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Kaspersky Endpoint Detection and Response Kaspersky EDR KEDR
- Kaspersky EDR Expert (KEDR Expert) представляет собой EDR-инструмент для защиты, обнаружения, проактивного поиска и предотвращения сложных и целевых атак, направленных на инфраструктуру конечных устройств. В свою очередь, Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) при интеграции с KEDR Expert предлагает комплексную платформу для защиты от целевых атак с расширенным функционалом обнаружения и реагирования на угрозы на уровне сети и конечных устройств.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.11.2025
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«ОТП Банк» внедрил Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR Expert
аборатории Касперского» Kaspersky Anti Targeted Attack, а также Kaspersky EDR Expert. Связка KATA и KEDR Expert представляет собой решение класса XDR нативного типа с широкими возможностями обн
|22.04.2024
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С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы
Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет The Register. Экспертами описана техника, которая позволяет обманом заставить антивирусы д
|05.04.2024
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Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC»
рых злоумышленники используют техники и тактики, плохо детектируемые базовыми антивирусами. Решение Kaspersky Endpoint Detection and Response аккумулирует многолетнюю экспертизу вендора по выяв
|15.05.2023
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Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»
щиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в апреле. На вебинаре вы узнаете отв
|11.05.2023
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Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»
щиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в апреле. На вебинаре вы узнаете отв
|28.09.2022
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«Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями
дставила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практически
|07.07.2020
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«Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий
urity для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky Sandbox. Все т
|15.03.2018
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Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) поможет компаниям блокировать сложные угрозы
ского» представила корпоративное решение нового поколения Kaspersky EndpointDetection and Response (KEDR) для моментального выявления угроз и реагирования на киберинциденты на конечных устройст
Kaspersky Endpoint Detection and Response и организации, системы, технологии, персоны:
|Усова Марина 26 10
|Наместников Юрий 40 7
|Кулашова Анна 73 6
|Скулкин Олег 80 6
|Ложкин Сергей 49 5
|Наумов Евгений 38 4
|Прибочий Михаил 44 4
|Касперский Евгений 337 3
|Киселёв Алексей 90 3
|Хеирхабаров Теймур 32 3
|Марцынкьян Сергей 19 2
|Лукацкий Алексей 140 2
|Васильева Оксана 11 2
|Петров Павел 10 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Левцов Вениамин 41 2
|Фисенко Лев 62 2
|Ларин Борис 10 2
|Назаров Никита 14 2
|Шаляпин Андрей 8 2
|Мальнев Алексей 11 1
|Иванов Антон 98 1
|Дрюков Владимир 51 1
|Земков Сергей 159 1
|Швецов Владимир 52 1
|Осипов Александр 96 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
|Попов Андрей 116 1
|Швецов Никита 21 1
|Даренский Дмитрий 24 1
|Галов Дмитрий 66 1
|Тютрин Игорь 6 1
|Дащенко Владимир 18 1
|Лискин Александр 8 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Фирш Алексей 6 1
|Шульмин Алексей 7 1
|Ефремов Андрей 15 1
|Тархов Андрей 7 1
|Коротнев Константин 35 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|TechRadar 97 1
|Chicago Sun-Times 10 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|Computer Bild 9 1
|Reddit 398 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|ZDnet 663 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
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