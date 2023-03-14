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Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics

 


14.03.2023 Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что крупная биотехнологическая компания «Система-биотех» за четыре дня перевела корпоративные коммуникации на платформу CommuniGate Pro в облаке #CloudMTS. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Система-биотех» – это научно-исследо
08.04.2019 «Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН

«Первый Бит» внедрил в Федеральном исследовательском центре «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) систему «БИТ.Наука». Это позволило автоматизировать управленческий учет и контроль за деятельностью научных сотрудников организации. Стратегиче
15.09.2017 «Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов

осэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила новую технологию, позволяющую воссоздать утраченные органы лица. Первые опытные образцы экзопротезов компания представила в рамках выставки «Биотехмед», которая проходит в эти дни в Геленджике.Новые экзопротезы предназначены для пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. Они замещают отсутствующую часть ли
12.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Компания «1С-Рарус» завершила внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область, г. Кольцово). На предприятии работает свыше 1,6 тыс. сотрудников, которые заняты в сфере биомолекулярных исследований, вирусологии, генной и клето
02.02.2010 В Москве пройдёт форум "Биотехнология и Общество"

преля 2010 г. в Москве. Цель мероприятия: ознакомление широких кругов общественности с достижениями биотехнологии. Это актуально в связи с периодически возникающими в обществе дискуссиями по по
13.11.2008 В Пущино прошла конференция "Биотехнология – 2008"

Темой конференции "Биотехнология – 2008", проходившей в институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН в г.Пущино, стало внедрение научных достижений в области биотехнологий в произво
22.04.2008 24 апреля откроется Международный Конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике

апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

21.04.2008 24 апреля откроется конгресс ЕвразияБио'2008

апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Современный мир переживает гло
16.04.2008 24 апреля откроется конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике

апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

29.09.2005 В России создадут центр прикладной биотехнологии

Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о создании федерального государственного научного учреждения «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», которое будет отнесено к ведению Роспотребнадзора. Определено, что предметом и целью деятельности учреждения является проведение фундаментальных и прикладных научных исследовани
10.02.2005 Биотехнологии вновь в чести в России?

строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно
10.02.2005 Биотехнологии вновь в чести в России?

строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество

on of Agri-biotech Applications), предоставленным организаторами третьей международной конференции «Биотехнология и Бизнес» (21-22 апреля 2003 г., г. Москва) – компаниями Abercade Consulting и

15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество

on of Agri-biotech Applications), предоставленным организаторами третьей международной конференции «Биотехнология и Бизнес» (21-22 апреля 2003 г., г. Москва) – компаниями Abercade Consulting и

12.05.2003 В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд.

ва не были использованы «Старт рыночных реформ в России совпал с началом общемирового бума на рынке биотехнологии и на рынке Life Science Reasearch (исследования в сфере наук о жизни), который

21.03.2003 "Биотехнология и Бизнес": источники финансирования и положение на компаний фондовом рынке

кация, подготовленная компанией “Аберкейд Консалтинг”, анонсирует Третью международную конференцию ”Биотехнология и Бизнес”, организаторами которой являются ОАО "Биохиммаш" и ООО “Аберкейд Конс
04.11.2002 Биотехнологический конгресс станет "научно-промышленным"

/www.maxima-expo.ru/bio/rus/program.phtml), где было представлено около 430 докладов, выставка «Мир биотехнологии 2002» (http://www.maxima-expo.ru/bio/rus/expo.phtml), собравшая 112 компаний-уч
16.10.2002 Россия и ЕС создают Биотехнологический консорциум

еме 7-и секций, где каждая включает заседания и стендовые доклады, специализированной выставки «Мир биотехнологии». В работе конгресса принимают участие около 1000 ученых и специалистов, предпо
08.04.2002 Объем российского рынка биотехнологических товаров превышает $1 млрд.

фры - около $360 млн. в год. При этом ежегодный импорт товаров, в производстве которых используются биотехнологии, оценивается в $650 млн. Таким образом, объем российского рынка биотехнологичес
27.02.2001 Биотехнологии: "светлое будущее" или фондовый "пузырь"?

анения, входят компании пищевой промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других направлений. Так в чем же суть этих чудо-технологий? Используя живые организмы, благодаря различным методикам, биотехнология позволяет делить продукты на отдельные компоненты - углеводы, жиры, белки и перерабатывать их в новые вещества. Кроме того, получив информацию о генных структурах, ученые предлага

Публикаций - 314, упоминаний - 350

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2969 10
Google LLC 11255 9
Microsoft Corporation 23941 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10478 8
АФК Система ПАО 1757 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10215 8
SAP SE 5035 7
Intel Corporation 11821 7
Прогноз 1561 7
IBM - International Business Machines Corp 9292 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 403 5
Yandex - Яндекс 6201 5
PwC - PricewaterhouseCoopers 625 5
Системы и Технологии ГК 84 4
Oracle Corporation 6447 4
Открытые технологии 692 4
PSC - Pittsburgh Supercomputing Center - Питтсбургский суперкомпьютерный центр 17 4
РТИ Микрон - Micron 1319 4
HP Compaq Computer Corp 1918 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4406 4
Цифра ГК 2228 4
Oracle - Sun Microsystems 2209 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 164 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1114 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 350 3
EY - Ernst & Young Global 367 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1029 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 390 3
Esri 165 3
Huawei 3642 3
7433 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7456 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 3
Samsung Electronics 9913 3
Siemens AG - Siemens Group 2561 2
БАРС Груп 523 2
Biocad - Биокад 62 2
Dell EMC 4971 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1191 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 330 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6775 26
РВК - Российская венчурная компания 539 25
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 10
Наукоград - технопарк 113 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6270 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 307 6
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 5
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2575 5
Роспотребнадзор РФ - Вектор ГНЦ ВБ - Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии - Новосибирский НИИ Вектор 8 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2555 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 4
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 4
Boeing 991 4
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 49 4
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 33 4
Газпром ПАО 1200 4
Возрождение - Коммерческий банк 333 3
АФК Система - Система-БиоТех - Sistema-BioTech 4 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1339 3
Альфа-Капитал УК 71 3
Россети Ленэнерго 2424 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 3
Venture Capital 40 3
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 52 2
Ренова Лаб 3 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 134 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 23 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 209 2
ВкусВилл - Избёнка 109 2
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 6 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 373 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1030 2
eBay Inc 1605 2
Pulsar VC - Pulsar Venture Capital - Пульсар Венчур Кэпитал 5 2
Альфа-Групп 674 2
BASF 43 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1074 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5455 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2630 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1291 15
Президент Российской Федерации 3959 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 736 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4797 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9966 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3131 11
Правительство Москвы 2141 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2517 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2106 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1239 9
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 109 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 256 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1128 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 355 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1725 5
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 347 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 350 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1632 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3133 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1686 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2008 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1276 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1373 3
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 56 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 131 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 246 3
Совет при президенте Российской Федерации 193 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 724 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4003 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 3
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 25 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 3
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 25 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 203 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2633 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 3
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии 11 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 2
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 8 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 52 2
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 613 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 104 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
AUTM - Association of University Technology Managers - Ассоциация университетских технологических менеджеров 1 1
Ассоциация менеджеров 97 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 59 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56951 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42429 42
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1199 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14152 35
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3761 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4468 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9617 29
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 11520 23
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10673 23
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1929 19
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2776 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10549 15
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7101 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10496 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9808 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5490 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18432 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27389 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26208 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9072 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17996 12
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Microsoft Windows 2000 12929 22
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4844 15
Age of Kings 3460 10
Linux OS 8770 7
Apple iPhone 6 6352 5
Google Earth - Google Планета Земля 455 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4414 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4432 5
Microsoft Windows 14869 4
Intel Pentium III 726 4
C# - C Sharp - Язык программирования 279 3
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 152 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 141 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2570 3
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 111 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 150 3
HPE ProLiant 398 3
Oracle Healthcare and Life Sciences - Oracle Life Sciences Applications - OLSA 6 2
Electron - фреймворк 84 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 925 2
MobilityLab WorksPad 173 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 131 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1158 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 483 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 159 2
CentroBit AGORA 16 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 488 2
Apple - App Store 2718 2
Реестр добросовестных экспортеров 175 2
Microsoft Office Word 694 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 135 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 357 2
NVision Барьер 571 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 98 2
Apple iOS 7172 2
Google Android 13136 2
Google YouTube - Видеохостинг 2529 2
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 17 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 132 2
Путин Владимир 2868 15
Медведев Дмитрий 1637 8
Шалманов Сергей 201 7
Агамирзян Игорь 71 6
Онищенко Геннадий 35 6
Фурсенко Андрей 128 6
Завальский Леонид 5 5
Онищенко Владислав 82 5
Лужков Юрий 113 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 906 4
Дворкович Аркадий 210 4
Аммосов Юрий 46 4
Рейман Леонид 1035 4
Греф Герман 377 3
Батыров Ренат 10 3
Вышегородцев Михаил 8 3
Дегтев Геннадий 199 3
Коробов Алексей 17 3
Шаров Андрей 19 3
Абашкин Антон 4 3
Клебанов Илья 21 3
Евтушенков Владимир 206 3
Кудж Станислав 14 3
Гончаренко Александр 5 2
Ельцин Борис. 82 2
Чистяков Вячеслав 3 2
Ким Александр 38 2
Масалович Андрей 19 2
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Белов Василий 26 2
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Бортник Иван 21 2
Иванов Сергей 373 2
Васильев Андрей 20 2
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Репик Алексей 5 2
Касперский Евгений 311 2
Россия - РФ - Российская федерация 129418 200
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50984 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40505 75
Европа 21602 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15720 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13909 30
Япония 13074 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13139 24
Франция - Французская Республика 7654 22
Земля - планета Солнечной системы 10051 22
Германия - Федеративная Республика 12329 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15863 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13542 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6653 19
Индия - Bharat 5200 16
Россия - СФО - Новосибирск 3891 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2730 14
Финляндия - Финляндская Республика 3520 12
Швеция - Королевство 3562 12
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 26 11
Украина 7424 10
Казахстан - Республика 5171 10
Солнце - звезда Солнечной системы 4985 10
Беларусь - Белоруссия 4781 10
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1455 9
Африка - Африканский регион 3348 9
США - Калифорния 4694 9
Канада 4759 9
Россия - СФО - Томская область - Томск 825 9
Нидерланды 3365 8
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 988 8
Турция - Турецкая республика 2165 7
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 76 7
Польша - Республика 1898 6
Италия - Итальянская Республика 4262 6
Ирландия - Республика 992 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2418 6
Южная Корея - Республика 6397 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2490 6
Израиль 2654 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25567 137
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46672 117
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14691 77
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8779 63
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 835 58
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3927 54
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4823 51
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7408 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43909 46
Инвестиции венчурные - Venture investments 2032 43
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1575 39
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3642 37
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4483 36
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1820 34
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1364 30
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1158 29
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Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1801 24
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16039 23
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9521 22
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Физика - Physics - область естествознания 2484 20
Молекула - Molecula 1042 19
Ботаника - Растения - Plantae 936 17
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 821 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21744 16
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 844 15
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2500 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2173 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6854 13
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РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 125 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 512 4
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 48 3
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МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 285 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 771 3
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 327 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 117 2
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СФУ - Сибирский федеральный университет 64 2
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