Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes

Нанотрубки OCSiAl усовершенствуют звуковое оборудование ый Центр Инноваций «КБ-групп» представила колонки с мембранами, изготовленными из нанотрубок. Такое качества звука еще недавно было доступно только на профессиональных музыкальных студиях. Графеновые нанотрубки обладают уникальными свойствами, что делает их единственным универсальным аддитивом, способным улучшать свойства многих материалов. Предложенная портфельной компанией Роснано OCSiAl

Нанотрубки могут вызывать рак легких, как асбест , тонкими и биоперсистентными, которые не разрушаются внутри тела, например углеродные. Углеродные нанотрубки Медицинский исследовательский совет MRC (Великобритания) впервые представил доказ

В Томском политехе нашли способ надежно соединять титан и кости Нанотрубки диоксида титана, которые разработали исследователи из ТПУ, снижают нагрузку на костные имплантаты, и тем самым ускоряют их приживаемость. Подобные нанотрубки изучаются в лабораториях всего мира, но использование их в имплантологии – это новое слово в клинической практике. Нанотрубки диоксида титана Трубки – это полые цилиндры длино

Наноструктуры для солнечных батарей помогут и светодиодам Когда в 2012 году в Принстонском университете были созданы наноструктуры, способные почти втрое улучшить КПД солнечных батарей, многие эксперты заговорили о настоящей технической революции в этой области. Сегодня эта революция получила логическое продо

Углеродные нанотрубки ускоряют рост клеток ых процессов, которые используются повсеместно: от производства лекарств до изготовления подсластителей для еды. Ведущий автор исследования Мария Ходаковская заявляет, что так называемые многослойные углеродные нанотрубки (MWCNT) могут проникать сквозь толстые стенки семян растений и стимулировать их прорастание и последующий рост. Волокна MWCNT настолько малы, что тысячи их могут уместитьс

Нанотрубки ускорят и удешевят лабораторные анализы Исследователи из Орегонского государственного университета нашли способ использовать углеродные нанотрубки для создания быстродействующих недорогих медицинских сенсоров. В будущем подобные

Нанотрубки защитят самолеты ото льда ерхность самолета и при этом потребляет совсем мало энергии, не говоря уже об экономии места и удобстве нанесения на изогнутые поверхности крыльев и фюзеляжа. Противообледенительное покрытие содержит углеродные нанотрубки и представляет собой смесь с обычной краской, которой окрашивают самолеты. Но в отличие от обычной краски, покрытие от Battelle может нагреваться, питаясь от бортового ген

Опресняющие нанофильтры справятся с водяным кризисом Углеродные нанотрубки могут совершить революцию в деле опреснения воды, в которой так нуждается населени

Нанотрубки имитируют связи нервных клеток боты мозга и составляющих его нейронов ученые осведомлены лишь в общих чертах. Синтетический мозг – давняя и заветная их мечта. По словам Элис Паркер, этой проблемой их группа занимается с 2006 года. Нанотрубки, с помощью которых им удалось синтезировать сеть синапсов на диэлектрической подложке из двуокиси кремния, имеют диаметр в 5 ангстрем, они в миллион раз тоньше, чем острие карандаша,

Нанотрубки обузданы: помогли капиллярные силы оответствии с заданной формой. Для выращивания нанотрубок применяется традиционный процесс химического осаждения паров ацетона. В момент конденсации ацетона капиллярные силы "вытягивают" вертикальные нанотрубки в сложные трехмерные структуры, определяемые изначальным "узором" на кремниевой пластине. Таким способом можно изготовить большое количество разнообразных форм и их сочетаний. В наст

Углеродные нанотрубки транспортируют противоопухолевые препараты жуан Лю (Zhuang Liu) с коллегами из Стэнфордского университета показали, что однослойные углеродные нанотрубки можно использовать для доставки противоопухолевых препаратов к органу-мишени, свед

Нанотрубки могут генерировать однофотонные импульсы я углеродные нанотрубки. В статье "Photon antibunching in the photoluminescence spectra of a single carbon nanotube", опубликованной в Physical Review Letters, они описали испускание единичных

Нанотехнологи готовят замену полупроводниковым элементам памяти й в журнале Nature Nanotechnology, описан вариант ячейки памяти наномасштаба, в котором зарядом конденсатора управляет наноэлектромеханическое устройство на основе многослойных углеродных нанотрубок. Нанотрубки в опытах английских ученых расположены вертикально, их нижний конец присоединен к кремниевой пластине, покрытой слоем никеля, который играет роль катализатора образовании нанотрубок

Нанотрубки токсичны для простейших воры однослойных углеродных нанотрубок разных концентраций и добавили их в воду, содержащую простейшие. Результаты воздействия через три дня наблюдали с помощью оптической микроскопии. Оказалось, что нанотрубки, которые, как считалось раньше, вообще не должны растворяться в воде, способны проникать внутрь простейших и сильно влиять на их состояние. Это влияние, в зависимости от концентрации

Нанотрубки вызывают тяжелые воспаления Эксперименты, проведенные на лабораторных мышах, показали, что нанотрубки вызывают в организме животных сильный иммунный ответ и, возможно, могут приводить

Бумага из нанотрубок проявляет необычные свойства он использовали однослойные или многослойные (состоящие из нескольких соосных цилиндров) углеродные нанотрубки. Исследователи измеряли коэффициент поперечной деформации (т.н. коэффициент Пуассо

Нанотрубки предотвратят потерю емкости батарей иаловедения (Shenyang National Laboratory for Materials Science) продемонстрировали, что углеродные нанотрубки могут использоваться для предотвращения потери емкости литий-ионовых батарей. Внут

Углеродные нанотрубки меняют ориентацию электронных спинов льского университета обнаружила, что при перемещении спин-поляризованных электронов в углеродных нанотрубках ориентация их спинов значительно меняется. Полученный результат свидетельствует о том, что углеродные нанотрубки вряд ли могут использоваться для транспортировки спин-поляризованных электронов в спинтронных наноустройствах. Однако они могут успешно применяться для манипулирования спи

Бактерии способны изготавливать нанотрубки Инженерам из Калифорнийского университета в Риверсайде удалось получить полупроводниковые нанотрубки с помощью живых бактерий. По мнению ученых, полученные результаты могут привести к созданию более дешевых и безопасных для окружающей среды материалов для производства электронных пр

Разработана технология печати электрических батарей а наноструктуры. Новые батареи, которые имеют толщину менее 1 мм, состоят из двух слоев, содержащих нанотрубки, и слоя цинковой фольги. Нанотрубки образуют неупорядоченную структуру, кот

Нанотрубки помогут разглядеть внутренние органы sman) и его коллеги из ниверситета Райса (США) разработали метод флуоресцентной микроскопии в ближней ИК-области с использованием углеродных нанотрубок, которые были введены внутрь личинки дрозофилы. Нанотрубки флуоресцировали при облучении инфракрасным cветом, и это дало возможность разглядеть внутри личинки дорсальный сосуд, играющий ту же роль, что и аорта у человека. Другие органы также

Бор: перспективный материал для нанотрубок . Проф. Исмаил-Бейджи считает, что наноструктуры из бора будут лучшими проводниками, чем углеродные нанотрубки, которые, по сути, получаются путем формирования из двумерных углеродных структур

Нанотрубки обладают антимикробными свойствами родуктов. Опыты на бактериях, как правило, являются первым этапом в комплексной оценке токсичности. Полученный результат - подавление бактериального роста - оказался для ученых неожиданным, поскольку нанотрубки состоят только из углерода, не имеющего антимикробных свойств. В экспериментах использовали материалы, практически не содержащие ионов металлов, которые могут внести вклад в антимикр

На развитие нанотрубочной электроники выделено $225 тыс. Как сообщает портал NanoWerk, по мнению инженеров Техасского университета, нанотрубки могут дать начало новому направлению в технологии производства электроники, так ка

Искусственные мышцы: новое исследование Новое исследование Ренсслеровского политехнического института показало, что нанотрубки способны выдерживать повторяющийся стресс, сохраняя свою структурную и механическу

Нанотрубки сделают противораковую терапию более эффективной Как сообщает портал Platinum Today, углеродные нанотрубки могут быть использованы для улучшения противораковых лекарств на основе платины. У

Нанотрубочные сенсоры будут диагностировать ВИЧ итета Чарльз Либер (Charles Lieber) – широко известный эксперт в области нанобиосенсеров. Применение нанотрубок для производства высокочувствительных сенсоров имеет очень привлекательные перспективы. Нанотрубки обеспечивают превосходную чувствительность, а их размер позволяет получать очень маленькие комплекты для определения, например, ВИЧ, рака, заболеваний сердца.

