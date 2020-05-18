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ESET NOD32 Mail Security NOD32 for Mail Servers ESET Dynamic Mail Protection

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.05.2020 Решение Eset NOD32 получило сертификат ФСТЭК России 1
21.02.2020 Eset обеспечивает кибербезопасность европейского медицинского центра «УГМК-здоровье» 1
18.11.2019 «Системный софт» защитил ИТ-инфраструктуру интернет-магазина «Холодильник.ру» 1
04.02.2019 Eset представила решения для управления безопасностью корпораций 1
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка» 1
09.10.2018 Eset и Merlion запустили облачную дистрибуцию антивирусных продуктов 1
20.08.2018 Eset представила в России новое поколение корпоративных продуктов 1
17.08.2018 Eset объявила о доступности облачных сервисов партнерам MONT в Центральной Азии 1
01.02.2018 Softline представила решения Eset на базе сервисной модели 1
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 1
13.01.2017 «Зарубежэнергопроект» продлил лицензии на Eset NOD32 1
01.12.2016 ESET обеспечит защиту «Сумитек Интернейшнл» 1
09.11.2016 Eset NOD32 обеспечивает безопасность особой экономической зоны ТВТ «Томск» 1
24.10.2016 «Системный софт» и Eset поставили ПО хлебопекарням компании «Черёмушки» 2
22.07.2016 «Манго Телеком» продлил лицензии на решения Eset 1
01.12.2015 «Ростерминалуголь» приобрел дополнительные лицензии на Eset NOD32 1
04.09.2015 Eset предложила новое поколение решения для защиты почтовых серверов 1
02.04.2013 Eset обновила решения для защиты файловых и почтовых серверов 1
01.11.2012 Eset NOD32 Mail Security оптимизирован для почтовых серверов на базе IBM Lotus Domino 1
09.07.2012 Вышла новая версия Eset NOD32 Mail Security для IBM Lotus Domino 1
11.01.2012 Eset начала бета-тестирование новой версии Eset NOD32 для Lotus Domino 2
20.12.2011 Eset выпустила четвертое поколение корпоративных защитных решений для Linux 2
12.08.2008 Налоговики: Nod32 не ловит вирусы 1
16.11.2007 Eset представила корпоративный антивирус для Linux 1
30.08.2007 LETA IT-company поставила Eset NOD32 для ФНС России 1
02.08.2007 Eset анонсирует новые решения для Linux и FreeBSD 1
23.05.2007 «Акибанк» укрепляет ИБ вместе с Eset NOD32 1

Публикаций - 29, упоминаний - 32

ESET NOD32 Mail Security и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1161 28
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 6
Microsoft Corporation 25720 4
Kerio Technologies 66 3
IBM - International Business Machines Corp 9683 3
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5610 2
MONT - МОНТ 183 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 255 2
Leta Group - Лета Групп 281 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 416 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 2
Ростелеком 10884 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 1
Softline - Софтлайн 3695 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 975 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Trend Micro 649 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 171 1
Черемушки 61 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
Зарубежэнергопроект 1 1
РТУ - Ростерминалуголь 4 1
Sumitec - Сумитек Интернейшнл 2 1
Komatsu - Комацу 19 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 85 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 162 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
УГМК Здоровье 4 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5591 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3619 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33244 24
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14167 19
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7894 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24223 10
Оцифровка - Digitization 5150 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4424 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34527 7
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2046 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18000 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13648 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12108 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9846 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28097 5
Web Interface - Веб-интерфейс 2018 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 754 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2435 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2591 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 934 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 3
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5242 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8175 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3387 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 972 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6489 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5329 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 780 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3964 2
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1100 2
Оповещение и уведомление - Notification 5835 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 495 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3290 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2953 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13872 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8180 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9330 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27230 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1840 12
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 53 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 10
ESET NOD32 File Security 18 10
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 8
ESET LiveGrid - ESET ThreatSense 101 8
Linux OS 11457 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 7
ESET NOD32 Remote Administrator Console 60 6
ESET NOD32 Small Business Pack 7 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 4
ESET Dynamic Threat Defense 8 4
ESET NOD32 Secure Enterprise Pack 23 4
ESET NOD32 Firewall - NOD32 Gateway Security 9 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 3
ESET Endpoint Security - ESET Endpoint Antivirus 15 3
Microsoft Windows 16823 2
ESET Enterprise Threat Defense 2 2
ESET Security Management Center 6 2
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 2
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 1
Microsoft Office 4141 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2490 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5654 1
Merlion - MerliOnCloud 41 1
Microsoft Windows Server 2012 203 1
ESET Cloud Administrator - ESET Endpoint Protection - ESET Secure Business Cloud - ESET Dynamic Endpoint Protection 3 1
ESET Гарантия антивирусной защиты 7 1
Косиченко Алексей 12 5
Толь Елена 8 2
Салов Антон 38 2
Мартиросян Шушаник 6 2
Игнатьев Алексей 1 1
Трошин Александр 16 1
Албитов Андрей 32 1
Никольский Николай 15 1
Грейдингер Борис 5 1
Сторчак Борис 2 1
Субботин Сергей 16 1
Иванов Айсен 1 1
Листров Роман 3 1
Земков Сергей 159 1
Евстигнеев Андрей 1 1
Пономарев Антон 9 1
Королев Антон 2 1
Нагов Антон 5 1
Елин Дмитрий 11 1
Земских Виталий 7 1
Курочкин Сергей 5 1
Калинин Федор 2 1
Malcho Juraj - Малко Юрай 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165017 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14779 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47362 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54527 1
Европа 24911 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3425 1
Азия - Азиатский регион 5896 1
Япония 13771 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19423 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3445 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Германия - Федеративная Республика 13166 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1906 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 1
Узбекистан - Республика 1986 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1298 1
Таджикистан - Республика 944 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1296 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 568 1
Беларусь - Минск 703 1
Туркмения - Туркменистан 454 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 410 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12229 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57296 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15923 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5648 3
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3288 2
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8763 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2161 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7351 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1195 1
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 497 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10241 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27101 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5538 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6127 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5433 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1072 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1066 1
Forrester Research 833 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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