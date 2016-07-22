Получите все материалы CNews по ключевому слову
ШОС Шанхайская организация сотрудничества Shanghai Cooperation Organisation
В 2022 году в ШОС входят 9 стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Иран
«АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы
оты по обеспечению контроля доступа и перемещения на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 15-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Таш
В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС
8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Администрацией Томской области. Форум станет международной площадкой для обсуждения наиболее акт
В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза
Компания «ВымпелКом» («Билайн») подвела итоги деловой интернет-активности саммитов ШОС и БРИКС. В период проведения мероприятий интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза. За два дня саммита уфимцы и гости города скачали объем трафика, который можно приравнять к 13
Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС
егиональной информатизации в рамках панельной дискуссии «Умный регион — удобный регион в информационном государстве», которая состоялась в рамках VII Международного ИТ-форума c участием стран БРИКС и ШОС. В сессии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, аналитик бразильского Центра международной политики по и
HPIP может стать основой системы персональной подвижной спутниковой связи ШОС
стана Ташкенте состоялось заседание совета глав Правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По заявлению премьер-министра Республики Казахстан Серика Ахметова: «Необходима предмет
«Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге
ляций с очередного заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммита Бразилия–Россия–Индия–Китай (БРИК), которые проходят 15–16 июня 2009 г. в Екат
«Крок» обеспечил техническое сопровождение встречи глав государств-участников ШОС
елябинском прошел финальный этап учений «Мирная миссия-2007» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), за ходом которого наблюдали президенты России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистан
