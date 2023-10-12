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Комус

Комус

Компания «Комус» работает на  российском рынке как комплексный поставщик товаров для офиса и бизнеса: от снабжения канцелярией, компьютерной техникой, продуктами и мебелью до обеспечения производственных площадок. В ассортименте представлен спектр товаров для упаковки и маркировки, профессиональная химия, рабочая одежда, складская техника, оборудование для торговых залов, гостиничная косметика, товары для медицины и многое другое.

 

 

"Подход к цифровизации Компании «Комус»: взаимодействие с маркетплейсами, автоматизация закупок для b2b-сектора, развитие интернет-магазина и др. бизнес-кейсы"  Иван Крутько, Директор по технологиям и цифровизации, Комус, CNews FORUM 2023


12.10.2023 «Первый бит» реализовал интеграцию интернет-магазина «Комус» с «1С»

ИТ-интегратор «Первый бит» вывел на новый уровень работу интернет-магазина компании «Комус», канцелярского гиганта в сфере поставки товаров для офиса по всей России. С помощью индивидуально разработанного модуля обмена данными как сам «Комус», так и его партнеры на 20% у
24.03.2023 «Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов

«Сбермаркет» запустил доставку от поставщика товаров для офиса и бизнеса — компании «Комус». Ранее покупатели могли приобрести продукцию «Комус» в розничных магазинах, а т
17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions

«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK
18.08.2021 Платформа корпоративных онлайн-закупок «Комус» интегрирована с Prof-IT SRM

Prof-IT Group реализовала проект технологической интеграции платформы корпоративной онлайн закупки «Комус» с решением для управления закупками и работой с поставщиками Prof-IT SRM. Решение Prof-IT SRM обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов всего цикла закупочной деятельности и материальн
16.02.2016 Pay-Me совместно с Intel, Asbis и «Комус» запустил продажи готового решения для приема оплаты банковскими картами

Сервис мобильного эквайринга Pay-Me совместно с компаниями Intel, Asbis (TM Prestigio) и «Комус» объявил о старте продаж нового готового комплекта для бизнеса для приема оплаты картам
13.10.2010 Коробочные комплекты «Скай Линк» появились в ассортименте сети «Комус»

«Скай Линк» начал продавать свои услуги через сеть товаров для дома и офиса «Комус». Коробочные комплекты для голосовой связи и мобильного интернет-доступа поступили в продажу в интернет-магазин «Комус» в Московском регионе. «Весь современный офис строится на ком
07.09.2010 «Зебра Телеком» обеспечит МГ/МН-связью компанию «Комус»

Компания «Зебра Телеком» заключила договор с российским производителем и поставщиком канцелярских товаров компанией «Комус» на предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи с использованием корпоративного ПИН-кода. Корпоративный ПИН-код – это уникальный код клиента, который используется

20.01.2006 "Комус" внедрит ERP-систему

«Комус» утвердил инвестиционную программу по развитию корпоративных ИТ в 2006 году. На ее реал
05.09.2005 "Комус" внедряет систему управленческого учета

Производитель и дистрибьютор канцелярских товаров «Комус» заключил контракт с компанией «Центр финансовых технологий» на приобретение системы «Ц
01.06.2004 "Комус" создает единую ИТ-систему на собственном ПО

Компания «Комус», занимающая лидирующие позиции на российском рынке канцелярских и офисных товаров, при
25.04.2000 "МТУ-Информ" построит корпоративную сеть для группы компаний "Комус"

ов связи Москвы, приступила к созданию корпоративной сети для торгово-промышленной группы компаний "Комус", одного из российских поставщиков бумажно-канцелярской продукции. Планируется, что эта
25.04.2000 "МТУ-Информ" построит корпоративную сеть для группы компаний "Комус"

ов связи Москвы, приступила к созданию корпоративной сети для торгово-промышленной группы компаний "Комус", одного из российских поставщиков бумажно-канцелярской продукции. Планируется, что эта

