Масюк Сергей
|14.02.2025
|«Артген биотех» и Фонд «Сколково» подписали договор о стратегическом партнерстве 1
|21.06.2004
|Рынок ИТ-услуг в России: как правильно выбрать подрядчика 1
Масюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 1
|Европа 21799 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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