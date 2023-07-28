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Галлий Gallium химический элемент
- Галлий - металл, имеющий температуру плавления 29,8 градусов. Если взять его в руку, он начнет плавиться.
СОБЫТИЯ
|28.07.2023
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США и Китай доигрались. Ценнейшие для ИТ-промышленности галлий и германий вот-вот станут дороже золота
важны для систем противоракетной обороны, в том числе американских. По данным Nikkei Asia, цена на галлий всего за месяц (с конца июня 2023 г.) подскочила выросла на 18%, достигнув $332,5 за к
|27.07.2023
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Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора
Пентагон отправится на свалку Пентагон начнет использовать галлий, получаемый в качестве побочного продукта переработки угля и бокситов. Как пишет Bloom
|07.07.2023
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США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал
реработки критически важных материалов для микроэлектроники и космической цепочки поставок, включая галлий и германий». Что именно он подразумевает под этими шагами, он предпочел не говорить. Ф
|05.08.2022
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На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия
еской зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия. Эти радиоэлектронные компоненты используются при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций
|01.11.2011
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Микрочипы из галлия могут жить в человеке
влять живыми клетками или контролировать химию крови непосредственно внутри живого организма. Главным выводом нового исследования является свидетельство об отсутствии токсического воздействия нитрида галлия. В отличие от других полупроводниковых материалов, он сводит к минимуму риск для пациентов и обеспечивает длительную безопасную работу имплантата. Для того чтобы обнаружить, сколько г
|06.10.2010
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«Оптоган» заказал у компании Aixtron систему CRIUS II для производства светодиодов на основе нитрида галлия
Данный заказ со-стоит из двух систем газофазного осаждения CRIUS II. После поставки этих систем в 4 квартале 2010 г. они будут использованы для производства сверхъярких светодиодов на основе нитрида галлия. Введение в эксплуатацию новых реакторов будет выполнено группой технической поддержки Aixtron Europe на производственном предприятии «Оптоган». Максим Одноблюдов, генеральный директор г
|18.04.2008
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Raytheon разрабатывает радарные компоненты на основе нитрида галлия
го поколения (Next Generation Transmit Receive Integrated Microwave Module, NGT) разработчикам компании удалось показать, что твердотельные модульные усилители микроволновой частоты на основе нитрида галлия обладают существенно более высокими характеристиками, чем существующие аналоги. В частности, использование компонент на основе нитрида галлия в интегрированных приемо-передающих м
|19.03.2007
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Галлий может прийти на смену антибиотикам
Редкий элемент галлий, который в настоящее время используется в основном в полупроводниковой микроэлектроник
|08.06.2006
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Физики разрешили одну из загадок плутония
ь, почему добавление галлия производило такой эффект. «До сих пор не было ясного объяснения, почему галлий преобразует низкосимметричную структуру плутония в кубическую. Все просто делали так,
|08.06.2006
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Физики разрешили одну из загадок плутония
ь, почему добавление галлия производило такой эффект. «До сих пор не было ясного объяснения, почему галлий преобразует низкосимметричную структуру плутония в кубическую. Все просто делали так,
|18.04.2001
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Тайваньская Arima Optoelectronics начала массовое производство светоизлучающих диодов на основе нитрида галлия
Тайваньская компания Arima Optoelectronics Corp. cообщила о начале массового производства светоизлучающих диодов на основе нитрида галлия (GaN). Cветоизлучающие диоды будут иметь синий, сине-зеленый и зеленый цвет. О цене новых изделий не сообщается, но она будет почти вдвое ниже нынешних цен на изделия такого типа. Компан
Галлий и организации, системы, технологии, персоны:
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