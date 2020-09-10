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Нанотехнология Нанотрубка Nanotube тубулярная наноструктура нанотубулен углеродные нанотрубки carbon nanotubes

Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes
  • Нанотрубка, иначе тубулярная наноструктура; нанотубулен (англ. nanotube) — топологическая форма наночастиц в виде полого наностержня.
  • Углеродные нанотрубки (УНТ) - это аллотропная модификация углерода, представляющая собой полую цилиндрическую структуру диаметром от десятых до нескольких десятков нанометров и длиной от одного микрометра до нескольких сантиметров (при этом существуют технологии, позволяющие сплетать их в нити неограниченной длины), состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку графеновых плоскостей.

СОБЫТИЯ


10.09.2020 Нанотрубки OCSiAl усовершенствуют звуковое оборудование

ый Центр Инноваций «КБ-групп» представила колонки с мембранами, изготовленными из нанотрубок. Такое качества звука еще недавно было доступно только на профессиональных музыкальных студиях. Графеновые нанотрубки обладают уникальными свойствами, что делает их единственным универсальным аддитивом, способным улучшать свойства многих материалов. Предложенная портфельной компанией Роснано OCSiAl

07.11.2017 Нанотрубки могут вызывать рак легких, как асбест

, тонкими и биоперсистентными, которые не разрушаются внутри тела, например углеродные.  Углеродные нанотрубки  Медицинский исследовательский совет MRC (Великобритания) впервые представил доказ
14.02.2017 В Томском политехе нашли способ надежно соединять титан и кости

Нанотрубки диоксида титана, которые разработали исследователи из ТПУ, снижают нагрузку на костные имплантаты, и тем самым ускоряют их приживаемость. Подобные нанотрубки изучаются в лабораториях всего мира, но использование их в имплантологии – это новое слово в клинической практике. Нанотрубки диоксида титана Трубки – это полые цилиндры длино
29.09.2014 Наноструктуры для солнечных батарей помогут и светодиодам

Когда в 2012 году в Принстонском университете были созданы наноструктуры, способные почти втрое улучшить КПД солнечных батарей, многие эксперты заговорили о настоящей технической революции в этой области. Сегодня эта революция получила логическое продо
12.04.2012 Углеродные нанотрубки ускоряют рост клеток

ых процессов, которые используются повсеместно: от производства лекарств до изготовления подсластителей для еды. Ведущий автор исследования Мария Ходаковская заявляет, что так называемые многослойные углеродные нанотрубки (MWCNT) могут проникать сквозь толстые стенки семян растений и стимулировать их прорастание и последующий рост. Волокна MWCNT настолько малы, что тысячи их могут уместитьс
15.03.2012 Нанотрубки ускорят и удешевят лабораторные анализы

Исследователи из Орегонского государственного университета нашли способ использовать углеродные нанотрубки для создания быстродействующих недорогих медицинских сенсоров. В будущем подобные

31.10.2011 Нанотрубки защитят самолеты ото льда

ерхность самолета и при этом потребляет совсем мало энергии, не говоря уже об экономии места и удобстве нанесения на изогнутые поверхности крыльев и фюзеляжа. Противообледенительное покрытие содержит углеродные нанотрубки и представляет собой смесь с обычной краской, которой окрашивают самолеты. Но в отличие от обычной краски, покрытие от Battelle может нагреваться, питаясь от бортового ген
06.06.2011 Опресняющие нанофильтры справятся с водяным кризисом

Углеродные нанотрубки могут совершить революцию в деле опреснения воды, в которой так нуждается населени
25.04.2011 Нанотрубки имитируют связи нервных клеток

боты мозга и составляющих его нейронов ученые осведомлены лишь в общих чертах. Синтетический мозг – давняя и заветная их мечта. По словам Элис Паркер, этой проблемой их группа занимается с 2006 года. Нанотрубки, с помощью которых им удалось синтезировать сеть синапсов на диэлектрической подложке из двуокиси кремния, имеют диаметр в 5 ангстрем, они в миллион раз тоньше, чем острие карандаша,
21.10.2010 Нанотрубки обузданы: помогли капиллярные силы

