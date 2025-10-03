Получите все материалы CNews по ключевому слову
УГМК Здоровье
УПОМИНАНИЯ
УГМК Здоровье и организации, системы, технологии, персоны:
|УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 64 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
|Дырмовский Дмитрий 141 1
|Шиленко Владислав 4 1
|Скляр Михаил 1 1
|Калинин Федор 2 1
|Европа 24540 2
|Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 4205 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387633, в очереди разбора - 729616.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.