Здравоохранение Биотехнология Biotechnology Биоинженерия Bioengineering Биологическая инженерия Biological Engineering Биоинформатика Bioinformatics

Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что крупная биотехнологическая компания «Система-биотех» за четыре дня перевела корпоративные коммуникации на платформу CommuniGate Pro в облаке #CloudMTS. Об этом CNews сообщили представители МТС. «Система-биотех» – это научно-исследо

«Первый Бит» улучшил учет в ФИЦ Биотехнологии РАН «Первый Бит» внедрил в Федеральном исследовательском центре «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (ФИЦ Биотехнологии РАН) систему «БИТ.Наука». Это позволило автоматизировать управленческий учет и контроль за деятельностью научных сотрудников организации. Стратегиче

«Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов осэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) представила новую технологию, позволяющую воссоздать утраченные органы лица. Первые опытные образцы экзопротезов компания представила в рамках выставки «Биотехмед», которая проходит в эти дни в Геленджике.Новые экзопротезы предназначены для пациентов с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми дефектами. Они замещают отсутствующую часть ли

«1С-Рарус» автоматизировал финансовый учет в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Компания «1С-Рарус» завершила внедрение программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область, г. Кольцово). На предприятии работает свыше 1,6 тыс. сотрудников, которые заняты в сфере биомолекулярных исследований, вирусологии, генной и клето

В Москве пройдёт форум "Биотехнология и Общество" преля 2010 г. в Москве. Цель мероприятия: ознакомление широких кругов общественности с достижениями биотехнологии. Это актуально в связи с периодически возникающими в обществе дискуссиями по по

В Пущино прошла конференция "Биотехнология – 2008" Темой конференции "Биотехнология – 2008", проходившей в институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН в г.Пущино, стало внедрение научных достижений в области биотехнологий в произво

24 апреля откроется Международный Конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

24 апреля откроется конгресс ЕвразияБио'2008 апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Современный мир переживает гло

24 апреля откроется конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике апреля 2008 г. в Москве, в Центре Международной Торговли состоится Первый международный конгресс по биотехнологии, биоэнергетике и биоэкономике "ЕвразияБио'2008". Конгресс проводится Обществом

В России создадут центр прикладной биотехнологии Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о создании федерального государственного научного учреждения «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», которое будет отнесено к ведению Роспотребнадзора. Определено, что предметом и целью деятельности учреждения является проведение фундаментальных и прикладных научных исследовани

Биотехнологии вновь в чести в России? строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно

Биотехнологии вновь в чести в России? строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. Комплексную программу возрождения российской биотехнологии предложило Минпромэнерго. Ее ключевым моментом является создание государственно

Трансгенные культуры спасут человечество on of Agri-biotech Applications), предоставленным организаторами третьей международной конференции «Биотехнология и Бизнес» (21-22 апреля 2003 г., г. Москва) – компаниями Abercade Consulting и

Трансгенные культуры спасут человечество on of Agri-biotech Applications), предоставленным организаторами третьей международной конференции «Биотехнология и Бизнес» (21-22 апреля 2003 г., г. Москва) – компаниями Abercade Consulting и

В России «съедают» биотехнологий на $1,4 млрд. ва не были использованы «Старт рыночных реформ в России совпал с началом общемирового бума на рынке биотехнологии и на рынке Life Science Reasearch (исследования в сфере наук о жизни), который

"Биотехнология и Бизнес": источники финансирования и положение на компаний фондовом рынке кация, подготовленная компанией “Аберкейд Консалтинг”, анонсирует Третью международную конференцию ”Биотехнология и Бизнес”, организаторами которой являются ОАО "Биохиммаш" и ООО “Аберкейд Конс

Биотехнологический конгресс станет "научно-промышленным" /www.maxima-expo.ru/bio/rus/program.phtml), где было представлено около 430 докладов, выставка «Мир биотехнологии 2002» (http://www.maxima-expo.ru/bio/rus/expo.phtml), собравшая 112 компаний-уч

Россия и ЕС создают Биотехнологический консорциум еме 7-и секций, где каждая включает заседания и стендовые доклады, специализированной выставки «Мир биотехнологии». В работе конгресса принимают участие около 1000 ученых и специалистов, предпо

Объем российского рынка биотехнологических товаров превышает $1 млрд. фры - около $360 млн. в год. При этом ежегодный импорт товаров, в производстве которых используются биотехнологии, оценивается в $650 млн. Таким образом, объем российского рынка биотехнологичес