оответствии с заданной формой. Для выращивания нанотрубок применяется традиционный процесс химического осаждения паров ацетона. В момент конденсации ацетона капиллярные силы "вытягивают" вертикальные нанотрубки в сложные трехмерные структуры, определяемые изначальным "узором" на кремниевой пластине. Таким способом можно изготовить большое количество разнообразных форм и их сочетаний. В наст
19.08.2008 Углеродные нанотрубки транспортируют противоопухолевые препараты

жуан Лю (Zhuang Liu) с коллегами из Стэнфордского университета показали, что однослойные углеродные нанотрубки можно использовать для доставки противоопухолевых препаратов к органу-мишени, свед
17.07.2008 Нанотрубки могут генерировать однофотонные импульсы

я углеродные нанотрубки. В статье "Photon antibunching in the photoluminescence spectra of a single carbon nanotube", опубликованной в Physical Review Letters, они описали испускание единичных

26.06.2008 Нанотехнологи готовят замену полупроводниковым элементам памяти

й в журнале Nature Nanotechnology, описан вариант ячейки памяти наномасштаба, в котором зарядом конденсатора управляет наноэлектромеханическое устройство на основе многослойных углеродных нанотрубок. Нанотрубки в опытах английских ученых расположены вертикально, их нижний конец присоединен к кремниевой пластине, покрытой слоем никеля, который играет роль катализатора образовании нанотрубок

19.06.2008 Нанотрубки токсичны для простейших

воры однослойных углеродных нанотрубок разных концентраций и добавили их в воду, содержащую простейшие. Результаты воздействия через три дня наблюдали с помощью оптической микроскопии. Оказалось, что нанотрубки, которые, как считалось раньше, вообще не должны растворяться в воде, способны проникать внутрь простейших и сильно влиять на их состояние. Это влияние, в зависимости от концентрации
22.05.2008 Нанотрубки вызывают тяжелые воспаления

Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что нанотрубки вызывают в организме животных сильный иммунный ответ и, возможно, могут приводить

25.04.2008 Бумага из нанотрубок проявляет необычные свойства

он использовали однослойные или многослойные (состоящие из нескольких соосных цилиндров) углеродные нанотрубки. Исследователи измеряли коэффициент поперечной деформации (т.н. коэффициент Пуассо
14.04.2008 Нанотрубки предотвратят потерю емкости батарей

иаловедения (Shenyang National Laboratory for Materials Science) продемонстрировали, что углеродные нанотрубки могут использоваться для предотвращения потери емкости литий-ионовых батарей. Внут
28.03.2008 Углеродные нанотрубки меняют ориентацию электронных спинов

льского университета обнаружила, что при перемещении спин-поляризованных электронов в углеродных нанотрубках ориентация их спинов значительно меняется. Полученный результат свидетельствует о том, что углеродные нанотрубки вряд ли могут использоваться для транспортировки спин-поляризованных электронов в спинтронных наноустройствах. Однако они могут успешно применяться для манипулирования спи
10.12.2007 Бактерии способны изготавливать нанотрубки

Инженерам из Калифорнийского университета в Риверсайде удалось получить полупроводниковые нанотрубки с помощью живых бактерий. По мнению ученых, полученные результаты могут привести к созданию более дешевых и безопасных для окружающей среды материалов для производства электронных пр
20.11.2007 Разработана технология печати электрических батарей

