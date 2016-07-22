Разделы

ШОС Шанхайская организация сотрудничества Shanghai Cooperation Organisation

ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation

В 2022 году в ШОС входят 9 стран: Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Иран

 

СОБЫТИЯ


22.07.2016 «АйТиПроект» обеспечил безопасность и контроль перемещения на саммите ШОС в Ташкенте с помощью RFID-системы

оты по обеспечению контроля доступа и перемещения на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 15-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходил в Таш
16.03.2016 В Ханты-Мансийске пройдёт Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС

8-9 июня 2016 г. в Ханты-Мансийске пройдёт VIII Международный ИТ-форум с участием экспертов из стран БРИКС и ШОС. Организаторы форума — Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Администрацией Томской области. Форум станет международной площадкой для обсуждения наиболее акт
16.07.2015 В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза

Компания «ВымпелКом» («Билайн») подвела итоги деловой интернет-активности саммитов ШОС и БРИКС. В период проведения мероприятий интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза. За два дня саммита уфимцы и гости города скачали объем трафика, который можно приравнять к 13
07.07.2015 Николай Никифоров принял участие в обсуждении вопросов региональной информатизации на ИТ-форуме БРИКС и ШОС

егиональной информатизации в рамках панельной дискуссии «Умный регион — удобный регион в информационном государстве», которая состоялась в рамках VII Международного ИТ-форума c участием стран БРИКС и ШОС. В сессии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, аналитик бразильского Центра международной политики по и
02.12.2013 HPIP может стать основой системы персональной подвижной спутниковой связи ШОС

стана Ташкенте состоялось заседание совета глав Правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По заявлению премьер-министра Республики Казахстан Серика Ахметова: «Необходима предмет
15.06.2009 «Синтерра Медиа» обеспечивает телетрансляции с саммитов ШОС и БРИК в Екатеринбурге

ляций с очередного заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и саммита Бразилия–Россия–Индия–Китай (БРИК), которые проходят 15–16 июня 2009 г. в Екат
21.08.2007 «Крок» обеспечил техническое сопровождение встречи глав государств-участников ШОС

елябинском прошел финальный этап учений «Мирная миссия-2007» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), за ходом которого наблюдали президенты России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистан

Публикаций - 68, упоминаний - 88

ШОС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10332 8
МегаФон 9944 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 4
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 3
Samsung Electronics 10639 3
Yandex - Яндекс 8487 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 3
IBM - International Business Machines Corp 9556 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1513 3
Google LLC 12283 2
ITProject - АйТиПроект 14 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
Глосав 17 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
Фитаком 5 2
Intel Corporation 12547 2
ИКС 394 2
Softline - Софтлайн 3280 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1587 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 508 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 2
РТИ 146 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 2
SAP SE 5439 2
Microsoft Corporation 25257 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 2
9027 2
Oracle Corporation 6879 2
Крок - Croc 1815 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1153 2
Globalstar - Глобалстар 185 1
Газинформсервис - ГИС 414 1
Microsemi 14 1
Blackview 20 1
Beltel - Белтел 145 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
Цифровые активы 148 1
Почта России ПАО 2252 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 3
РЖД - Российские железные дороги 2007 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 865 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 184 1
Lockheed Martin 767 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 1
Комос Групп 25 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
АХК - Алексинский химический комбинат 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 225 1
JD.com - Jingdong Mall 96 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 1
LEGO 255 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 148 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3455 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6290 5
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1181 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
Администрация Томской области - органы государственной власти 44 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5257 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3538 2
Минстрой РФ - ГЖИ - Госжилинспекция - Государственная жилищная инспекция 16 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 39
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 106 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Евразийская ассоциация университетов 1 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2862 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18314 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 5
Стандартизация - Standardization 2243 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2478 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17135 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3554 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 5
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 3
Шахматная планета - ChessPlanet 4 3
Linux OS 10935 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2883 3
Apple iPhone 6 4862 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 94 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
ITProject RFID Server - ITProject RFID Access System - ITProject RFID Mobile 8 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 2
FreePik 1455 2
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 11 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1049 2
Google Android 14727 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 607 2
Microsoft Windows 16355 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 547 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 95 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
ЭЛАР Контекст 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Apple Локатор 84 1
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 693 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Impinj Speedway Revolution R - RFID считыватели 5 1
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 52 1
Роскосмос - Гонец ВЭБ 3 1
Путин Владимир 3358 9
Никифоров Николай 1136 6
Комарова Наталья 16 5
Медведев Дмитрий 1662 3
Кураш Антон 32 2
Парахин Виктор 10 2
Вермишян Геворк 65 2
Ким Александр 43 1
Зверева Татьяна 9 1
Рыбаков Сергей 29 1
Абрамов Сергей 75 1
Ройтман Евгений 44 1
Дубинин Александр 19 1
Кирьянова Александра 158 1
Шелобков Алексей 42 1
Писаревский Алексей 6 1
Кричевский Андрей 19 1
Бородин Андрей 39 1
Голов Андрей 52 1
Герасимов Андрей 25 1
Меденцев Константин 100 1
Натензон Михаил 13 1
Комлев Николай 112 1
Пирогов Николай 8 1
Скорик Владимир 2 1
Сушкевич Антон 67 1
Докучаев Дмитрий 20 1
Лопатухин Дмитрий 19 1
Висневский Юрий 16 1
Скороходов Сергей 2 1
Кнышев Сергей 7 1
Белоусов Руслан 11 1
Воронин Павел 182 1
Аксерод Илья 1 1
Поляков Иван 7 1
Дубровский Борис 13 1
Буряков Кирилл 10 1
Назарбаев Нурсултан 84 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
Тараторин Александр 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18258 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 16
Индия - Bharat 5709 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14504 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 13
Китай - Шанхай 807 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 12
Казахстан - Республика 5807 10
Европа 24650 9
Бразилия - Федеративная Республика 2453 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 7
Узбекистан - Республика 1875 6
Беларусь - Белоруссия 6039 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 5
Германия - Федеративная Республика 12947 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 4
Азия - Азиатский регион 5753 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1235 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 252 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 103 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1700 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 3
Россия - УФО - Тюменская область 1258 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 3
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 352 3
Таджикистан - Республика 913 3
Евразия - Евразийский континент 627 3
Германия - Берлин 729 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 43 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 50 2
Земля - планета Солнечной системы 10666 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8140 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 13
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 664 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 6
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 5
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 4
Образование в России 2562 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3154 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1731 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Спорт - Шахматы - Chess 254 3
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 99 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 427 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 2
Телеспутник - Telesputnik 6 1
NYT - The New York Times 1088 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
CNews Инновация года - награда 133 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Югорская шахматная академия АУ 2 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 29 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 15 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
СибАДИ ВО ФГБОУ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 12 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 5 1
Jilin University - Цзилиньский университет 5 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 222 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 4
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
Online Educa 3 3
Moscow Education Online 12 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 614 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Zerde Digital Bridge Awards 2 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Битва роботов 13 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
