картинки низкого качества, небольшое количество информации и страниц сайта, а также наличие только одного поля — для ввода персональных данных или данных банковских карт.

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22.09.2026 Мошенники с ИИ сбегают из .ru в доменные зоны .com и .cfd: отчет Solar AURA об инфраструктурных изменениях фишинга в 2026 году

ированных ресурсов. В Solar AURA ожидают, что интерес злоумышленников к зоне .ru продолжит падать. «Фишинг не исчезает, а меняет форму: злоумышленники делают ставку на автоматизацию с помощью И
18.09.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговые сайты на тему выборов в Госдуму

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговые ресурсы, на которых злоумышленники эксплуатируют тему выборов депутатов Государственной думы в 2026 году. Специалисты выявили два мошеннических сценария. В первом случае пользователя
02.09.2026 Ловушка от друга: новая схема обмана от имени благотворительных фондов

у мошеннических сборов. Под брендами известных сервисов онлайн-пожертвований злоумышленники создают фальшивые сайты, через которые собирают финансовую помощь для детей, а также для бойцов на пе
01.09.2026 9 из 10 почтовых угроз в первом полугодии 2026 г. пришлись на фишинг

News сообщили представители Bi.Zone. По данным Bi.Zone Mail Security, в первом полугодии 2026 г. на фишинг пришлось 90% нелегитимного почтового трафика против 80,7% годом ранее. Доля спуфинга с
27.08.2026 RWB: главные тренды фишинга в 2026 году — дипфейки, мультиплатформенность, автоматизация

о отслеживаем тренды развития киберпреступности и видим в том числе, как постоянно совершенствуются фишинговые схемы. Мощная аналитическая база по теневым ресурсам, формируемая на основе данных
27.08.2026 Bi.Zone: злоумышленники переходят от массового фишинга к персонализированным атакам

жнее. Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Создавая персонализированный фишинг, мошенники адаптируются к развитию решений класса digital risk protection, антивирусов
24.08.2026 Сбербанк внедряет мультимодальных ИИ-агентов для борьбы с фишингом

CNews сообщили представители Сбербанка. Сбербанк разработал мультимодальных ИИ-агентов для борьбы с фишингом и интегрировал во внутреннюю платформу киберразведки банка. Новая система работает п
10.08.2026 «Мамонт» стал курьером: мошенники предлагают доставку товара через популярный сервис и похищают деньги

ром мошенники действуют от имени бренда «Яндекс Доставка». Злоумышленники используют как минимум 21 поддельный сайт, они созданы в период с мая по июль 2026 г. и нацелены на пользователей серви
06.08.2026 «Перспективный мониторинг»: в июле 2026 года жертвами фишинга стали сотрудники промышленных компаний и школьники

оляет злоумышленникам снижать бдительность потенциальных жертв. Одной из распространенных схем стал фишинг, связанный с регистрацией в электронном дневнике. Злоумышленники звонят школьникам, пр
31.07.2026 «Вход строго по спискам»: киберпреступники собирают данные родственников участников СВО через фальшивые сайты Минобороны

рсональные данные. В случае если вы уже ввели данные на сомнительном сайте, будьте готовы к звонкам от мошенников. Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки. В любой сомнительной ситуации, прежде чем что-то предпринять, посоветуйтесь с теми, кому доверяете.
20.07.2026 F6 обнаружила мошеннические сайты с «трансляциями» матчей ЧМ-2026

ьзователь фактически сообщает им номер мобильного телефона; реквизиты банковской карты. Эти сведения впоследствии могут использоваться в других мошеннических схемах, включая телефонное мошенничество, фишинговые атаки и попытки компрометации банковских аккаунтов. «Если раньше злоумышленники чаще использовали в подобных схемах популярные фильмы и сериалы, то теперь они оперативно подстраивают
17.07.2026 «Кросстех»: фишинг и социальная инженерия остаются самой распространенной точкой входа

2026 г. на основе собственного проектного опыта и известных рыночных данных за обозначенный период. Фишинг и социальная инженерия остаются наиболее эффективной тактикой – получить доступ с их п
13.07.2026 UDV Group: мошенники начали маскировать фишинг под кнопку «Отписаться»

ности почтовых адресов. Такая схема пока не стала массовым трендом, но уже выглядит как новая волна фишинга, рассчитанная на привычное поведение пользователей. Об этом CNews сообщили представит
10.07.2026 Корпоративная почта под новой защитой: SEG-T и «Солар» создают барьер от хакеров и индустрии фишинга

инфраструктуре клиента. Снижение порога входа для атакующих корпоративные ресурсы и масштабируемые фишинговые кампании, собранные из готовых конвейеров для атак (административные панели, антиб
08.07.2026 Angara MTDR: зафиксирована новая фишинговая кампания на российские организации

ельно относиться ко всей приходящей корреспонденции, особенно от внешних адресатов, установить и регулярно обновлять антивирусы, использовать комплексную защиту корпоративной почты (включая защиту от фишинга) и комплексную защиту конечных устройств (решения класса EDR). Необходимо контролировать и по возможности ограничивать использование программ удалённого управления, включая AnyDesk, в к
29.06.2026 Мошенники создают поддельные сайты-радары атак БПЛА для имитации взлома личных кабинетов

еских ресурсов специалисты F6 обнаружили 22 июня 2026 г., через несколько часов после его создания. Поддельный сайт имитирует некую систему оповещения населения об «угрозе применения БПЛА» под

23.06.2026 F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС

лачный пароль. Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.
18.06.2026 Более двух третей российских компаний за год пострадали от фишинга – опрос компании «Газинформсервис»

еспондента из различных секторов экономики. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис». Фишинг остается главной входной дверью Лидерство фишинга не случайно: по оценкам экспертов, д
15.06.2026 «Солар»: ИИ, дипфейки и персонализированный фишинг: как мошенники атакуют абитуриентов

ы, увеличивается риск столкнуться с мошенниками. Харитон Никишкин, генеральный директор Secure-T (входит в ГК «Солар»), отметил самые популярные мошеннические схемы при поступлении в вузы в 2026 г. – Таргетированный фишинг на базе утечек: мошенники используют актуальные базы данных результатов ЕГЭ или олимпиад. Жертва получает персонализированное письмо с результатами экзаменов и предложени
11.06.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую технику корпоративного фишинга с использованием ИИ-платформы для веб-разработки

одобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: проводить тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять запароленные архивы и использовать технологию CDR; защищать конечные устройства с помощью
20.05.2026 Злоумышленники все чаще используют легитимные веб-платформы для фишинга

тролировать ссылки на популярные веб-хостинги и платформы быстрого развертывания приложений, не блокируя их вслепую, но повышая уровень проверки. Технически важны строгие политики MFA с устойчивыми к фишингу методами, мониторинг подозрительных входов, ограничение сессий, запрет повторного использования паролей и быстрый процесс блокировки скомпрометированных учетных записей. Отдельный конту
07.05.2026 Похищение бравлеров: F6 обнаружила фишинговые схемы для кражи аккаунтов в Brawl Stars

третьим лицам. Если Вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут её регуляторам для блокировки.
06.05.2026 Мошенники создают фишинговые ресурсы по законами продуктовой аналитики

ники учитывают все проблемы, данные аналитики, чтобы повысить конверсию. Это означает рост рисков — мошеннические сайты становятся более удобными и убедительными. «Отдельно обращает на себя вни
06.05.2026 ГК «Солар» фиксирует фишинговые схемы, связанные с майскими праздниками

этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Выплаты ко Дню Победы Одна из самых опасных уловок — фишинговые сайты, обещающие от имени государственных платформ или фондов оформить выплату ко

27.04.2026 Cicada8 выявила и заблокировала мошеннические клоны сайта Фонда поддержки пострадавших от преступлений

зал содействие Фонду поддержки пострадавших от преступлений в выявлении и блокировке мошеннических ресурсов, которые действовали от имени организации. Специалисты обнаружили и инициировали блокировку мошеннических сайтов, собирающих персональные данные граждан. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. Фонд поддержки пострадавших от преступлений — некоммерческая организация, которая на

20.04.2026 Троянец для кражи криптовалюты распространяется через фишинговые приложения в App Store

ышленникам распространять свое ПО на любое iOS-устройство — если конечный пользователь попадется на фишинг. Всегда нужно проверять, что скачанное приложение выпущено официальным разработчиком,

16.04.2026 Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга

Центра информационной безопасности университета «Иннополис»: «Такой вид интернет-мошенничества как фишинг остается одной из ключевых киберугроз, которая использует как корпоративную почту, так
16.04.2026 Каждому второму пользователю сложно определить мошенническую рассылку в почте или мессенджере