а наноструктуры. Новые батареи, которые имеют толщину менее 1 мм, состоят из двух слоев, содержащих нанотрубки, и слоя цинковой фольги. Нанотрубки образуют неупорядоченную структуру, кот
10.10.2007 Нанотрубки помогут разглядеть внутренние органы

sman) и его коллеги из ниверситета Райса (США) разработали метод флуоресцентной микроскопии в ближней ИК-области с использованием углеродных нанотрубок, которые были введены внутрь личинки дрозофилы. Нанотрубки флуоресцировали при облучении инфракрасным cветом, и это дало возможность разглядеть внутри личинки дорсальный сосуд, играющий ту же роль, что и аорта у человека. Другие органы также
01.10.2007 Бор: перспективный материал для нанотрубок

. Проф. Исмаил-Бейджи считает, что наноструктуры из бора будут лучшими проводниками, чем углеродные нанотрубки, которые, по сути, получаются путем формирования из двумерных углеродных структур

03.09.2007 Нанотрубки обладают антимикробными свойствами

родуктов. Опыты на бактериях, как правило, являются первым этапом в комплексной оценке токсичности. Полученный результат - подавление бактериального роста - оказался для ученых неожиданным, поскольку нанотрубки состоят только из углерода, не имеющего антимикробных свойств. В экспериментах использовали материалы, практически не содержащие ионов металлов, которые могут внести вклад в антимикр
19.07.2007 На развитие нанотрубочной электроники выделено $225 тыс.

Как сообщает портал NanoWerk, по мнению инженеров Техасского университета, нанотрубки могут дать начало новому направлению в технологии производства электроники, так ка
18.07.2007 Искусственные мышцы: новое исследование

Новое исследование Ренсслеровского политехнического института показало, что нанотрубки способны выдерживать повторяющийся стресс, сохраняя свою структурную и механическу
18.07.2007 Нанотрубки сделают противораковую терапию более эффективной

Как сообщает портал Platinum Today, углеродные нанотрубки могут быть использованы для улучшения противораковых лекарств на основе платины. У
09.07.2007 Нанотрубочные сенсоры будут диагностировать ВИЧ

итета Чарльз Либер (Charles Lieber) – широко известный эксперт в области нанобиосенсеров. Применение нанотрубок для производства высокочувствительных сенсоров имеет очень привлекательные перспективы. Нанотрубки обеспечивают превосходную чувствительность, а их размер позволяет получать очень маленькие комплекты для определения, например, ВИЧ, рака, заболеваний сердца.
07.06.2007 Нанотрубки научились сплетать воедино

дные проводники, использующиеся в электронных чипах в качестве соединительных элементов. Как сообщает PhysOrg, профессор физики Джеймс Джиам-Киан Лу (James Jiam-Qiang Lu) из Ренсслеера смог «увязать» нанотрубки в плотные пучки, обработав их органическим растворителем. Как оказалось, «леса» нанотрубок, длина которых находится в диапазоне от 30 до 65 нанометров достаточно хорошо поддаются «ко
30.05.2007 Пузыри помогают распутывать нанотрубки

Lieber) из Гарвардского университета совместно с коллегами из Гавайского университета исследовали образующуюся пленку с помощью оптического и электронного микроскопов, и обнаружили, что нанопровода и нанотрубки аккуратно выстраиваются и равномерно располагаются по ее поверхности. Для получения пузырей эпоксидная смесь наносилась на металлическую пластину, в центре которой имелось отверстие

25.05.2007 Нанотрубки увеличивают скорость химических реакций

емый эффект объясняется уникальным расположением электронов внутри нанотрубок. Когда углеродный лист сворачивается в трубку, образуются деформации, которые выталкивают большую часть электронов наружу нанотрубки. Такое распределение электронов позволяет катализатору более эффективно расщеплять связи между молекулами углерода и кислорода. Ученые считают, что результаты их исследования могут п
14.05.2007 Получены нанотрубки рекордной длины

из нанотрубок 12-мм высотой. О своем достижении ученые сообщили на апрельском заседании Single Wall Carbon Nanotube Nucleation and Growth Mechanisms workshop, организованный НАСА и Институтом Р
14.05.2007 Углеродные нанотрубки выросли до рекордной длины

Как сообщает PhysOrg, Весселин Шанов (Vesselin Shanov) и Марк Шульц (Mark Schulz) из университета Цинциннати (США) с коллегами получили углеродные нанотрубки длиной около 2 см. До этого никому не удавалось преодолеть отметку в 3 мм. Длина трубок в 900 тыс. раз превышает их диаметр. Успех достигнут при совместном использовании п
16.04.2007 Исследованы новые оптические свойства нанотрубок

(NIST) и их коллеги из Рочестерского технологического института, растянутые однослойные углеродные нанотрубки (SWNT) отличаются неординарными оптическими свойствами. Определенный класс нанотру
11.04.2007 Нанотехнологии: утвержден приоритет СССР

талу «Исследования и разработки – R&D.CNews» нанотехнологическим сообществом «Нанометр» информации, нанотрубки впервые были описаны сотрудниками Института физической химии и электрохимии имени

02.04.2007 Короткие нанотрубки могут накапливаться в клетках легких

исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) США, однослойные углеродные нанотрубки длиной до 200 нанометров, покрытые фрагментами ДНК, беспрепятственно проникают вну
23.03.2007 Из нанотрубки сделали пипетку

твующие, не принесло успеха из–за их высокой ломкости, поэтому ученые начали искать альтернативные пути к решению этой проблемы. Альтернативу нашли в области наноматериалов. Известно, что однослойные углеродные нанотрубки характеризуются высокой прочностью и, вместе с тем, достаточной эластичностью для того, чтобы их использовать в роли нано-пипеток. Адам Фонтеччио (Adam Fontecchio) и его к
21.02.2007 Нанотрубки борются с ВИЧ-инфекцией

рапии было проведено учеными из Стэнфордского университета: установлено, что однослойные углеродные нанотрубки могут доставлять фрагменты ДНК и РНК в Т-клетки человека. Ранее для доставки лекар
19.02.2007 Раскрыт секрет прочности нанотрубок

Углеродные нанотрубки уже зарекомендовали себя в роли заменителя многих конструкционных материалов. Одна
14.02.2007 Мгновенное опреснение морской воды: первый шаг сделан

ва метода – использование нанотрубочных мембран в качестве селективного элемента. Однако углеродные нанотрубки гидрофобны, поэтому до сих пор ученым не удавалось пропустить через них воду, и, т
09.02.2007 Телескопические нанотрубки открывают дорогу к энергонезависимой памяти

шей. В последние несколько лет были усилены исследования в области наноразмерного движения. Так как нанотрубки хорошо проводят электричество, то их давно используют в области наноактюаторов. Те

