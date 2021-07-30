Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Kaspersky Endpoint Detection and Response
Kaspersky EDR
KEDR
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Публикаций - 38, упоминаний - 71
Kaspersky Endpoint Detection and Response упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Наместников Юрий 39 6
|Наумов Евгений 25 4
|Прибочий Михаил 34 2
|Вениамин Левцов 32 2
|Васильева Оксана 10 2
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Талалыкин Александр 6 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
|Aime Felix - Феликс Айме 1 1
|Шарков Максим 12 1
|Данилин Алексей 10 1
|Сапунов Илья 1 1
|Монин Сергей 9 1
|Купреев Олег 2 1
|Абросимова Екатерина 1 1
|Гребенников Николай 4 1
|Талеб Нассим Николас 1 1
|Тархов Андрей 4 1
|Фирш Алексей 5 1
|Дащенко Владимир 5 1
|Тютрин Игорь 5 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 168 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Швецов Никита 19 1
|Касперский Евгений 221 1
|Попов Андрей 72 1
|Мальнев Алексей 8 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Швецов Владимир 28 1
|Земков Сергей 150 1
|Дрюков Владимир 29 1
|ZDnet 388 1
|Chicago Sun-Times 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771934, в очереди разбора - 675616.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771934, в очереди разбора - 675616.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru