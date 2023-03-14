Здравоохранение Биотехнология Biotechnology Биоинженерия Bioengineering Биологическая инженерия Biological Engineering Биоинформатика Bioinformatics
- Здравоохранение
- Старость - Старение человека - Геронтология
- Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген
- Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология
- Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Биохакинг - Biohacking
- Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука
|14.03.2023
|
Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS
ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что крупная биотехнологическая компания «Система-биотех» за четыре дня перевела корпоративные коммуникации на платформу CommuniGate Pro в облаке #CloudMTS. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Система-биотех» – это научно-исследо
|08.04.2019
|
«Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН
«Первый Бит» внедрил в Федеральном исследовательском центре «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) систему «БИТ.Наука». Это позволило автоматизировать управленческий учет и контроль за деятельностью научных сотрудников организации. Стратегиче
|15.09.2017
|
«Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов
осэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила новую технологию, позволяющую воссоздать утраченные органы лица. Первые опытные образцы экзопротезов компания представила в рамках выставки «Биотехмед», которая проходит в эти дни в Геленджике.Новые экзопротезы предназначены для пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. Они замещают отсутствующую часть ли
|12.08.2013
|
«1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Компания «1С-Рарус» завершила внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область, г. Кольцово). На предприятии работает свыше 1,6 тыс. сотрудников, которые заняты в сфере биомолекулярных исследований, вирусологии, генной и клето
|02.02.2010
|
В Москве пройдёт форум "Биотехнология и Общество"
преля 2010 г. в Москве. Цель мероприятия: ознакомление широких кругов общественности с достижениями биотехнологии. Это актуально в связи с периодически возникающими в обществе дискуссиями по по
|13.11.2008
|
В Пущино прошла конференция "Биотехнология – 2008"
Темой конференции "Биотехнология – 2008", проходившей в институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН в г.Пущино, стало внедрение научных достижений в области биотехнологий в произво
|22.04.2008
|
24 апреля откроется Международный Конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике
апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом
|21.04.2008
|
24 апреля откроется конгресс ЕвразияБио'2008
апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Современный мир переживает гло
|16.04.2008
|
24 апреля откроется конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике
апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом
|29.09.2005
|
В России создадут центр прикладной биотехнологии
Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о создании федерального государственного научного учреждения «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», которое будет отнесено к ведению Роспотребнадзора. Определено, что предметом и целью деятельности учреждения является проведение фундаментальных и прикладных научных исследовани
|10.02.2005
|
Биотехнологии вновь в чести в России?
строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно
|10.02.2005
|
Биотехнологии вновь в чести в России?
строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно
|15.05.2003
|
Трансгенные культуры спасут человечество
on of Agri-biotech Applications), предоставленным организаторами третьей международной конференции «Биотехнология и Бизнес» (21-22 апреля 2003 г., г. Москва) – компаниями Abercade Consulting и
|15.05.2003
|
Трансгенные культуры спасут человечество
on of Agri-biotech Applications), предоставленным организаторами третьей международной конференции «Биотехнология и Бизнес» (21-22 апреля 2003 г., г. Москва) – компаниями Abercade Consulting и
|12.05.2003
|
В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд.
ва не были использованы «Старт рыночных реформ в России совпал с началом общемирового бума на рынке биотехнологии и на рынке Life Science Reasearch (исследования в сфере наук о жизни), который
|21.03.2003
|
"Биотехнология и Бизнес": источники финансирования и положение на компаний фондовом рынке
кация, подготовленная компанией “Аберкейд Консалтинг”, анонсирует Третью международную конференцию ”Биотехнология и Бизнес”, организаторами которой являются ОАО "Биохиммаш" и ООО “Аберкейд Конс
|04.11.2002
|
Биотехнологический конгресс станет "научно-промышленным"
/www.maxima-expo.ru/bio/rus/program.phtml), где было представлено около 430 докладов, выставка «Мир биотехнологии 2002» (http://www.maxima-expo.ru/bio/rus/expo.phtml), собравшая 112 компаний-уч
|16.10.2002
|
Россия и ЕС создают Биотехнологический консорциум
еме 7-и секций, где каждая включает заседания и стендовые доклады, специализированной выставки «Мир биотехнологии». В работе конгресса принимают участие около 1000 ученых и специалистов, предпо
|08.04.2002
|
Объем российского рынка биотехнологических товаров превышает $1 млрд.
фры - около $360 млн. в год. При этом ежегодный импорт товаров, в производстве которых используются биотехнологии, оценивается в $650 млн. Таким образом, объем российского рынка биотехнологичес
|27.02.2001
|
Биотехнологии: "светлое будущее" или фондовый "пузырь"?
анения, входят компании пищевой промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других направлений. Так в чем же суть этих чудо-технологий? Используя живые организмы, благодаря различным методикам, биотехнология позволяет делить продукты на отдельные компоненты - углеводы, жиры, белки и перерабатывать их в новые вещества. Кроме того, получив информацию о генных структурах, ученые предлага
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2868 15
|Медведев Дмитрий 1637 8
|Шалманов Сергей 201 7
|Агамирзян Игорь 71 6
|Онищенко Геннадий 35 6
|Фурсенко Андрей 128 6
|Завальский Леонид 5 5
|Онищенко Владислав 82 5
|Лужков Юрий 113 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 906 4
|Дворкович Аркадий 210 4
|Аммосов Юрий 46 4
|Рейман Леонид 1035 4
|Греф Герман 377 3
|Батыров Ренат 10 3
|Вышегородцев Михаил 8 3
|Дегтев Геннадий 199 3
|Коробов Алексей 17 3
|Шаров Андрей 19 3
|Абашкин Антон 4 3
|Клебанов Илья 21 3
|Евтушенков Владимир 206 3
|Кудж Станислав 14 3
|Гончаренко Александр 5 2
|Ельцин Борис. 82 2
|Чистяков Вячеслав 3 2
|Ким Александр 38 2
|Масалович Андрей 19 2
|Осипов Юрий 35 2
|Кирдяшов Федор 25 2
|Чемезов Сергей 139 2
|Белов Василий 26 2
|Чубайс Анатолий 208 2
|Попов Владимир 20 2
|Бортник Иван 21 2
|Иванов Сергей 373 2
|Васильев Андрей 20 2
|Волож Аркадий 235 2
|Репик Алексей 5 2
|Касперский Евгений 311 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1252815, в очереди разбора - 829580.
Создано именных указателей - 129730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.