езопасности Сбербанка: «Мы наблюдаем рост качества, числа и адресности фишинговых рассылок. Сегодня фишинг уже не массовые «холодные» рассылки, а точечные атаки с учетом особенностей и интересо
06.04.2026 BI.Zone: мошенники ищут новые платформы для обмана жертв

лохо настроенные сайты, чтобы красть их и размещать запрещенный контент. Вероятнее всего, это будут фишинговые сайты, онлайн-казино и другие игровые механики для кражи средств пользователей. Мы
24.03.2026 Стал известен новый способ корпоративного фишинга — через платформу бескодовой разработки Bubble

одобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: проводить тренинги для сотрудников, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга, например, с помощью онлайн-платформы Kaspersky Automated Security Awareness Platform; использовать решение, которое будет автоматически блокировать подозрительные письма, проверять зап
23.03.2026 Дороже, чем в кино: более 1200 мошеннических сайтов маскируются под онлайн-кинотеатры

сть месячной «подписки» на фиктивный пиратский ресурс обойдется пользователю примерно в 1,5 тыс. руб. – в несколько раз дороже, чем подписка на легальный онлайн-кинотеатр. «При оформлении подписки на мошеннический ресурс у пользователя возникают такие риски, как потеря денег и компрометация данных банковской карты. Кроме того, зная номер телефона пользователя и данные его банковской карты,

12.03.2026 Фишинг стал главной угрозой для корпоративной почты в 2025 году

манипуляции, срочные призывы к действию и аномалии в тексте, даже если письмо выглядит легитимно». Фишинг стал основной точкой входа для атак на компании из большинства отраслей. По данным BI.
19.02.2026 ГК «Солар»: хакеры смогли обмануть сотрудника российского госучреждения с помощью фишинга 5 раз

щаяся на шпионских операциях по всему миру и атакующая государственные учреждения разных стран по меньшей мере с 2014 г. Хакеры для первоначального проникновения в инфраструктуру заказчика используют фишинговые кампании с вредоносными вложениями в формате документов Microsoft Office. Первым этапом злоумышленники отправили потенциальной жертве на электронную почту документ «О сотрудничестве.
14.01.2026 Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга

Т2, российский оператор мобильной связи, объявил о завершении внедрения сервиса «Антифишинг». С помощью функции Т2 обеспечит абонентам круглосуточную безопасность при работе в интернете без дополнительных действий со стороны пользователей. Сервис станет еще одним элементом

14.01.2026 Как организации выстроить защиту от фишинга

льшой курс по киберграмотности: что делать нельзя, что можно, как определить фишинговое письмо и т.д. В конце курса ждет обязательный тест, без прохождения которого обучение не считается завершенным. Учебный фишинг. Ежемесячно случайные сотрудники получают сгенерированные ИБ-отделом фишинговые письма. С теми, кто попался, связывается специалист и записывает на курсы ИБ-грамотности. Курсы ИБ
23.12.2025 Bi.Zone: мошенники стали реже создавать фишинговые сайты, но чаще распространять вредоносные приложения

осные приложения, чтобы красть деньги и данные пользователей. Ключевой тренд 2025 г. — существенное снижение количества фишинговых ресурсов во всех доменных зонах. В 2024 г. эксперты Bi.Zone Di
15.12.2025 FakeSteam: мошенники атакуют российских геймеров поддельными раздачами валюты и подарков

х приватности. Если вы обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «Антифишинг». Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки.
08.12.2025 Фишинг не пройдет: «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту абонентов от вредоносных сайтов

щиту своих абонентов. За последний год количество вредоносных интернет-ресурсов увеличилось на 10%, фишинг входит в топ-3 среди схем, применяемых мошенниками в интернете. Поэтому защита в режим
25.11.2025 Злоумышленники создают поддельные сайты с применением ИИ и добавляют в них вредоносные сборки легитимного ПО

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую вредоносную кампанию. Злоумышленники генерируют с применением ИИ поддельные сайты, чтобы распространять через них троянизированные сборки легитимного инструмента удалённого доступа Syncro. Если человек скачает такое ПО, атакующие получат полный доступ к его

24.11.2025 Выявлены самые распространенные фишинговые схемы перед началом «Черной пятницы»

сравнению с периодом с 1 по 15 октября 2025 г. Кроме того, эксперты выявили самые распространенные фишинговые схемы, которые активно используют мошенники в ноябре этого года. Для анализа были


Публикаций - 2707, упоминаний - 3625

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5709 511
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 962 279
Microsoft Corporation 25856 241
Telegram Group 2988 203
Google LLC 12775 193
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1245 144
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1831 139
ESET - ESET Software 1163 136
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 632 122
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1705 115
Yandex - Яндекс 9340 98
Apple Inc 13264 89
Meta Platforms - Facebook 4631 88
Информзащита 949 82
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 75
Ростелеком 11025 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16051 70
PayPal 675 67
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5041 66
VK - Mail.ru Group 3614 65
Check Point Software Technologies 834 57
Dr.Web - Доктор Веб 1295 52
Trend Micro 652 51
Cisco Systems 5378 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9550 44
Softline - Софтлайн 3788 44
МегаФон 10907 43
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 330 42
Microsoft Corporation - GitHub 1095 41
IBM - International Business Machines Corp 9718 39
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 90 37
X Corp - Twitter 2942 37
Fortinet 457 36
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 36
Amazon Inc - Amazon.com 3302 36
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 35
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 192 33
InfoWatch - Инфовотч 1198 31
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 31
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 29
eBay Inc 1642 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 48
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3160 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1958 26
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1812 22
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1363 22
Почта России ПАО 2389 19
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1751 18
Альфа-Банк 1988 15
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 15
Microsoft - LinkedIn 708 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 14
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 359 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2988 13
Visa International 1996 12
Bank of America - Банк Америки 272 12
Кибердом 44 12
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 11
ГПБ - Газпромбанк 1286 11
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1906 10
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APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 19
Альянс по защите детей в цифровой среде 38 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1531 7
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 2
OWASP - Open Web Application Security Project 152 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 2
ЕАПО - Евразийская патентная организация 13 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
ЛДПР 116 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 123 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 2334
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14399 1579
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6628 1009
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2013 890
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4505 626
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13792 561
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8036 557
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13539 544
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7729 525
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8443 524
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33846 508
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 506
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5887 494
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9649 473
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3427 441
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9550 403
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11919 385
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3347 383
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10137 367
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 330
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 312
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3098 306
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9372 305
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10293 284
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2456 283
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 266
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3864 246
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36663 245
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1076 234
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3217 230
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 218
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 216
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26754 207
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18310 205
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 200
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 975 197
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17083 194
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 189
Оповещение и уведомление - Notification 6090 182
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5249 181
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5828 422
Microsoft Windows 16989 248
Google Android 15339 188
Linux OS 11634 113
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6366 84
Apple iOS 8639 84
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 83
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2040 72
Mozilla Firefox - браузер 1959 72
Google Play - Google Store - Google Android Market 3583 68
Kaspersky Internet Security 497 66
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1053 66
Google Chrome - браузер 1721 64
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 172 61
Microsoft Office 4211 61
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 60
Apple macOS 2456 58
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 57
Google YouTube - Видеохостинг 3016 54
FreePik 1877 52
JavaScript - JS - язык программирования 1445 51
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 650 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7685 50
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 320 48
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 188 44
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 43
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 97 42
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 41
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - F.A.C.C.T. URP - F.A.C.C.T. Unified Risk Platform 78 41
Google - Gmail 1028 40
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence - Bi.Zone Threat Zone 104 39
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 154 37
Apple Mac - Apple Macintosh 3123 36
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 920 35
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 189 34
Apple - App Store 3143 34
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 276 32
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 313 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 181 31
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 109 31
Кирюшкин Дмитрий 50 33
Зайцев Михаил 349 32
Мельникова Анастасия 440 28
Скулкин Олег 87 27
Егоров Евгений 42 26
Гончаров Станислав 41 26
Вураско Александр 51 24
Баулин Валерий 56 23
Воробьев Андрей 202 19
Деденок Роман 27 19
Царев Дмитрий 55 16
Голованов Сергей 78 15
Свистунова Ольга 28 14
Дягилев Василий 84 13
Сачков Илья 126 13
Дрюков Владимир 51 13
Верестникова Дарья 45 13
Волков Дмитрий 69 13
Хренов Сергей 47 13
Оганесян Ашот 156 12
