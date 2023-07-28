Галлий - Gallium - химический элемент

важны для систем противоракетной обороны, в том числе американских. По данным Nikkei Asia, цена на галлий всего за месяц (с конца июня 2023 г.) подскочила выросла на 18%, достигнув $332,5 за к

реработки критически важных материалов для микроэлектроники и космической цепочки поставок, включая галлий и германий». Что именно он подразумевает под этими шагами, он предпочел не говорить. Ф

еской зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия . Эти радиоэлектронные компоненты используются при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций