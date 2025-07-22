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Трошин Алексей
УПОМИНАНИЯ
Трошин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная инжиниринговая корпорация - НИК 5 3
|Северсталь ПАО - Severstal 520 1
|ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
|БалтЭнергоМаш 2 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Платонов Владимир 1 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Борбачева Ксения 5 1
|Либеров Александр 10 1
|Моторко Андрей 72 1
|Путин Владимир 3273 1
|Козич Евгений 1 1
|Симакин Евгений 1 1
|Нестеров Александр 32 1
|Текслер Алексей 30 1
|Исаев Антон 11 1
|Фомина Алена 9 1
|Балахонова Ирина 1 1
|Пышминцев Игорь 3 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 80 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1038 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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