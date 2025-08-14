Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180894
ИКТ 14067
Организации 10940
Ведомства 1483
Ассоциации 1043
Технологии 3490
Системы 26023
Персоны 77818
География 2912
Статьи 1540
Пресса 1239
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2695
Мероприятия 865

Висневский Юрий


УПОМИНАНИЯ


14.08.2025 «Skai Платформа» с видеоаналитикой водителей включена в реестр отечественного ПО 1
02.11.2024 SKAI стала одним из крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль по версии CNews Analytics 1
18.09.2024 Заказчик готов платить за качественный сервис: так считают 83% представителей отрасли СМТ 1
28.04.2023 МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков 2
27.04.2023 МТС приобрела контроль в компании «Скаут-КР» для развития решений умного автотранспорта 1
14.06.2019 PepsiCO повысила безопасность своего автопарка в 6-ти странах при помощи российской системы мониторинга 1
01.03.2016 Общее количество транспортных средств, оснащенных системой «Скаут», превысило 200 тыс. единиц 1
05.03.2015 За 2014 г. ГК «Скаут» реализовала 25 тыс. приборов для спутникового мониторинга 1
02.10.2014 Решение «Безопасное вождение» от ГК «Скаут» поможет снизить число аварий на дорогах 1
24.09.2014 «ВымпелКом» и «Скаут» успешно испытали технологию двухпрофильных SIM-чипов для «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
11.09.2014 Выпущено мобильное приложение для онлайн-мониторинга транспорта «СКАУТ-Трекер» 1
02.04.2012 Первые международные соревнования по снегоходному спорту «Ямалкан» прошли под наблюдением системы «Скаут» 1
06.03.2012 «Скаут» и «Софтпром» будут совместно работать над продвижением систем спутникового мониторинга транспорта в Казахстане 1
19.10.2011 Система «Скаут» помогает оптимизировать работу транспорта «ВСМПО-АВИСМА» 1
03.10.2011 Комитет по благоустройству Екатеринбурга внедрил систему ГЛОНАСС/GPS мониторинга «Скаут» 1
20.08.2010 Система спутниковой навигации «Скаут» внедрена в строительном холдинге «Сибпромстрой» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Висневский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

СКАУТ 77 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9005 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13564 2
МТС - СКАУТ-КР - СКАУТ Корпоративные решения - Проектная среда 3 2
МегаФон 9495 1
GitHub 913 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
Навиторинг - Navitoring 2 1
МТС Авто - МТС АйКар 13 1
МТС Авто - DY Technologies - Ди Вай Технолоджис 5 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 3
Газпром нефть 649 2
ЭФКО ГК 22 1
Транснефть 316 1
GFG - Lamoda - Купишуз 178 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 47 1
AstraZeneca - АстраЗенека 54 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 217 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 152 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Сибпромстрой 1 1
Русагро Группа Компаний 317 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1460 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2076 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 519 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2906 9
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 401 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16064 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70006 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31112 3
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1613 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6005 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22244 2
Транспорт - Транспортная телематика - Тахограф НКМ - Навигационно-криптографический модуль - тахографический контроль 32 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 325 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1872 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4733 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1742 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 289 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2283 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21659 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12736 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6589 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1055 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 629 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14193 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5001 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11821 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25143 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26440 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7895 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14156 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28503 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6544 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8194 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7100 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 663 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 672 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12500 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3274 1
Repository - Репозиторий 966 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1098 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 529 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 918 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 6
СКАУТ Платформа 24 4
СКАУТ Безопасное вождение 27 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5071 4
МТС - SKAI - СМА-РТ - платформа управления транспортом 12 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 498 3
СКАУТ МТ - автомобильный GPS/ГЛОНАСС трекер 17 2
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 218 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 219 1
Google Play - Google Store - Android Market 3381 1
Google Android 14422 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2367 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
ВымпелКом - Билайн SIM-карты 14 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1057 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1158 1
Штрих-М Тахо RUS 5 1
Microsoft Office 3868 1
Google Sheets - Google Таблицы 59 1
Okdesk - Облачные Решения 58 1
Останина Мария 3 2
Котов Иван 11 1
Хереш Игорь 24 1
Кузьмичев Константин 1 1
Ревус Андрей 1 1
Алдошин Олег 29 1
Лапий Олег 1 1
Благодаткова Тамара 1 1
Висневская Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151993 11
Казахстан - Республика 5708 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14333 3
Беларусь - Белоруссия 5920 2
Европа 24476 2
Россия - УФО - Свердловская область 1644 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 902 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1324 1
Узбекистан - Республика 1816 1
Грузия 1266 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1057 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4159 1
Украина 7712 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 1
Азия - Азиатский регион 5661 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1580 1
Россия - УФО - Тюменская область 1222 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 67 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 157 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 60 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 1
Сатурн - Титан (спутник) 492 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 391 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19690 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7679 5
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 861 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7141 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 639 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4820 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5109 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3060 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10318 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30848 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6104 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10375 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3689 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5846 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6171 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 962 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2850 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 680 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2855 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6478 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5445 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1299 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3706 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4623 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 861 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 979 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7687 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 322 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9570 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3390 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще