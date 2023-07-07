США доигрались с санкциями. Пентагон остался без ценнейших ресурсов, запасы которых никто не сделал

США могут ощутить на себе всю силу новых санкций КНР, ограничивающих вывоз из страны галлия и германия. Штаты используют эти металл, в том числе, в оборонной промышленности, и в настоящее время у Минобороны США наблюдается нехватка галлия. А поскольку Китай – это поставщик 60% мировых объемов галлия, то им придется либо менять логистику, чтобы не оставаться без нужных элементов, либо начать добывать их самостоятельно.

Китай своего добился

Ограничения Китая на экспорт галлия и германия, о которых CNews писал в начале июля 2023 г., могут очень больно ударить по США. Как пишет Reuters, Пентагона есть некие запасы германия, а вот наполнить склады галлием он не успел. Меж тем, оба этих металла важны, так как используются в очень широком спектре производств – от смартфонов до электромобилей, а также в различной военной электронике – приборах ночного видения, например. Также металлы применяются в производстве полупроводников.

Решение властей Китая о внедрении новых правил экспорта германия или галлия – это их зеркальный ответ на санкции США. Американские власти регулярно вводят все новые экспортные ограничения в адрес КНР, в том числе и посредством других государств, и Китай, судя по всему, решил ответить тем же. И ответ этот может быть очень ощутимым, потому что США не входит в число мировых лидеров по производству галлия.

Первенство по выпуску этого металла годами удерживает именно Китай – для примера, даже в ковидный 2020 г., когда погрузился в глубокий локдаун, все равно смог выпустить 350 тонн галлия. В сравнении с Россией, которая находится на втором месте в мире по его производству (13 тонн в 2020 г.) отрыв колоссальный. Статистика Critical Raw Materials Alliance гласит, что на КНР приходится 60 и 80% мирового производства германия и галлия соответственно.

Экстренные попытки все исправить

Как сообщил агентству представитель Минобороны США, в настоящее время ведомство «активно предпринимает шаги, используя полномочия Раздела III Закона об оборонном производстве, для увеличения внутренней добычи и переработки критически важных материалов для микроэлектроники и космической цепочки поставок, включая галлий и германий». Что именно он подразумевает под этими шагами, он предпочел не говорить.

Пока что о тотальном дефиците галлия в США, особенно в военной сфере, речи нет. Как пишет Reuters со ссылкой на Аруна Серафина (Arun Seraphin), исполнительный директор Института новых технологий Национальной оборонной промышленной ассоциации, что едва ли оборонные подрядчики США закупают галлий в Китае напрямую. К примеру, Lockheed Martin или любая другая американская компания по производству вооружения, вероятно, получает его посредством целой цепочки из поставщиков. Да, галлий и германий поступают из Китая, но проходят через несколько посредников.

Серафин подчеркнул, что новые санкции Китая потенциально могут привести к двум проблемам для Министерства обороны США, и ни одна не связана с нехваткой химических элементов. Первая – это удорожание всего, что содержит в себе галлий и германий, вторая – снижение темпов производства этой продукции.

США готовятся отразить удар

Вице-президент по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности Дак Хардвик (Dak Hardwick) сообщил агентству, что новые экспортные ограничения Китая, вероятно, не окажут краткосрочного влияния на оборонные компании, не уточнив, о военных компаниях каких стран идет речь. Он подчеркнул лишь, что такие организации, как правило, закупают материалы для критически важных систем заранее

Импортозамещение HCM-систем: с чего начать? Импортонезависимость

Американские компании, связанные с оборонной промышленностью, уже начали диверсифицировать цепочки поставок, чтобы снизить свою зависимость от Китая. В этом направлении работает, например, компания L3Harris, основанная в 2019 г. путем слияния фирм Harris Corporation и L3 Technologies и работающая в области электроники и информационных технологий (военных).

По словам представителей L3Harris, компания «внесла ключевые изменения в цепочку поставок». Сделано это было для того, чтобы избежать сбоев в поставках требуемых ей материалов. Reuters пишет, что в компании не стали комментировать масштабы негативного влияния на L3Harris новых санкций Китая.

Увернуться не получится

Дак Хардвик полагает, что Пентагону в любом случае рано или поздно искать и находить новые источники как германия, с запасами которого у него проблем нет, так и более дефицитного галлия. В качестве примера он привел добычу и производство металлов внутри страны, а также переработку устройств, в составе которых содержатся искомые химические элементы.

Президент Китая Си Цзиньпин (Xí Jìnpíng) на следующий день после заявлений о готовящихся ограничениях в виртуальном обращении к лидерам, присутствовавшим на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), призвал страны избегать разрыва цепочек поставок галлия и германия.