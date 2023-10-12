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Комус
Компания «Комус» работает на российском рынке как комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса: от снабжения канцелярией, компьютерной техникой, продуктами и мебелью до обеспечения производственных площадок. В ассортименте представлен спектр товаров для упаковки и маркировки, профессиональная химия, рабочая одежда, складская техника, оборудование для торговых залов, гостиничная косметика, товары для медицины и многое другое.
"Подход к цифровизации Компании «Комус»: взаимодействие с маркетплейсами, автоматизация закупок для b2b-сектора, развитие интернет-магазина и др. бизнес-кейсы" Иван Крутько, Директор по технологиям и цифровизации, Комус, CNews FORUM 2023
|12.10.2023
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«Первый бит» реализовал интеграцию интернет-магазина «Комус» с «1С»
ИТ-интегратор «Первый бит» вывел на новый уровень работу интернет-магазина компании «Комус», канцелярского гиганта в сфере поставки товаров для офиса по всей России. С помощью индивидуально разработанного модуля обмена данными как сам «Комус», так и его партнеры на 20% у
|24.03.2023
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«Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов
«Сбермаркет» запустил доставку от поставщика товаров для офиса и бизнеса — компании «Комус». Ранее покупатели могли приобрести продукцию «Комус» в розничных магазинах, а т
|17.01.2023
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«Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions
«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK
|18.08.2021
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Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM
Prof-IT Group реализовала проект технологической интеграции платформы корпоративной онлайн закупки «Комус» с решением для управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM. Решение Prof-IT SRM обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов всего цикла закупочной деятельности и материальн
|16.02.2016
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Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами
Сервис мобильного эквайринга Pay-Me совместно с компаниями Intel, Asbis (TM Prestigio) и «Комус» объявил о старте продаж нового готового комплекта для бизнеса для приема оплаты картам
|13.10.2010
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Коробочные комплекты «Скай Линк» появились в ассортименте сети «Комус»
«Скай Линк» начал продавать свои услуги через сеть товаров для дома и офиса «Комус». Коробочные комплекты для голосовой связи и мобильного интернет-доступа поступили в продажу в интернет-магазин «Комус» в Московском регионе. «Весь современный офис строится на ком
|07.09.2010
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«Зебра Телеком» обеспечит МГ/МН-связью компанию «Комус»
Компания «Зебра Телеком» заключила договор с российским производителем и поставщиком канцелярских товаров компанией «Комус» на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи с использованием корпоративного ПИН-кода. Корпоративный ПИН-код – это уникальный код клиента, который используется
|20.01.2006
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"Комус" внедрит ERP-систему
«Комус» утвердил инвестиционную программу по развитию корпоративных ИТ в 2006 году. На ее реал
|05.09.2005
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"Комус" внедряет систему управленческого учета
Производитель и дистрибьютор канцелярских товаров «Комус» заключил контракт с компанией «Центр финансовых технологий» на приобретение системы «Ц
|01.06.2004
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"Комус" создает единую ИТ-систему на собственном ПО
Компания «Комус», занимающая лидирующие позиции на российском рынке канцелярских и офисных товаров, при
|25.04.2000
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"МТУ-Информ" построит корпоративную сеть для группы компаний "Комус"
ов связи Москвы, приступила к созданию корпоративной сети для торгово-промышленной группы компаний "Комус", одного из российских поставщиков бумажно-канцелярской продукции. Планируется, что эта
|25.04.2000
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"МТУ-Информ" построит корпоративную сеть для группы компаний "Комус"
ов связи Москвы, приступила к созданию корпоративной сети для торгово-промышленной группы компаний "Комус", одного из российских поставщиков бумажно-канцелярской продукции. Планируется, что эта
Комус и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 34
|Воронин Павел 140 32
|Козак Николай 164 31
|Меденцев Константин 98 31
|Ефёров Алексей 44 31
|Шадаев Максут 1023 29
|Алешкин Сергей 65 26
|Бурилов Андрей 105 26
|Тараторин Александр 58 26
|Андрианов Павел 84 25
|Дмитриев Андрей 38 25
|Мартынов Павел 26 25
|Фокин Валерий 47 25
|Полянская Нина 24 24
|Копысов Виталий 63 24
|Гимранов Ринат 122 24
|Сирота Юрий 67 24
|Дорофеев Дмитрий 31 24
|Ульихин Павел 35 24
|Сафрыгин Егор 37 24
|Новоселов Иван 33 24
|Тютюнник Александр 41 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Албычев Александр 152 23
|Михалев Евгений 89 23
|Лагунов Андрей 43 23
|Пчелин Юрий 38 23
|Руднева Валентина 26 23
|Шанина Ирина 27 23
|Сыцко Дмитрий 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Сологуб Денис 68 22
|Сотин Денис 205 21
|Кирьянова Александра 138 17
|Галкин Николай 108 16
|Дьяченко Валерий 95 16
|Чернышев Андрей 69 15
|Истомин Константин 56 15
|Микрюков Валерий 28 15
|Белоусов Максим 108 15
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 14
|Эксперт ГК 18 9
|Известия ИД 639 1
|Мобильные системы 116 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
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