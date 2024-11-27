В России создали не имеющие аналогов композиты для гибкой электроники

Новосибирские ученые разработали чувствительные к деформациям полимерные электропроводящие композиты, которые можно использовать в производстве гибкой электроники. Аналогов таким материалам нет. Разработчики планируют в ближайшее время получить патенты.



Аналогов нет

В Новосибирске разработаны полимерные электропроводящие композиты для использования в гибкой электронике, аналогов которым нет на рынке, сообщил ТАСС, ссылаясь на заявление старшего научного сотрудника Института неорганической химии СО РАН, доцента Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Виталия Кузнецова.

По словам ученого, полимерные композиты исследуют и используют по всему миру, но таких материалов для создания элементов электроники на данный момент нет ни у кого. В ближайших планах разработчиков — получить патенты и одними из первых выйти на рынок с конечным продуктом.

Композиты созданы на основе полимерных диэлектрических матриц полибензимидазола и ароматического полиамида. Первая разработка показала рекордные результаты по температурному диапазону эксплуатации. Второй материал также демонстрирует хорошую теплостойкость.

НГТУ Композиты, созданные учеными из Новосибирска , приспособлены к большим деформациям

«Мы сами как создаем новые полимерные электропроводящие композиционные материалы, так и всесторонне их исследуем. Работу ведем по направлению создания сенсорных элементов для гибкой электроники, а также исследуем перспективы использования таких материалов в качестве термоэлектрических элементов», — сказал Кузнецов.

Проекту оказывает поддержку Российский научный фонд на базе Института неорганической химии. В нем участвуют студенты НГТУ, сотрудники Байкальского института природопользования СО РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе.

Чувствительность к деформациям

Для применения в гибкой электронике, например, датчиках деформации, нужны чувствительные к деформации материалы.

Материалы, которые сейчас есть на рынке, не приспособлены к большим деформациям, рассказал Кузнецов, поэтому не могут быть использованы в гибкой электронике. Полимерные композиты приходят на замену традиционным металлическим и полупроводниковым материалам.

Электропроводящими диэлектрические полимерные матрицы делает добавление в них наноразмерных углеродных материалов — это углеродные нанотрубки, наноразмерный графит или различные производные графена.

Новые материалы для электроники

Новые материалы могут значительно раздвинуть технологические границы современной электроники. Над их разработкой трудятся многие ученые. В июле 2024 г., например, представители МФТИ сообщили CNews о создании 2D-материала для гибкой оптоэлектроники.

В августе 2024 г. CNews писал, что в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» создали новый двумерный магнит, который позволит продолжить развитие традиционной кремниевой электроники в сторону уменьшения размеров и увеличения функциональности.

В октябре 2024 г. стало известно, что ученые из Национального исследовательского университета МИЭТ (НИУ МИЭТ) с коллегами из Белоруссии, Китая, Пакистана и Вьетнама создали новый тип материалов для современной электроники с повышенной чувствительностью к внешним воздействиям в широком интервале температур.