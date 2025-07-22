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В России создали технологию высокоточного производства гибких печатных плат

На предприятии холдинга «Росэл» решили проблему обработки полимерных материалов, из-за гибкости которых сложно осуществить высокоточное сверление. Разработанная технология позволит создавать печатные платы пятого класса точности.

Высокоточное производство

На производственном объединении «Электроприбор» концерна «Автоматика» (входит в «Росэл») разработали технологию высокоточного производства гибких полиамидных печатных плат. Уже завершена отработка технических процессов, пишет ТАСС.

Размер плат, получаемых по новой технологии составляет от 24х30мм до 345х313мм. Они нужны для выпуска смартфонов, планшетов, медтехники, роботов и спецаппаратуры.

«Такие платы сохраняют работоспособность в температурном диапазоне от -60°С до +120°С. Сегодня мы производим двухсторонние полиамидные платы пятого класса точности, а в некоторых технически обоснованных случаях — даже с элементами шестого класса точности», — сказал генеральный директор АО «ПО "ЭлектроприборАлексей Трошин.

Трудности обработки

Гибкие печатные платы из полиамидов — это альтернатива платами из стеклотекстолита. Основное их преимущество — легкость, эластичность и термостойкость. Но исключительная гибкость создает сложности в обработке материала и препятствует качественному высокоточному сверлению, пояснили представители «Росэл».

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Концерн «Автоматика»
На «Электроприборе» концерна «Автоматика» завершилась отработка технологических процессов изготовления гибких полиамидных печатных плат

Новая технология предусматривает фиксацию гибкой заготовки с помощью вспомогательных материалов, когда полиамидная заготовка располагается между двумя листами.

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Нижний лист выполнен из древесно-волокнистой плиты высокой плотности со специальным покрытием. Благодаря ему формируется ровная поверхность под полиамидом. Дополнительное прижатие полиимида обеспечивает верхний накладочный алюминиевый лист, который размещается над заготовкой.

«Такой подход гарантирует точность сверления в пределах 20-25 микрон», — говорится в сообщении «Росэл».

Новые материалы

Новые материалы могут значительно раздвинуть технологические границы современной электроники. Над их разработкой трудятся многие ученые. В июле 2024 г., например, представители МФТИ сообщили CNews о создании 2D-материала для гибкой оптоэлектроники.

В ноябре 2024 г. стало известно, что в Новосибирске разработаны полимерные электропроводящие композиты для использования в гибкой электронике, аналогов которым нет на рынке. Композиты созданы на основе полимерных диэлектрических матриц полибензимидазола и ароматического полиамида. Первая разработка показала рекордные результаты по температурному диапазону эксплуатации. Второй материал также демонстрирует хорошую теплостойкость.

Спрос на печатные платы в России

В России спрос на печатные платы сейчас смещается в сторону плат пятого, шестого и даже седьмого классов точности. Производственных мощностей в России, которые способны изготавливать такие платы, недостаточно, рассказали CNews эксперты в апреле 2025 г.

Емкость всего рынка составляет 1,23 млн кв. м. Из них один млн кв. м — это импортные платы и только 230 тыс. кв. м — российские. Объем импорта в деньгах по итогам 2024 г. составил $255 млн (больше на 6%, чем в 2023 г. — $240 млн).

Анна Любавина

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