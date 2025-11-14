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Kaspersky Endpoint Detection and Response Kaspersky EDR KEDR

  • Kaspersky EDR Expert (KEDR Expert) представляет собой EDR-инструмент для  защиты, обнаружения, проактивного поиска и предотвращения сложных и целевых атак, направленных на инфраструктуру конечных устройств. В свою очередь, Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) при интеграции с KEDR Expert предлагает комплексную платформу для защиты от целевых атак с расширенным функционалом обнаружения и реагирования на угрозы на уровне сети и конечных устройств.

СОБЫТИЯ

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14.11.2025 «ОТП Банк» внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert

аборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack, а также Kaspersky EDR Expert. Связка KATA и KEDR Expert представляет собой решение класса XDR нативного типа с широкими возможностями обн
22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы

Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описана техника, которая позволяет обманом заставить антивирусы д
05.04.2024 Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC»

рых злоумышленники используют техники и тактики, плохо детектируемые базовыми антивирусами. Решение Kaspersky Endpoint Detection and Response аккумулирует многолетнюю экспертизу вендора по выяв
15.05.2023 Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»

щиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в апреле. На вебинаре вы узнаете отв
11.05.2023 Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»

щиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в апреле. На вебинаре вы узнаете отв
28.09.2022 «Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями

дставила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практически
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий

urity для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky Sandbox. Все т
15.03.2018 Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) поможет компаниям блокировать сложные угрозы

ского» представила корпоративное решение нового поколения Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) для моментального выявления угроз и реагирования на киберинциденты на конечных устройст

Публикаций - 145, упоминаний - 193

Kaspersky Endpoint Detection and Response и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 101
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 16
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 165 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
Microsoft Corporation 25775 10
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 7
Telegram Group 2940 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Cisco Systems 5372 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Sophos - SophosLabs 436 5
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 4
R-Vision - Р-Вижн 267 4
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 29 4
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 4
Кросстех - Кросс Технолоджис - Crosstech - Cross Technologies 143 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 4
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 4
Trend Micro 651 4
Код Безопасности 812 3
Bitdefender 171 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
CrowdStrike Holdings 62 3
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 3
Flant - Флант 213 3
Defender 159 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13154 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
ESET - ESET Software 1161 3
Fortinet 452 3
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 45 2
АйТи 1519 2
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 45 2
Cylance 16 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбер А 8 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
АЭМЗ - Абинский ЭлектроМеталлургический завод 7 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 24 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Группа Самолет 106 1
Новосталь-М 6 1
Стройлесбанк 2 1
УГМК Здоровье 5 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Кибердом 43 1
Bibi 6 1
Рапид Био 102 1
Ачим Девелопмент - Achim Development 6 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Stiftung Warentest - Фонд тестирования качества товаров 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 140
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 101
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 93
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 72
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 43
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 37
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 34
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 26
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 439 26
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 22
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 22
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 20
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 18
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 17
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 17
Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Endpoint Security - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 275 16
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 13
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 53
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 36
Microsoft Windows 16882 31
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 26
Kaspersky Internet Security 497 22
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 21
Linux OS 11533 21
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 19
Apple macOS 2419 18
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 14
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 11
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 88 10
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 93 8
Microsoft Windows PowerShell 250 8
Kaspersky MDR - Kaspersky Managed Detection and Response - KMDR 33 7
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 7
Kaspersky GReAT 89 6
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 45 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 6
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 6
Kaspersky Sandbox 8 5
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 5
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 5
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 4
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 52 4
Kaspersky Optimum Security 13 4
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 46 4
Google Android 15243 4
Apple iOS 8583 4
Kaspersky OS 156 4
Kaspersky Security Center - KSC 83 4
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 4
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 3
Positive Technologies - PT Sandbox 116 3
Kaspersky Security Network - KSN 104 3
Усова Марина 26 10
Наместников Юрий 40 7
Кулашова Анна 73 6
Скулкин Олег 80 6
Ложкин Сергей 49 5
Наумов Евгений 38 4
Прибочий Михаил 44 4
Касперский Евгений 337 3
Киселёв Алексей 90 3
Хеирхабаров Теймур 32 3
Марцынкьян Сергей 19 2
Лукацкий Алексей 140 2
Васильева Оксана 11 2
Петров Павел 10 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Левцов Вениамин 41 2
Фисенко Лев 62 2
Ларин Борис 10 2
Назаров Никита 14 2
Шаляпин Андрей 8 2
Мальнев Алексей 11 1
Иванов Антон 98 1
Дрюков Владимир 51 1
Земков Сергей 159 1
Швецов Владимир 52 1
Осипов Александр 96 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Попов Андрей 116 1
Швецов Никита 21 1
Даренский Дмитрий 24 1
Галов Дмитрий 66 1
Тютрин Игорь 6 1
Дащенко Владимир 18 1
Лискин Александр 8 1
Талалыкин Александр 6 1
Фирш Алексей 6 1
Шульмин Алексей 7 1
Ефремов Андрей 15 1
Тархов Андрей 7 1
Коротнев Константин 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 101
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Азия - Азиатский регион 5920 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Индия - Bharat 5869 7
Ближний Восток 3154 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 7
Африка - Африканский регион 3641 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 5
Европа 24964 5
Япония 13807 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Израиль 2856 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 3
Казахстан - Республика 6048 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Европа Восточная 3138 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Нидерланды 3746 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Таджикистан - Республика 953 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Таиланд - Королевство 926 2
Европа Западная 1496 1
Монголия 382 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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