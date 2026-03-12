Разделы

Cisco CVD Cisco Validated Design


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.03.2026 По мировым ИТ нанесен подлый удар. Редчайшее вещество для производства микросхем подорожало почти вдвое 1
18.11.2025 Ученые СПбГУ синтезировали материал для создания биосенсоров будущего 1
10.04.2025 Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ 1
18.04.2024 Математическое моделирование материалов востребовано российской промышленностью 1
26.07.2021 Microsoft выплатила $13,6 млн исследователям по кибербезопасности в рамках программ Bug Bounty за 2020 год 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
29.03.2021 Подтверждена чрезвычайная опасность сетей 5G 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 2
14.01.2020 Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра» 1
27.03.2019 Новые гибкие платформы решили проблему нехватки процессоров и памяти 2
12.03.2019 Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур 2
30.01.2019 Cisco представила новые сетевые решения для интернета вещей 2
21.09.2016 Алексей Шипов -

Российские «облака» прошли этап детских болезней

 1
13.03.2012 Cisco и NetApp ускоряют переход на частное «облако» Microsoft 2
23.03.2010 Идеология VDI: ваш ПК доступен в любом месте и на любом устройстве 1
26.01.2010 Cisco, NetApp и VMware предлагают новую защищенную многопользовательскую архитектуру для ЦОД 1
14.11.2008 Создан генератор гигантских бриллиантов 1
14.05.2007 Получены нанотрубки рекордной длины 1
26.03.2007 Сделан новый шаг к гибкой наноэлектронике 1
18.01.2007 Ковер нанотрубок оказался перспективным дисплеем 1
03.03.2004 "Сокол" начинает продажи новых DVD-плееров с караоке 1
30.09.2003 "Сокол" представил новые модели DVD-проигрывателей 1
14.09.2001 В Индии могут быть снижены налоги на мобильные телефоны 1
27.07.2000 Applied Materials получила крупный заказ на своё оборудование от TSMC 1

Публикаций - 29, упоминаний - 34

Cisco CVD и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5244 6
Broadcom - VMware 2516 5
Microsoft Corporation 25383 5
NetApp - Network Appliance 648 3
Applied Materials 303 2
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 2
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 84 2
SAP SE 5475 2
Oracle Corporation 6915 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1619 2
Hitachi - Хитачи 1483 2
Cohesity 7 1
Agilent Technologies 130 1
Scalr 3 1
MOXtronics 1 1
Teradici 8 1
New Diamond Technology - НДТ - Нью Даймонд Технолоджи 5 1
Tokyo Electron - Tokyo Erekutoron Kabushiki-gaisha 26 1
X Corp - Twitter 2918 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14813 1
Veeam Software 329 1
Commvault 179 1
Softline - Софтлайн 3372 1
HP Inc. 5782 1
Крок - Croc 1822 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Red Hat 1348 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1050 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 670 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 151 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 994 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 629 1
ICL ГК - ICL Group 452 1
Amlogic 56 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Google LLC 12376 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 2
Asianet 8 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 134 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 98 1
Геометрия НПО 151 1
Петровский народный банк 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1564 1
Северсталь ПАО - Severstal 572 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 102 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5800 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 535 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74504 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12186 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10206 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32163 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58132 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6762 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4577 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27308 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11240 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3950 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1735 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2160 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17320 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32419 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21909 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3605 3
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1079 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34320 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3297 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26302 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2993 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7096 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1799 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 598 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2905 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1928 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1983 2
SVCD - Super Video CD Super Video CD - Super Video Compact Disc - стандарт для хранения видео со звуком на компакт-дисках 97 2
CDDA - Audio CD - Compact Disc Digital Audio - Звуковой компакт-диск 220 2
ITaaS - IT as a Service - ИТ как услуга 17 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25678 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1987 2
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 829 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4771 2
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 53 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 5
Microsoft Windows 16500 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 2
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 422 2
Broadcom - VMware vShield 25 2
Microsoft Windows 7 1999 2
Microsoft Windows XP 2424 2
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 2
Broadcom - VMware vSphere 598 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 665 2
NetApp FlexPod 24 2
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 2
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 2
Cisco Intersight 8 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco CCP - Cisco Container Platform 46 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Softline vCloud 7 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 18 1
Microsoft SUVP - Microsoft Security Update Validation Program 1 1
Broadcom - VMware View 46 1
Fujitsu Zero Client 9 1
Broadcom - VMware ThinApp 14 1
ICL Cloud 2 1
ICL OpenStack 1 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 230 1
Teradici Tera - PCoIP Protocol - PC-over-IP 25 1
Microsoft Private Cloud 5 1
VMware VMsafe 7 1
NetApp ONTAP 68 1
Linux OS 11090 1
Microsoft Office 4022 1
Microsoft Azure 1474 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5264 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 495 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1566 1
Sethi Satinder - Сетхи Сатиндер 3 1
Шипов Алексей 3 1
Jones Jeff - Джонс Джеф 10 1
Саркисов Руслан 13 1
Тихович Дмитрий 7 1
Лагунцов Евгений 6 1
Shanov Vesselin - Шанов Весселин 2 1
Maritz Paul - Моритц Пол 35 1
Синицына Юлия 4 1
Dormann William - Дорманн Уильям - Dormann Will - Дорман Уилл 6 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
Schulz Mark - Шульц Марк 2 1
Georgens Tom - Джордженс Том 11 1
Колядин Александр 2 1
Das Kaustubh - Дас Каустуб 2 1
Сергиенко Елена 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 1
Новиков Павел 108 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Сысоев Александр 46 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Kelly Scott - Келли Скотт 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 159468 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53689 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46313 3
США - Колумбия - Вашингтон 1460 3
Земля - планета Солнечной системы 10717 2
Азия - Азиатский регион 5793 2
Индия - Bharat 5750 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Китай - Тайнань 13 1
Швейцария - Лозанна 70 1
США - Огайо - Цинциннати 29 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18471 1
Казахстан - Республика 5868 1
Европа 24725 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 1
Южная Корея - Республика 6904 1
Япония 13590 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18914 1
Сингапур - Республика 1917 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Китай - Тайвань 4157 1
США - Калифорния 4785 1
Испания - Каталония - Барселона 750 1
США - Калифорния - Санта-Клара 188 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 377 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15360 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32212 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2259 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5312 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 860 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1700 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55431 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11489 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6339 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1011 2
Материаловедение - Materials Science 193 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2349 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5949 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6375 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 422 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2195 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5770 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51640 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17537 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6407 1
Энергетика - Energy - Energetically 5566 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7014 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4428 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 164 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 810 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10834 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1046 1
Галлий - Gallium - химический элемент 352 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1981 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 340 1
Металлы - Платина - Platinum 484 1
Nature 822 3
EurekAlert 291 2
New Scientist 1448 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
KrebsOnSecurity 18 1
IDC - International Data Corporation 4953 3
Gartner - Гартнер 3626 2
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 830 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 615 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 133 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 40 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
EMPA - Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt - Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology - Швейцарский Федеральные лаборатории материаловедения и технологий 3 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 1
UC - University of Cincinnati - Университет Цинциннати 21 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 67 1
РАН - Российская академия наук 2049 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 203 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 90 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
CiscoLive! 10 1
День молодёжи - 27 июня 1017 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