Волдохин Сергей 12 12
Бедеров Игорь 106 12
Павлов Никита 149 12
Коваленко Павел 72 12
Киселёв Алексей 91 11
Галов Дмитрий 66 11
Песковский Анатолий 45 11
Синицына Мария 24 11
Путин Владимир 3470 11
Кузнецов Станислав 163 10
Ляпунов Игорь 132 10
Каргалев Ярослав 22 10
Кувшинов Денис 29 10
Дуров Павел 329 9
Демидова Надежда 11 9
Кузьмичев Андрей 34 9
Купреев Олег 18 9
Тутон Екатерина 10 9
Хвещеник Анастасия 29 9
Родионов Михаил 47 8
Россия - РФ - Российская федерация 167925 1499
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 382
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 156
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47968 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13861 144
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19321 123
Европа 25017 104
Германия - Федеративная Республика 13288 94
Беларусь - Белоруссия 6341 83
Украина 7948 78
Азия - Азиатский регион 5948 70
Индия - Bharat 5901 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19718 65
Франция - Французская Республика 8196 56
Япония 13846 52
Бразилия - Федеративная Республика 2531 48
Казахстан - Республика 6095 48
Южная Корея - Республика 7094 45
Ближний Восток 3167 44
Турция - Турецкая республика 2639 42
Испания - Королевство 3847 40
Италия - Итальянская Республика 4519 39
Канада 5093 38
Нидерланды 3766 36
Африка - Африканский регион 3648 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 31
Израиль 2870 31
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1152 30
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 29
Польша - Республика 2037 29
Европа Восточная 3140 29
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1274 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4222 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3066 24
Саудовская Аравия - Королевство 675 22
Румыния 754 22
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 21
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3610 21
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 20
Китай - Тайвань 4284 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53950 1019
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 576
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1232 428
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7532 396
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3893 343
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34182 236
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 955 200
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12412 190
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16295 190
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 185
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 635 151
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1435 143
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18336 137
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3082 130
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 128
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8310 117
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1885 116
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3132 108
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3810 107
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7575 106
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2361 106
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5149 105
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8899 102
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11920 102
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10505 97
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3922 96
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21944 96
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6598 90
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5803 83
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Коммерсантъ - Издательский дом 2474 37
BleepingComputer - Издание 463 32
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 25
The Register - The Register Hardware 1797 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6124 16
Ведомости 1509 16
РИА Новости 1043 12
Известия ИД 785 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1289 11
Computer Weekly 376 10
The Verge - Издание 622 10
TAdviser - Центр выбора технологий 491 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 7
Bloomberg 1643 6
Forbes - Форбс 1015 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1149 5
The Guardian - Британская газета 410 5
Securelist 30 5
Hacker News 94 5
DarkReading.com 105 5
Reddit 405 5
ZDnet 666 4
Wired - Издание 277 4
Washington Post 356 4
CNews - ZOOM.CNews 1912 4
AP - Associated Press 2008 4
InformationWeek 241 4
heise online - heise security 122 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 4
CyberNews 12 4
Wikipedia - Википедия 655 4
FT - Financial Times 1302 4
KrebsOnSecurity 18 3
VK - Mail.ru Hi-tech 60 3
NewsFactor 127 3
IDG - CSO 36 3
Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 246 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Gartner - Гартнер 3670 44
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 183 38
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 38
IDC - International Data Corporation 4999 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 20
CNews Мишень 188 15
B2B International 50 12
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 11
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 11
Forrester Research 837 8
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 58 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 863 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 5
Microsoft Security Intelligence Report 14 4
Cybersecurity Ventures 11 4
AV-Comparatives 28 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 4
Fortune Global 500 298 4
Markets&Markets Research 114 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 200 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
AV-Test Institute 41 3
MalwareHunterTeam 14 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
Arlington Research 8 3
Juniper Research 131 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 267 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 151 2
SimilarWeb 62 2
Frost & Sullivan 207 2
Cisco CISO Benchmark Study - Cisco CISO Benchmark Report 3 2
Dimensional Research 16 2
Harris Interactive 81 2
Javelin Strategy & Research 10 2
Net Applications 127 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 21 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 41 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 765 94
РАН - Российская академия наук 2139 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 5
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 12 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1255 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 501 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 356 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 3
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 3
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 46 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 51 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1526 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 659 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 340 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 282 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 263 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 47 2
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 43 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 85 2
РЭШ - Российская электронная школа 32 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
Тгстат.Реклама - TGStat 5 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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VK - Skillbox - Скилбокс 149 1
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
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