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Трошин Алексей


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 В России создали технологию высокоточного производства гибких печатных плат 1
04.04.2024 «Ростех» представил новое отечественное оборудование для обучения будущих операторов станков с ЧПУ 1
12.02.2024 Пензенский «Электроприбор» повысил эффективность производства за счет внедрения собственных цифровых решений 1
30.12.2022 ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки 1
29.08.2022 Работники ИТ-института «Ростеха» пожаловались Путину на многомесячные задержки зарплаты 1
16.08.2022 «Росэлектроника» создаст в Челябинской области центр компетенций по аэродромному оборудованию 1
25.05.2022 На «Электроприборе» открыли памятную доску, посвященную бывшему директору завода Евгению Козичу 1
31.01.2022 Система цифровизации производства «Платон» получила свидетельство о госрегистрации 1
22.10.2021 Солнечная установка на крыше московской штаб-квартиры «Сименс» обеспечивает здание дополнительным электричеством 1
03.06.2021 На предприятиях «Росэлектроники» будет внедрена национальная инжиниринговая платформа 1
04.02.2021 «Московский акселератор» продолжает поиск стартапов в сфере инжиниринга 1
21.10.2020 Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов 1
20.06.2012 Eset Consulting провела аудит ИБ для интернет-ресурса «Банки.ру» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Трошин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 8
Ростех - Автоматика Концерн 1692 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1190 5
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 59 5
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 3
Dassault Systemes 222 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 2
ESET - ESET Software 1138 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1165 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 3
Северсталь ПАО - Severstal 520 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
БалтЭнергоМаш 2 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 275 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3185 2
МИК - Московский инновационный кластер 149 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2625 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6991 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 351 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 817 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3156 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1756 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5952 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 393 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3034 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1636 2
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 149 2
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 325 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6547 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 401 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7592 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5482 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 385 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2310 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13172 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1803 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2276 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3249 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 251 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4338 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2269 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 231 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 564 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1106 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 3
МИК - Московский акселератор 36 2
Национальная инжиниринговая корпорация - Национальная инжиниринговая платформа 2 2
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
Сергунина Наталья 369 1
Платонов Владимир 1 1
Фурсин Алексей 157 1
Сахненко Сергей 89 1
Борбачева Ксения 5 1
Либеров Александр 10 1
Моторко Андрей 72 1
Путин Владимир 3273 1
Козич Евгений 1 1
Симакин Евгений 1 1
Нестеров Александр 32 1
Текслер Алексей 30 1
Исаев Антон 11 1
Фомина Алена 9 1
Балахонова Ирина 1 1
Пышминцев Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1635 1
Франция - Французская Республика 7925 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5286 1
Россия - УФО - Челябинская область 1317 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2935 1
Япония 13401 1
Германия - Федеративная Республика 12824 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5806 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5806 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 555 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16897 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7103 2
Экономический эффект 1139 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8796 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4567 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6091 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7668 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2929 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 601 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 576 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8049 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 463 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4197 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 858 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 958 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6140 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1232 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2600 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1778 1
Профсоюз - Профессиональный союз 271 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7149 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2577 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 602 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5144 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 101 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1038 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 90 1
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 16 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 32 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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