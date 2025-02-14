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«Артген биотех» и Фонд «Сколково» подписали договор о стратегическом партнерстве

«Артген биотех» и Фонд «Сколково» заключили соглашение о сотрудничестве по развитию технологических лидеров. Об этом CNews сообщили представители «Артген биотех».

Соглашение направлено на создание условий и реализацию мероприятий по выращиванию технологического лидера, который будет осуществлять разработку и производство высокотехнологичной продукции.

Главные цели соглашения — создание Центра компетенций по разработке биотехнологических препаратов и вакцин и промышленного Технопарка для масштабирования технологий производства этих препаратов и их мелкосерийного производства.

«Инновационный центр "Сколково" является одним из важнейших институтов развития инновационной экономики в нашей стране, — сказал Сергей Масюк генеральный директор «Артген биотех». — Заключение договора о стратегическом партнерстве позволит «Артген биотех» эффективнее реализовывать задачи по разработке оригинальных инновационных препаратов, медицинских изделий и медицинских сервисов».

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В рамках данного соглашения Фонд «Сколково» будет помогать «Артген биотех» взаимодействовать с разработчиками технологий, финансирующими организациями и заказчиками высокотехнологичной продукции. Фонд будет содействовать привлечению грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, предоставлять налоговые льготы и льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов, а также окажет поддержку в разработке проектов изменений нормативных документов, способствующих снятию регуляторных барьеров, и в подготовке предложений в федеральные и региональные органы исполнительной власти.

В свою очередь, «Артген биотех» возьмет на себя технологическое обеспечение производства высокотехнологичной продукции и компонентной базы на основе собственных технологий, создание объектов научно-исследовательской и производственной инфраструктуры на территории инновационного центра «Сколково», организацию производства высокотехнологической продукции на собственных мощностях, реализацию комплексных научно-исследовательских работ по созданию новых технологий, привлечение финансирования на проведение исследований и разработок, а также проведение маркетинговых мероприятий и организацию продаж высокотехнологической продукции.

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