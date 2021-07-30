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Kaspersky Endpoint Detection and Response
Kaspersky EDR
KEDR


30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 1
26.05.2021 От массовых атак до большой охоты: как эволюционируют шифровальщики — на примере JSWorm 1
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
19.04.2021 «Лаборатория Касперского» подвела финансовые итоги 2020 года 1
26.03.2021 «Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности 1
29.12.2020 «Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса 1
23.10.2020 Песочница «Лаборатории Касперского» получила сертификат ФСТЭК 1
23.10.2020 «ВТБ Мобайл» внедрил дополнительную защиту от кибератак 1
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак 4
24.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила масштабную шпионскую кампанию 1
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
12.08.2020 «Лаборатория Касперского» предотвратила целевую атаку с применением сразу двух эксплойтов 1
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 7
07.08.2020 «Лаборатория Касперского»: каждая третья кибератака в 2019 году совершалась с применением легитимных инструментов 1
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий 3
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности 14
04.06.2020 APT-группировка Cycldek разработала специальное ПО для кражи данных с физически изолированных устройств 1
30.04.2020 «Лаборатория Касперского»: APT-группировки переходят на мобильные устройства и наращивают активность в Азии 1
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии 1
31.03.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала о целевой атаке по заражению через сайты 1
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1
22.10.2019 «Лаборатория Касперского» поможет SOC-центрам более успешно противодействовать киберугрозам 1
21.10.2019 МИАЦ Республики Башкортостан внедрил Kaspersky Secutiry 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 1
08.10.2019 «Лаборатория Касперского» и Angara Professional Assistance запустили сервис по защите от целевых кибератак 2
12.09.2019 Softline помогла обеспечить комплексную защиту информации для КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» 3
13.08.2019 «Лаборатория Касперского»: кибергруппировка Cloud Atlas скрытно атакует новые цели в России 1
31.07.2019 «Лаборатория Касперского»: в первом полугодии банковские троянцы атаковали 430 тысяч пользователей 1
19.07.2019 «Лаборатория Касперского» усовершенствовала защиту для виртуальных сред 2
17.07.2019 «Шоколадница» внедрила Kaspersky Security для бизнеса 1
27.05.2019 Специалисты «Инфосистемы джет» одержали победу среди команд защитников в The Standoff на Positive Hack Days 9 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
03.12.2018 Главным по ИТ в Райффайзенбанке стал выходец из «Касперского» 1
19.09.2018 «Лаборатория Касперского» обеспечила кибербезопасность группы «М.Видео-Эльдорадо» 1
07.08.2018 Решения «Лаборатории Касперского» интегрированы в ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Ашан» 1
23.04.2018 «Лаборатория Касперского» выявила инфраструктуру APT-группировки Crouching Yeti 1
15.03.2018 Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) поможет компаниям блокировать сложные угрозы 6
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию 1

Публикаций - 38, упоминаний - 71

Kaspersky Endpoint Detection and Response упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 29
GitHub 412 5
Microsoft Corporation 11253 3
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 3
Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 18 2
Cisco Systems 2074 2
CactusPete - Хакерская группировка 3 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
TransparentTribe - Хакерская группировка 3 2
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
Jet Security Team 1 1
RedSys - РедСис 67 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
RBI 15 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Hacking Team 12 1
DeathStalker - Хакерская группировка 2 1
Ponemon Institute 65 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
Cycldek - Хакерская группировка 2 1
Cloud Atlas - Хакерская круппировка 2 1
Kimsuky - Хакерская группировка 2 1
Hades - Хакерская группировка 2 1
StarForce Technologies - Протекшен Технолоджи 2 1
Citrix Systems 574 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Марс ФГУП НПО 86 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Fortinet 288 1
Cisco Talos 29 1
Инфосистемы Джет 678 1
Splunk 33 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
Turla - Хакерская группировка 19 1
VMware 1832 1
Yara - Яра 8 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Шоколадница - сеть кофеен 34 1
Стройлесбанк 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 155 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 145 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 14
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 12
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 5
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 3
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 3
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 69 2
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 2
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 2
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
DCShadow - вид атак на Active Directory 3 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 14 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
SVM - Security Virtual Machine - Виртуальные устройства безопасности 3 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 147 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Kubernetes 307 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 551 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 548 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 17
Kaspersky Internet Security 290 8
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 5
Microsoft Windows 10 6707 4
Kaspersky Threat Intelligence Portal 10 4
Kaspersky Managed Protection 5 3
Kaspersky Sandbox 4 3
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 3
Microsoft Windows PowerShell 94 3
Kaspersky Security Cloud 27 3
Kaspersky Threat Intelligence services 6 2
Kaspersky Total Security 29 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 2
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 20 2
Google Android 10752 2
Apple macOS 936 2
Huawei FusionSphere 16 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Kaspersky Threat Management and Defense 2 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - KUMA 1 1
Kaspersky CyberSecurity Training 1 1
Kaspersky CyberTrace 2 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Azure HDInsight 10 1
Apple macOS Sierra 33 1
Microsoft Windows Defender ATP - Advanced Threat Protection 36 1
Microsoft Exchange Server 211 1
Cisco SD-WAN 15 1
Linux OS 4296 1
Adobe Flash 359 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 37 1
Microsoft PowerView 12 1
IBM QRadar 20 1
Cisco Umbrella 10 1
Microsoft AKS - Microsoft Azure Kubernetes Service 16 1
PsExec - утилита запуска программ на удаленных компьютерах 8 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 4 1
Apple macOS High Sierra 9 1
APKPure App - альтернативный маркет приложений 2 1
Cisco Talos Snort 3 IPS 1 1
Наместников Юрий 39 6
Наумов Евгений 25 4
Прибочий Михаил 34 2
Вениамин Левцов 32 2
Васильева Оксана 10 2
Марцынкьян Сергей 19 2
Талалыкин Александр 6 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
Aime Felix - Феликс Айме 1 1
Шарков Максим 12 1
Данилин Алексей 10 1
Сапунов Илья 1 1
Монин Сергей 9 1
Купреев Олег 2 1
Абросимова Екатерина 1 1
Гребенников Николай 4 1
Талеб Нассим Николас 1 1
Тархов Андрей 4 1
Фирш Алексей 5 1
Дащенко Владимир 5 1
Тютрин Игорь 5 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 168 1
Лукацкий Алексей 68 1
Швецов Никита 19 1
Касперский Евгений 221 1
Попов Андрей 72 1
Мальнев Алексей 8 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Швецов Владимир 28 1
Земков Сергей 150 1
Дрюков Владимир 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 4
Прибалтика - Балтия 607 4
Азия - Азиатский регион 1534 3
Индия - Республика 2188 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 102 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Южная Азия 46 1
Греция - Греческая Республика 329 1
США - Редмонд 105 1
Европа Западная 621 1
Таиланд - Королевство 368 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 230 1
Иран - Исламская Республика Иран 377 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 39 1
Украина 3431 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
Индонезия - Республика 389 1
Турция - Турецкая республика 958 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
Восточная Европа 1701 1
Япония 2832 1
Южная Корея - Республика 1473 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 659 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Слепые зоны 12 1
ZDnet 388 1
Chicago Sun-Times 9 1
Gartner 2201 3
IDC - International Data Corporation 2743 1
Forrester Research 388 1
Forrester New Wave: External Threat Intelligence Services 1 1
Radicati Quadrant Market Advanced Persistent Threat 1 1
SANS Institute 24 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Kaspersky ON AIR 1 1
The Standoff 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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