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Галлий Gallium химический элемент

Галлий - Gallium - химический элемент
  • Галлий - металл, имеющий температуру плавления 29,8 градусов. Если взять его в руку, он начнет плавиться.
     
     

СОБЫТИЯ


28.07.2023 США и Китай доигрались. Ценнейшие для ИТ-промышленности галлий и германий вот-вот станут дороже золота

важны для систем противоракетной обороны, в том числе американских. По данным Nikkei Asia, цена на галлий всего за месяц (с конца июня 2023 г.) подскочила выросла на 18%, достигнув $332,5 за к
27.07.2023 Китай загнал США в угол. Сверхважный металл для систем ПВО и ПРО придется добывать из мусора

Пентагон отправится на свалку Пентагон начнет использовать галлий, получаемый в качестве побочного продукта переработки угля и бокситов. Как пишет Bloom
07.07.2023 США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал

реработки критически важных материалов для микроэлектроники и космической цепочки поставок, включая галлий и германий». Что именно он подразумевает под этими шагами, он предпочел не говорить. Ф
05.08.2022 На базе ОЭЗ «Технополис “Москва”» появится производство транзисторов на основе нитрида галлия

еской зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия. Эти радиоэлектронные компоненты используются при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций
01.11.2011 Микрочипы из галлия могут жить в человеке

влять живыми клетками или контролировать химию крови непосредственно внутри живого организма. Главным выводом нового исследования является свидетельство об отсутствии токсического воздействия нитрида галлия. В отличие от других полупроводниковых материалов, он сводит к минимуму риск для пациентов и обеспечивает длительную безопасную работу имплантата. Для того чтобы обнаружить, сколько г
06.10.2010 «Оптоган» заказал у компании Aixtron систему CRIUS II для производства светодиодов на основе нитрида галлия

Данный заказ со-стоит из двух систем газофазного осаждения CRIUS II. После поставки этих систем в 4 квартале 2010 г. они будут использованы для производства сверхъярких светодиодов на основе нитрида галлия. Введение в эксплуатацию новых реакторов будет выполнено группой технической поддержки Aixtron Europe на производственном предприятии «Оптоган». Максим Одноблюдов, генеральный директор г
18.04.2008 Raytheon разрабатывает радарные компоненты на основе нитрида галлия

го поколения (Next Generation Transmit Receive Integrated Microwave Module, NGT) разработчикам компании удалось показать, что твердотельные модульные усилители микроволновой частоты на основе нитрида галлия обладают существенно более высокими характеристиками, чем существующие аналоги. В частности, использование компонент на основе нитрида галлия в интегрированных приемо-передающих м
19.03.2007 Галлий может прийти на смену антибиотикам

Редкий элемент галлий, который в настоящее время используется в основном в полупроводниковой микроэлектроник
08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония

ь, почему добавление галлия производило такой эффект. «До сих пор не было ясного объяснения, почему галлий преобразует низкосимметричную структуру плутония в кубическую. Все просто делали так,

08.06.2006 Физики разрешили одну из загадок плутония

ь, почему добавление галлия производило такой эффект. «До сих пор не было ясного объяснения, почему галлий преобразует низкосимметричную структуру плутония в кубическую. Все просто делали так,

18.04.2001 Тайваньская Arima Optoelectronics начала массовое производство светоизлучающих диодов на основе нитрида галлия

Тайваньская компания Arima Optoelectronics Corp. cообщила о начале массового производства светоизлучающих диодов на основе нитрида галлия (GaN). Cветоизлучающие диоды будут иметь синий, сине-зеленый и зеленый цвет. О цене новых изделий не сообщается, но она будет почти вдвое ниже нынешних цен на изделия такого типа. Компан

Публикаций - 363, упоминаний - 392

Галлий и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 30
Intel Corporation 12811 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Samsung Electronics 11064 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Apple Inc 13154 13
Sharp Corporation 1062 11
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
Huawei 4675 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
LG Electronics 3735 5
HP Inc. 5883 5
Toshiba Corporation 2980 5
Fujitsu 2105 5
Applied Materials 305 5
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 4
Ugreen 48 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Lenovo Motorola 3566 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 4
GlobalFoundries - GF 103 4
Digma 251 4
Nvidia Corp 4002 4
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 81 4
Baseus 45 3
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 3
NGK Insulators 4 3
Восход ФГБУ НИИ 721 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Boeing 1031 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 3
Геометрия НПО 165 3
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Intel Capital 148 2
Lockheed Martin 777 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
QinetiQ Group 57 2
101Hotels.com 456 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
EuChemS - European Chemical Society - Европейское химическое общество 2 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 17 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
СиЭс Медика - CS Medica 8 1
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 1
Воронежский ЛВЗ - Воронежский ликёро-водочный завод 1 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 11
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 7
РНФ - Российский научный фонд 201 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
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U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 3
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
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FreePik 1841 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
Apple iPhone 6 4861 8
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Digma Pro 77 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
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Samsung Galaxy S6 - смартфон 150 2
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NASA Viking Orbiter 14 2
NASA Mars Polar Lander 23 2
Anker GaNPrime 2 2
Anker PowerIQ 6 2
Transsion Holdings - Tecno PC Manager 5 2
Samsung The Wall 26 2
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 2
Microsoft Windows 7 2007 2
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
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LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
Microsoft Windows XP 2431 2
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Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
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Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 2
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Avouris Phaedon - Аворис Федон 4 4
Ecclestone Christopher - Экклстоун Кристофер 4 4
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Бутов Леонид 4 3
Jalali Bahram - Джалали Бахрам 6 3
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 3
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 3
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
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Goodman Jeremy - Гудман Джереми 2 2
Knobel Robert - Кнобел Роберт 2 2
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Landau Steve - Ландау Стив 2 2
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Yazdani Ali - Яздани Али 2 2
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Hoffbauer Mark - Хоффбауер Марк 2 2
Квашенкина Ольга 56 2
Cleland Andrew - Клиланд Эндрю 3 2
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Козлов Игорь 47 2
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Корсунский Александр 4 2
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Индия - Bharat 5869 79
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Германия - Федеративная Республика 13220 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 52
Япония 13807 42
Европа 24962 31
Южная Корея - Республика 7051 24
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 15
Канада 5081 14
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 13
Китай - Пекин - Beijing 1096 13
Китай - Тайвань 4245 12
США - Калифорния 4828 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Солнечная система - Solar system 2569 9
США - Нью-Йорк 3180 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Франция - Французская Республика 8176 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
США - Колумбия - Вашингтон 1486 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 7
США - Северная Каролина 328 7
Казахстан - Республика 6047 6
Нидерланды 3745 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 5
Бельгия - Королевство 1191 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 5
США - Калифорния - Беркли 286 5
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 5
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 98
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 76
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 75
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 43
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 39
Физика - Physics - область естествознания 2940 38
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 32
Энергетика - Energy - Energetically 5855 30
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 25
Химия - GaAs - Gallium Arsenide - Арсенид галлия - химическое соединение галлия и мышьяка 56 24
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 23
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 22
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 163 17
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 17
Германий 46 17
Индий - Indium - химический элемент 33 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Металлы - Медь - Copper 862 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 12
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 11
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 10
InGaAs - Gallium Arsenide-India - Арсенид галлия-индия 20 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Литий - Lithium - химический элемент 663 9
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 9
Nature 832 14
Phys.org 972 12
EurekAlert 291 12
PhysicsWeb 184 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 8
Physical Review Letters 164 8
Bloomberg 1627 7
Tom’s Hardware 600 7
Optics 143 6
Nanotechweb 92 6
Applied Physics Letters 39 6
The Register - The Register Hardware 1783 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 5
DigiTimes - Издание 1331 4
TechSpot 188 4
NewsFactor 127 4
CERN Courier 28 4
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
New Scientist 1448 3
SPIE - Optics.org 29 2
Wikipedia - Википедия 650 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
The Washington Post 350 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Telegraph 199 2
Space Daily 528 2
ScienceDaily 399 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PhysicsWorld 90 2
Newsday 47 2
The Observer 40 2
e4 Engineering 107 1
Электроника твердых тел 1 1
SCMP - South China Morning Post 36 1
Taipei Times 32 1
Nature Nanotechnology 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
TrendForce 187 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Counterpoint Research 110 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
IBM Research 111 1
IC Insights 24 1
CNews Мишень 186 1
NPD DisplaySearch 285 1
VMR - Verified Market Research 7 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 7
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 7
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 5
РАН СПбАУ им. Ж.И. Алфёрова - Алфёровский университет - Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. Алфёрова 16 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 4
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 4
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 3
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 3
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 2
Clemson University - Университет Клемсона 8 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 7
American Solar Challenge 6 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Intel Developer Forum - IDF 317 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
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