Публикаций - 95, упоминаний - 120

Комус и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12942 33
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 247 28
Luxms 84 25
МегаФон 9068 20
Directum - Директум 1104 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 16
8339 15
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 15
Gelarm - Геларм 37 15
InfoWatch - Инфовотч 1027 15
UseTech - Юзтех Интеграция 52 15
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 11
Diasoft - Диасофт 901 11
Robokassa - Робокасса 51 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 9
Ланит Интеграция 193 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 7
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Yandex - Яндекс 7509 6
SAP SE 5305 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 224 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 6
Schneider Electric 575 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 325 6
Такском - Taxcom 242 6
Ситилабс 44 6
Центр2М - Center2М 67 6
Rimini Street 58 6
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 6
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 6
АйТи Бастион - IT Bastion 104 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 52 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 6
Amazon Inc - Amazon.com 3026 5
Meta Platforms - Facebook 4449 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7444 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 36
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 35
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 34
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 34
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 34
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 33
36,6 - аптечная сеть 90 33
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 32
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 31
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 31
Лента - Сеть розничной торговли 2101 30
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 28
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 27
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 26
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 25
МКБ - Московский кредитный банк 566 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 25
Сургутнефтегаз - СНГ 269 24
Zenden Group - Дом одежды 65 23
МОСГАЗ 43 23
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 17
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2833 15
Ингосстрах СПАО 422 15
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 13
Русагро Группа Компаний 281 12
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 12
Почта России ПАО 2133 12
X5 Group - Перекрёсток 553 11
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 10
РВК - Российская венчурная компания 551 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 33
Федеральное казначейство России 1792 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3080 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 7
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3377 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 316 3
Роскачество - Российская система качества 36 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 344 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5025 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4575 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1099 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4243 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 66
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 47
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4453 38
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2340 30
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5382 9
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Luxms BI 80 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 458 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 15
UseTech - UseBus 29 15
1С:ERP Управление предприятием 568 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 842 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 6
Microsoft Teams - MS Teams 556 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1094 4
Google Android 14130 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1294 3
Microsoft Windows 15789 3
Яндекс.Маркет 976 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 2
НКТ - Р7-Офис 391 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 679 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 107 2
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 193 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 2
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 184 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Минцифры РФ - Госключ 146 2
Tencent WeChat - мессенджер 145 1
Statista 233 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
SAP hybris Labs Shopping with friends 1 1
Docker - Платформа распределённых приложений 343 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
Google Play - Google Store - Android Market 3320 1
Apple iOS 7885 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 269 1
Натрусов Артем 284 34
Воронин Павел 140 32
Козак Николай 164 31
Меденцев Константин 98 31
Ефёров Алексей 44 31
Шадаев Максут 1023 29
Алешкин Сергей 65 26
Бурилов Андрей 105 26
Тараторин Александр 58 26
Андрианов Павел 84 25
Дмитриев Андрей 38 25
Мартынов Павел 26 25
Фокин Валерий 47 25
Полянская Нина 24 24
Копысов Виталий 63 24
Гимранов Ринат 122 24
Сирота Юрий 67 24
Дорофеев Дмитрий 31 24
Ульихин Павел 35 24
Сафрыгин Егор 37 24
Новоселов Иван 33 24
Тютюнник Александр 41 24
Голощапова Ирина 25 24
Албычев Александр 152 23
Михалев Евгений 89 23
Лагунов Андрей 43 23
Пчелин Юрий 38 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Сыцко Дмитрий 25 23
Саратовский Николай 25 23
Сологуб Денис 68 22
Сотин Денис 205 21
Кирьянова Александра 138 17
Галкин Николай 108 16
Дьяченко Валерий 95 16
Чернышев Андрей 69 15
Истомин Константин 56 15
Микрюков Валерий 28 15
Белоусов Максим 108 15
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 52
Европа 21848 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 7
Европа Восточная 3105 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7572 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1162 2
Германия - Федеративная Республика 12736 2
Москва - ЦАО - Космодамианская набережная 9 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 576 2
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3154 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4003 1
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Украина 7643 1
Африка - Африканский регион 3500 1
Россия - УФО - Тюменская область 1174 1
Азия - Азиатский регион 5576 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 831 1
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Америка Латинская 1823 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1486 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 328 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5212 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 140 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3118 1
Беларусь - Белоруссия 5758 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1284 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 807 1
Израиль 2744 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1039 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 53
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 47
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 27
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5700 16
Экономический эффект 1084 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 10
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2427 10
Черкизон - Черкизовский рынок 157 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 18 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7042 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1682 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4939 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5507 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 6
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 156 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2881 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 5
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6031 5
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1681 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3260 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1756 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11276 14
Эксперт ГК 18 9
Известия ИД 639 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1534 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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