Индексная книга CNews*
Галлий Gallium химический элемент
- Галлий - металл, имеющий температуру плавления 29,8 градусов. Если взять его в руку, он начнет плавиться.
Публикаций - 263, упоминаний - 275
Галлий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Элемент ГК - Elementec 25 13
|IBM - International Business Machines Corp 9167 9
|Samsung Electronics 9667 6
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
|LG Electronics 3530 4
|GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
|Nvidia Corp 3203 1
|Самолёт ГК 1649 4
|Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
|U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 5
|Fujitsu LifeBook 167 2
|AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
|Roxio Creator - Roxio MyDVD - Roxio Easy CD/DVD Creator 19 1
|DigiTimes - Издание 1292 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.