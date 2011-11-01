Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Галлий Gallium химический элемент

Галлий - Gallium - химический элемент

  • Галлий - металл, имеющий температуру плавления 29,8 градусов. Если взять его в руку, он начнет плавиться.
     
     

01.11.2011 Микрочипы из галлия могут жить в человеке
06.10.2010 «Оптоган» заказал у компании Aixtron систему CRIUS II для производства светодиодов на основе нитрида галлия
18.04.2008 Raytheon разрабатывает радарные компоненты на основе нитрида галлия
19.03.2007 Галлий может прийти на смену антибиотикам
08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония
08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония
18.04.2001 Тайваньская Arima Optoelectronics начала массовое производство светоизлучающих диодов на основе нитрида галлия

Публикаций - 263, упоминаний - 275

Галлий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Элемент ГК - Elementec 25 13
IBM - International Business Machines Corp 9167 9
Samsung Electronics 9667 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
LG Electronics 3530 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Nvidia Corp 3203 1
Самолёт ГК 1649 4
Лента - Сеть розничной торговли 1665 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 6
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 185 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 2
DDR - Double data rate 2523 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
NAND flash memory - флеш-память 589 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
SONET/SDH - Synchronous Optical Network - Synchronous Digital Hierarchy - Синхронная оптическая сеть - Технология синхронной цифровой иерархии 107 1
Fujitsu LifeBook 167 2
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
Roxio Creator - Roxio MyDVD - Roxio Easy CD/DVD Creator 19 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 19
Казахстан - Республика 4750 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1368 2
Беларусь - Белоруссия 4165 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
DigiTimes - Издание 1292 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще