«Первый бит» реализовал интеграцию интернет-магазина «Комус» с «1С» ИТ-интегратор «Первый бит» вывел на новый уровень работу интернет-магазина компании «Комус», канцелярского гиганта в сфере поставки товаров для офиса по всей России. С помощью индивидуально разработанного модуля обмена данными как сам «Комус», так и его партнеры на 20% у