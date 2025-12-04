Разделы

ТПП Москвы Московская торгово-промышленная палата МТПП

ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП

Московская торгово-промышленная палата — негосударственная некоммерческая организация, основной задачей является поддержка московского бизнеса и содействие развитию предпринимательства в Москве, выстраивание эффективных взаимоотношений бизнеса и власти.

СОБЫТИЯ


04.12.2025 Security Vision расширяет международное присутствие через сотрудничество с сербскими партнёрами 1
06.06.2025 Московская торгово-промышленная палата и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве 3
03.06.2025 Ударило, где не ждали. Дефицит программистов тормозит цифровизацию промышленности России 1
18.03.2025 «Звезда» разработала российский трансивер стандарта DSRС 1
21.10.2024 Comindware: цифровизация управления недвижимостью в России тормозится из-за отсутствия законодательных стимулов 1
11.06.2024 Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники включены в Реестр Минпромторга России 2
29.05.2024 Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники сертифицированы МТПП 2
04.04.2024 42% предпринимателей не могут перейти к цифровой трансформации из-за проблем с Big Data 2
30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках 2
11.04.2022 У принадлежащего «Ростелекому» и «Ростеху» производителя телеком-«железа» вдвое рухнули выручка и прибыль 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
22.03.2022 Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch 1
27.12.2021 «Инновационный Новый год»: подведены итоги работы программы развития ИТ-бизнеса 1
08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 1
10.09.2021 Кейс: Как в России удалось модернизировать систему гостехосмотра автомобилей 2
18.01.2021 АСИ включило московский проект для предпринимателей в число лучших региональных практик 1
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 2
24.04.2019 Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России 3
24.10.2018 Австрийский бизнес заинтересовался локализацией производств в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
24.07.2018 Vestabank внедрил BPM-систему ELMA 1
11.05.2017 Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
14.06.2013 В Москве пройдет выставка и фестиваль гаджетов Gadget Fair 2013 1
19.01.2012 7 февраля 2012 г. в Москве откроются международная выставка и форум CSTB’2012 1
01.12.2010 С 7 по 9 декабря в Гостином Дворе пройдет ежегодная выставка HI-TECH BUILDING 2010 1
11.09.2009 Электронную "начинку" средств спутниковой навигации представят на Форуме ChipEXPO-2009 1
29.05.2009 22 сентября в Москве откроется международная выставка «ПТА-2009» 1
24.11.2008 25-27 ноября в Москве пройдет международная выставка Mobile&Wireless 2008 1
20.11.2008 25 ноября начнет работу международная выставка Mobile&Wireless 2008 1
12.11.2008 10 декабря откроется конгресс-практикум «Инфодокум-2008» 1
31.10.2008 10 декабря откроется форум Инфодокум-2008 «Эффективный документооборот в управлении бизнесом» 1
23.10.2008 25 ноября откроется выставка Mobile&Wireless 2008 1
14.10.2008 10-11 декабря пройдет Инфодокум-2008 «Эффективный документооборот в управлении бизнесом» 1
06.11.2007 В Москве состоялся «Инфодокум-2007» 1
19.10.2007 29 января откроется форум «Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах ТЭК» 1
03.10.2007 30 октября откроется «Инфодокум 2007» 1
19.09.2007 30 октября начнется «Инфодокум 2007» 1
05.09.2007 30 октября начнется «Инфодокум 2007» 1
07.02.2007 5 марта откроется семинар «Защита бизнеса от рейдерских атак» 1
29.11.2006 OSS/BSS Telecom Forum: фокус на управление услугами и сетями связи 1

Публикаций - 60, упоминаний - 79

ТПП Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1154 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 7
InterTrust - ИнтерТраст 335 6
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Гранит-Центр НПП 47 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 4
Ростех - Автоматика Концерн 1744 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 4
LG Electronics 3675 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
Microsoft Corporation 25236 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 3
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 2
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Huawei Technologies 404 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 31 2
Открытые технологии 715 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 134 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 67 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 2
Квазар-Микро - КМ 163 2
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 2
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 2
Thales - Gemalto - GemPlus 51 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 51 2
Thales - Gemalto - Axalto 8 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 2
SAP SE 5426 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
HP - Hewlett-Packard 3644 2
Газпром ПАО 1416 10
ГПБ - Газпромбанк 1174 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 5
Мосэнерго ПАО 129 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Альфа-Банк 1868 4
Татнефть 237 4
Возрождение - Коммерческий банк 351 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 48 3
Бурятзолото 11 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 3
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 2
Русский стандарт Банк 472 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
American Express - Amex 335 2
Северсталь ПАО - Severstal 560 2
Visa International 1972 2
Транснефть 322 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 18 1
Комус 104 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  23 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
ЕВРАЗ - НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 7
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
МИК - Московский инновационный кластер 166 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству 3 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 23 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - ГАУИ ГБУ - Городское агентство управления инвестициями 9 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 6
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 2
Союз нефтегазопромышленников России 5 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 6
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2060 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2082 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1435 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1328 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3524 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 4
Встраиваемые системы - Embedded system 101 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 552 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 454 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 573 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 3
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 7
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 543 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 3
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 2
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 2
СБС-Агро АКБ - Столичный Банк - СТБ Карт - STB Card 6 2
Merlion - MerliOnCloud 40 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 98 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL ECP - VeiL Enterprise Cloud Platform 48 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 42 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 95 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 49 1
ВТБ - Открытие ФК - Бизнес-Портал 23 1
FogSoft iTender 37 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 59 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
МИК - Московский акселератор 36 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 121 1
NXP Semiconductors - Freescale MQX 1 1
Армада - РБК софт - RBC Contents 41 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
Neurocam Supervisor 2 1
FreePik 1435 1
Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor SPB - Rikor ARZ - Rikor NINO - Rikor MSK - Rikor L5P - серия ноутбуков 11 1
АСИ - Смартека 6 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 1
Крикушенко Владимир 12 2
Фурсин Алексей 158 2
Ачкасов Евгений 44 2
Сергунина Наталья 371 2
Хасьянова Гульнара 152 2
Эйгес Павел 107 1
Сахненко Сергей 89 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Волин Алексей 122 1
Дегтев Геннадий 270 1
Иванов Борис 60 1
Массух Илья 235 1
Финкельштейн Евгений 11 1
Скокова Татьяна 17 1
Чупшева Светлана 8 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Назаров Сергей 59 1
Малахов Александр 20 1
Комаров Александр 23 1
Мамаев Александр 15 1
Бырдин Алексей 31 1
Шелобков Алексей 42 1
Семериков Андрей 37 1
Макаров Андрей 25 1
Ковальчук Михаил 23 1
Тимофеев Сергей 11 1
Охотин Сергей 2 1
Припачкин Юрий 67 1
Покровский Иван 132 1
Попкова Наталья 2 1
Легостаева Светлана 96 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Щербаков Борис 47 1
Барашев Артем 3 1
Трошин Алексей 13 1
Платонов Владимир 1 1
Дубов Борис 5 1
Игнатова Мария 75 1
Холодов Алексей 12 1
Севастьянов Алексей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 11
Европа 24634 5
Земля - планета Солнечной системы 10658 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Япония 13547 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 338 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Казахстан - Республика 5792 1
Израиль 2784 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Китай - Тайвань 4136 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Америка Южная 868 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Франция - Французская Республика 7975 1
Болгария - Республика 785 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 11
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 8
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1015 5
Энергетика - Energy - Energetically 5524 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 4
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 319 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 3
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Открытые системы ИД 176 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 5
Мобильные системы 117 3
PCweek 30 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
ComputerWorld 144 1
СК Пресс 17 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Intelligent Enterprise 27 1
РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
E. W. Scripps Company - Ion Media - Paxson Communications Corporation - Ion Media Networks - Scripps Networks - Katz Broadcasting 8 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
РИА Новости 984 1
Ведомости 1233 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
CNews Инновация года - награда 133 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Dинамика 1 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 12
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 81 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 17 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
ООН Университет - УООН - UNI United Nations University 1 1
ДГТУ - Дагестанский государственный технический университет 5 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
НИРО ГБОУ ДПО - Нижегородский институт развития образования 5 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
CSTB Telecom & Media 58 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IPTV Forum 17 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