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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 8
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 8
Электроника - Transistor - Nanotransistor - Нанотранзистор 16 7
Apple iPod 1553 5
FreePik 1841 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Cisco CVD - Cisco Validated Design 30 3
Philips Ambilight 103 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Apple iPhone 6 4861 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
Philips Perfect Picture - Philips Perfect Pixel HD - Perfect Natural Motion - процессор 34 2
IBM ASCI White 4 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Philips Incredible Surround 15 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
Philips MyRemote 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 1
Microsoft Office 4170 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Apple iPhone 8 189 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Google Picasa Web Albums 167 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Electron - фреймворк 87 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
IBM Deep Blue 45 1
U.S. ERI - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
Свидиненко Юрий 14 9
Ajayan Pulickel - Аджаян Пуликель 9 6
Weisman Bruce - Вайсман Брюс 5 5
Zettl Alex - Зеттл Алекс 6 5
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 4
Avouris Phaedon - Аворис Федон 4 4
Smalley Richard - Смоли Ричард 4 4
Edwards Bradley - Эдвардс Брэдли 4 4
Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
Bakajin Olgica - Бакажин Ольгица 3 3
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 3
Екимов Алексей 3 3
Tour James - Тур Джеймс 14 3
Windle Alan - Уиндл Алан 3 3
Wang Yang - Ван Ян 6 2
Коропачинский Юрий 4 2
Shanov Vesselin - Шанов Весселин 2 2
O'Donnell Bob - О’Доннел Боб 17 2
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 2
Avouris Phaedon - Авурис Фаэдон 2 2
Bachtold Adrian - Бахтольд Адриан 2 2
Koratkar Nikhil - Кораткар Никхил 3 2
Rogers John - Роджерс Джон 12 2
Hamilton Alex - Гамильтон Алекс 2 2
Mitra Subhasish - Митра Субхасиш 2 2
Panchapakesan Balaji - Панчапакесан Баладжи 2 2
Предтеченский Михаил 5 2
Красников Дмитрий 16 2
Мамышев Александр 2 2
Xu Hongqi - Ксю Хонги 2 2
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Macdonald David - Макдональд Дэвид 4 2
Bandaru Prabhakar - Бандару Прабхакар 2 2
Abraham Farid - Абрахам Фарид 2 2
Schulz Mark - Шульц Марк 2 2
Fuhrer Michael - Фюрер Майкл 3 2
Ellis-Behnke Rutledge - Еллис-Бенке Ратледж 2 2
Fisher Timothy - Фишеру Тимоти 2 2
Yildirim Taner - Йилдирим Танер 2 2
Pappas Todd - Паппас Тодд 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 121
Россия - РФ - Российская федерация 166164 41
США - Калифорния 4829 36
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 27
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Сатурн - Титан (спутник) 533 18
Япония 13807 17
Европа 24963 15
Нидерланды 3745 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 12
Южная Корея - Республика 7051 11
Индия - Bharat 5869 11
США - Северная Каролина 328 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 10
США - Нью-Йорк 3180 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 10
США - Джорджия 335 9
США - Калифорния - Беркли 286 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Швеция - Королевство 3781 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Канада 5081 6
Израиль 2856 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Солнечная система - Solar system 2569 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 5
США - Пенсильвания 372 5
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Россия - СФО - Новосибирск 4875 4
Турция - Турецкая республика 2620 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 114
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 96
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 86
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 70
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 70
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 70
Молекула - Molecula 1102 68
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 59
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 47
Физика - Physics - область естествознания 2940 44
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 34
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 32
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 31
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 30
Металлы - Медь - Copper 862 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 27
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 24
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 21
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 21
Металлы - Золото - Gold 1251 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 18
Закон Мура - Moore's law 214 17
Зоология - наука о животных 2887 16
Металлы - Серебро - Silver 827 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 15
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 13
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 12
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 12
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 11
Литий - Lithium - химический элемент 663 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 11
Ботаника - Растения - Plantae 1167 10
EurekAlert 291 41
Nanotechweb 92 28
Phys.org 972 25
New Scientist 1448 19
Nature 832 15
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
Nature Nanotechnology 24 6
PhysicsWeb 184 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
PhysicsWorld 90 4
CERN Courier 28 4
Applied Physics Letters 39 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
Physical Review Letters 164 3
Optics 143 3
SmallTimes 5 2
Globe Technology 4 2
Silicon Strategies 45 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
AP - Associated Press 2007 2
EE Times 160 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Space Daily 528 2
Silicon.com 364 2
ScienceDaily 399 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Nikkei Electronics 82 2
Newsday 47 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 1
Semiconductor Business News 14 1
ExtremeTech 40 1
International Journal of Engineering Sciences 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 600 1
РИА Новости 1033 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
IBM Research 111 1
Grand View Research 25 1
CNews Мишень 186 1
Reports and Data 4 1
NPD DisplaySearch 285 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 21
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 20
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
РАН - Российская академия наук 2122 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 10
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 7
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 7
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 7
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 6
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 4
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 4
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 4
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 4
U.S. Federal government - NNI - National Nanotechnology Initiative - Национальная инициатива в области нанотехнологий в США 9 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
USENIX - техническая конференция 15 1
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