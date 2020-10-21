Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов

Правительство Москвы подписало ряд важных соглашений, направленных на поддержку технологичного бизнеса, дальнейшее развитие кадрового потенциала и инновационной экосистемы города. Церемонии подписания состоялись в рамках форума «Открытые инновации», который сейчас проходит в центре «Сколково». Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Договоренности с крупными вузами предполагают совместную работу по популяризации наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи. Партнерами столицы по этому направлению стали Российский государственный университет имени А.Н Косыгина, Российский университет дружбы народов и Московский городской педагогический университет.

Еще один пакет соглашений касается программы «Московский акселератор». Она нацелена на развитие и масштабирование стартапов. Для расширения ее образовательной и экспертной базы Агентство инноваций Москвы и Фонд «Московский инновационный кластер» заключили соглашения о сотрудничестве с «Национальной инжиниринговой корпорацией» и Научно-техническим центром «Трубной металлургической компании» (НТЦ ТМК).

«“Московский акселератор” готовит новые треки, посвященные современным технологиям в инжиниринге и строительстве. Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, программа «Московский акселератор» привлекает не только стартапы. В качестве партнеров к ней присоединяется все больше крупных компаний — лидеров в своих отраслях. Они готовы делиться накопленным опытом с молодым поколением, а сами заинтересованы в поиске талантливых сотрудников и новых идей. Накануне открытия форума «Открытые инновации» было подписано соглашение с компанией «Северсталь», а в скором времени к программе присоединится французский производитель программного обеспечения Dassault Systemes.

«Сотрудничество с крупными компаниями даст возможность молодым столичным предприятиям изучить и проанализировать их подходы к разработке и внедрению новых продуктовых IT-решений», — отметил руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Форсайты, стратегии технологического развития, результаты взаимодействия с вузами и другими центрами технологических компетенций, проведенные или полученные из сторонних источников НИОКР, результаты технологических аудитов — всё это реалии нашей повседневной работы, которая создаёт внутри компании огромный потенциал, но мы реализуем его ещё в недостаточном объёме. Акселерация стартапов — это как раз та область, где эти компетенции по нашему опыту востребованы в полной мере», — отметил Алексей Трошин, генеральный директор «Национальной инжиниринговой корпорации».

Генеральный директор НТЦ ТМК Игорь Пышминцев отметил заинтересованность компании в прорывных решениях и кадрах новой формации для развития металлургической отрасли. Он отметил, что в рамках сотрудничества его предприятие займется в первую очередь отбором перспективных проектов, связанных с разработкой инновационных материалов и технологий.

«Для развития таких стартапов мы предоставим свою исследовательскую площадку — научно-технический центр c уникальным испытательно-лабораторным комплексом. Успешные проекты, созданные в кооперации наших сотрудников и компаний-партнеров, смогут получить путевку в жизнь на предприятиях ТМК», — сказал Игорь Пышминцев.

Помимо этого, подписано соглашение между столичным Агентством инноваций и Московской торгово-промышленной палатой (МТПП). Сотрудничество подразумевает совместные проекты, направленные на стимулирование инновационной деятельности в Москве, в том числе в рамках проектов «Московский акселератор», Future Tech и городской программы тестирования инноваций.

«Мы, конечно, заинтересованы в развитии предлагаемой Агентством инноваций Москвы программы пилотного тестирования инноваций, открывающей уникальную возможность для малых и средних предпринимателей апробировать свои стартапы в условиях реальных производств и компаний», — сказал президент МТПП Владимир Платонов.