Нанотрубки научились сплетать воедино дные проводники, использующиеся в электронных чипах в качестве соединительных элементов. Как сообщает PhysOrg, профессор физики Джеймс Джиам-Киан Лу (James Jiam-Qiang Lu) из Ренсслеера смог «увязать» нанотрубки в плотные пучки, обработав их органическим растворителем. Как оказалось, «леса» нанотрубок, длина которых находится в диапазоне от 30 до 65 нанометров достаточно хорошо поддаются «ко

Пузыри помогают распутывать нанотрубки Lieber) из Гарвардского университета совместно с коллегами из Гавайского университета исследовали образующуюся пленку с помощью оптического и электронного микроскопов, и обнаружили, что нанопровода и нанотрубки аккуратно выстраиваются и равномерно располагаются по ее поверхности. Для получения пузырей эпоксидная смесь наносилась на металлическую пластину, в центре которой имелось отверстие

Нанотрубки увеличивают скорость химических реакций емый эффект объясняется уникальным расположением электронов внутри нанотрубок. Когда углеродный лист сворачивается в трубку, образуются деформации, которые выталкивают большую часть электронов наружу нанотрубки. Такое распределение электронов позволяет катализатору более эффективно расщеплять связи между молекулами углерода и кислорода. Ученые считают, что результаты их исследования могут п

Получены нанотрубки рекордной длины из нанотрубок 12-мм высотой. О своем достижении ученые сообщили на апрельском заседании Single Wall Carbon Nanotube Nucleation and Growth Mechanisms workshop, организованный НАСА и Институтом Р

Углеродные нанотрубки выросли до рекордной длины Как сообщает PhysOrg, Весселин Шанов (Vesselin Shanov) и Марк Шульц (Mark Schulz) из университета Цинциннати (США) с коллегами получили углеродные нанотрубки длиной около 2 см. До этого никому не удавалось преодолеть отметку в 3 мм. Длина трубок в 900 тыс. раз превышает их диаметр. Успех достигнут при совместном использовании п

Исследованы новые оптические свойства нанотрубок (NIST) и их коллеги из Рочестерского технологического института, растянутые однослойные углеродные нанотрубки (SWNT) отличаются неординарными оптическими свойствами. Определенный класс нанотру

Нанотехнологии: утвержден приоритет СССР талу «Исследования и разработки – R&D.CNews» нанотехнологическим сообществом «Нанометр» информации, нанотрубки впервые были описаны сотрудниками Института физической химии и электрохимии имени

Короткие нанотрубки могут накапливаться в клетках легких исследователи из Национального института стандартов и технологий (NIST) США, однослойные углеродные нанотрубки длиной до 200 нанометров, покрытые фрагментами ДНК, беспрепятственно проникают вну

Из нанотрубки сделали пипетку твующие, не принесло успеха из–за их высокой ломкости, поэтому ученые начали искать альтернативные пути к решению этой проблемы. Альтернативу нашли в области наноматериалов. Известно, что однослойные углеродные нанотрубки характеризуются высокой прочностью и, вместе с тем, достаточной эластичностью для того, чтобы их использовать в роли нано-пипеток. Адам Фонтеччио (Adam Fontecchio) и его к

Нанотрубки борются с ВИЧ-инфекцией рапии было проведено учеными из Стэнфордского университета: установлено, что однослойные углеродные нанотрубки могут доставлять фрагменты ДНК и РНК в Т-клетки человека. Ранее для доставки лекар

Раскрыт секрет прочности нанотрубок Углеродные нанотрубки уже зарекомендовали себя в роли заменителя многих конструкционных материалов. Одна

Мгновенное опреснение морской воды: первый шаг сделан ва метода – использование нанотрубочных мембран в качестве селективного элемента. Однако углеродные нанотрубки гидрофобны, поэтому до сих пор ученым не удавалось пропустить через них воду, и, т